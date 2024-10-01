РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 163 0

Пограничники накрыли огнем позиции российских захватчиков на Волчанском направлении. ВИДЕО

Минометчики и расчеты СПГ пограничной бригады "Гарт" накрыли огнем позиции захватчиков, в частности места сосредоточения вражеского личного состава на Волчанском направлении. Все цели были поражены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Наши воины наблюдают за детонацией боекомплекта танка под Купянском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) Госпогранслужба (6484) уничтожение (7040)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 