Наші воїни спостерігають за детонацією боєкомплекту танка під Куп’янськом. ВIДЕО
Український оператор дрона зафільмував потужну детаноцію боєкомплекту ворожого танку під Куп'янськом.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alessandro Moretti
показати весь коментар01.10.2024 20:37 Відповісти Мені подобається 3
Анатолий Шейко
показати весь коментар01.10.2024 20:54 Відповісти Мені подобається 2
Fjall_Raven
показати весь коментар01.10.2024 22:04 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль