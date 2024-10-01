Пограничники накрыли огнем позиции российских захватчиков на Волчанском направлении. ВИДЕО

Минометчики и расчеты СПГ пограничной бригады "Гарт" накрыли огнем позиции захватчиков, в частности места сосредоточения вражеского личного состава на Волчанском направлении. Все цели были поражены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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