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Наші воїни спостерігають за детонацією боєкомплекту танка під Куп’янськом. ВIДЕО

Український оператор дрона зафільмував потужну детаноцію боєкомплекту ворожого танку під Куп'янськом. 

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни Київської штурмової бригади влучно атакують російських піхотинців. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7357) Куп’янськ (776)


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01.10.2024 20:37 Відповісти
Фазовий перехід танка у металобрухт.
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01.10.2024 20:54 Відповісти
потрійна точка танка ))) одночасно знаходиться в твердому, рідкому й газоподібному стані ))))
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01.10.2024 22:04 Відповісти
 
 