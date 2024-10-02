Окупант поночі біжить полем наввипередки з дроном, програє і гине після двох скидів. ВIДЕО

Оператор безпілотника із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького двома скидами ліквідував окупанта, який поночі біг полем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "змагання" між росіянином і безпілотником та кадри невтішного для загарбника фіналу опубліковані у соцмережах.

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