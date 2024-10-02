Оккупант ночью бежит по полю наперегонки с дроном, проигрывает и погибает после двух сбросов. ВИДЕО
Оператор беспилотника из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского двумя сбросами ликвидировал оккупанта, ночью бежавшего по полю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "соревнования" между россиянином и беспилотником и кадры неутешительного для захватчика финала опубликованы в соцсетях.
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+9 Яр Холодний
показать весь комментарий02.10.2024 09:54
+3 Germes #584709
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+3 Яр Холодний
показать весь комментарий02.10.2024 10:25
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- Здрасте..
- Мы с ваенкамата.... Привезли вашева мужа со "специальнай ваеннай аперации".... Забирайте...
- А-а-а... А где галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?!
(пишу "чиста па-русски".... кацапів аж "тіпає" - коли вони бачать їх "справжній" "русский язык"..)