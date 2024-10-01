Воины 63-й ОМБр уничтожили личный состав противника на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады успешно нанесли огневое поражение по позициям оккупантов на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие операции наши воины уничтожили личный состав противника, который пытался занять позиции в серой зоне. Также бойцы помешали подвозу новых штурмовых групп и боеприпасов.

Благодаря слаженным действиям украинских военных враг понес серьезные потери и был отброшен с занимаемых позиций.

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