Воїни 63 ОМБр знищили особовий склад противника на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці 63-ої окремої механізованої бригади успішно нанесле вогневе ураження по позиціях окупантів на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті операції наші воїни знищили особовий склад противника, який намагався зайняти позиції у сірій зоні. Також бійці завадили підвозу нових штурмових груп та боєприпасів.
Завдяки злагодженим діям українських військових ворог зазнав серйозних втрат і був відкинутий із займаних позицій.
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар01.10.2024 22:57 Відповісти Мені подобається 1
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