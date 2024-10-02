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Новости Видео Война
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Оккупант ночью бежит по полю наперегонки с дроном, проигрывает и погибает после двух сбросов. ВИДЕО

Оператор беспилотника из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского двумя сбросами ликвидировал оккупанта, ночью бежавшего по полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "соревнования" между россиянином и беспилотником и кадры неутешительного для захватчика финала опубликованы в соцсетях.

Смотрите также: Воины 63-й ОМБр уничтожили личный состав противника на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) уничтожение (7043) 30 отдельная механизированная бригада (154) дроны (3991)


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Топ комментарии
+9
"Пораскинул мозгами..."
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02.10.2024 09:54
+3
Здох втомленим.
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02.10.2024 10:12
+3
Питання риторичне...
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02.10.2024 10:25
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"Пораскинул мозгами..."
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02.10.2024 09:54 Ответить
Да вроде, как нет. Жопа то цела
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02.10.2024 10:12 Ответить
Питання риторичне...
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02.10.2024 10:25 Ответить
- Здравствуйте!
- Здрасте..
- Мы с ваенкамата.... Привезли вашева мужа со "специальнай ваеннай аперации".... Забирайте...
- А-а-а... А где галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?!
(пишу "чиста па-русски".... кацапів аж "тіпає" - коли вони бачать їх "справжній" "русский язык"..)
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02.10.2024 10:32 Ответить
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02.10.2024 14:55 Ответить
Здох втомленим.
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02.10.2024 10:12 Ответить
Хоть бы дали время жгут наложить, а то задвухсотили сразу.
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02.10.2024 10:19 Ответить
Палучі, фашист - гранату (с)
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02.10.2024 10:40 Ответить
100М таких скидів назавжди закриє т.зв. руzкій вапрос.
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02.10.2024 11:10 Ответить
марафонец
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02.10.2024 11:53 Ответить
Марофетец
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02.10.2024 13:09 Ответить
і етот пацанчік к успєху шол, но нє повєзло, нє фартануло
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02.10.2024 16:02 Ответить
красота среди бегущих первых нет и отстающих - ответ - безголовый ночной марафонец
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02.10.2024 21:35 Ответить
 
 