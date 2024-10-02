Оккупант ночью бежит по полю наперегонки с дроном, проигрывает и погибает после двух сбросов. ВИДЕО

Оператор беспилотника из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского двумя сбросами ликвидировал оккупанта, ночью бежавшего по полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "соревнования" между россиянином и беспилотником и кадры неутешительного для захватчика финала опубликованы в соцсетях.

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