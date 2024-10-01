Прикордонники накрили вогнем позиції російських загарбників на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Мінометники та розрахунки СПГ прикордонної бригади "Гарт" накрили вогнем позиції загарбників, зокрема місця зосередження ворожого особового складу на Вовчанському напрямку. Всі цілі було уражено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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