Наши воины наблюдают за детонацией боекомплекта танка под Купянском. ВИДЕО
Украинский оператор дрона снял мощную детаноцию боекомплекта вражеского танка под Купянском.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Alessandro Moretti
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