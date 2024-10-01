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Воїни 63 ОМБр знищили особовий склад противника на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади успішно нанесле вогневе ураження по позиціях окупантів на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті операції наші воїни знищили особовий склад противника, який намагався зайняти позиції у сірій зоні. Також бійці завадили підвозу нових штурмових груп та боєприпасів.

Завдяки злагодженим діям українських військових ворог зазнав серйозних втрат і був відкинутий із займаних позицій.

Дивіться: Прикордонники накрили вогнем позиції російських загарбників на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) знищення (7357) Запорізька область (3654) 63 ОМБр (104)


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В Кремлі оновили пропаганду. Тепер підключили українців рабів до неї. Знайомих з українським менталітетом.
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01.10.2024 22:57 Відповісти
 
 