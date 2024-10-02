Окупант поночі біжить полем наввипередки з дроном, програє і гине після двох скидів. ВIДЕО
Оператор безпілотника із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького двома скидами ліквідував окупанта, який поночі біг полем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "змагання" між росіянином і безпілотником та кадри невтішного для загарбника фіналу опубліковані у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар02.10.2024 09:54
+3 Germes #584709
показати весь коментар02.10.2024 10:12
+3 Яр Холодний
показати весь коментар02.10.2024 10:25
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- Мы с ваенкамата.... Привезли вашева мужа со "специальнай ваеннай аперации".... Забирайте...
- А-а-а... А где галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?!
(пишу "чиста па-русски".... кацапів аж "тіпає" - коли вони бачать їх "справжній" "русский язык"..)