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Наши воины наблюдают за детонацией боекомплекта танка под Купянском. ВИДЕО

Украинский оператор дрона снял мощную детаноцию боекомплекта вражеского танка под Купянском.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2260) уничтожение (7040) Купянск (648)


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Подрехтуют, подварят и перекрасят. Будет как новенький 😁
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01.10.2024 20:37 Ответить
Фазовий перехід танка у металобрухт.
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01.10.2024 20:54 Ответить
потрійна точка танка ))) одночасно знаходиться в твердому, рідкому й газоподібному стані ))))
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01.10.2024 22:04 Ответить
 
 