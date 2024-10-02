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Новини Відео Війна
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Окупант поночі біжить полем наввипередки з дроном, програє і гине після двох скидів. ВIДЕО

Оператор безпілотника із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького двома скидами ліквідував окупанта, який поночі біг полем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "змагання" між росіянином і безпілотником та кадри невтішного для загарбника фіналу опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе поцілив окупанту у зад та "зняв" із нього штани і спіднє. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17557) знищення (7357) 30 окрема механізована бригада (155) дрони (4780)


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Топ коментарі
+9
"Пораскинул мозгами..."
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02.10.2024 09:54
+3
Здох втомленим.
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02.10.2024 10:12
+3
Питання риторичне...
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02.10.2024 10:25
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"Пораскинул мозгами..."
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02.10.2024 09:54 Відповісти
Да вроде, как нет. Жопа то цела
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02.10.2024 10:12 Відповісти
Питання риторичне...
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02.10.2024 10:25 Відповісти
- Здравствуйте!
- Здрасте..
- Мы с ваенкамата.... Привезли вашева мужа со "специальнай ваеннай аперации".... Забирайте...
- А-а-а... А где галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?!
(пишу "чиста па-русски".... кацапів аж "тіпає" - коли вони бачать їх "справжній" "русский язык"..)
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02.10.2024 10:32 Відповісти
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02.10.2024 14:55 Відповісти
Здох втомленим.
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02.10.2024 10:12 Відповісти
Хоть бы дали время жгут наложить, а то задвухсотили сразу.
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02.10.2024 10:19 Відповісти
Палучі, фашист - гранату (с)
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02.10.2024 10:40 Відповісти
100М таких скидів назавжди закриє т.зв. руzкій вапрос.
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02.10.2024 11:10 Відповісти
марафонец
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02.10.2024 11:53 Відповісти
Марофетец
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02.10.2024 13:09 Відповісти
і етот пацанчік к успєху шол, но нє повєзло, нє фартануло
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02.10.2024 16:02 Відповісти
красота среди бегущих первых нет и отстающих - ответ - безголовый ночной марафонец
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02.10.2024 21:35 Відповісти
 
 