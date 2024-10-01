Воїни 63 ОМБр знищили особовий склад противника на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади успішно нанесле вогневе ураження по позиціях окупантів на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті операції наші воїни знищили особовий склад противника, який намагався зайняти позиції у сірій зоні. Також бійці завадили підвозу нових штурмових груп та боєприпасів.

Завдяки злагодженим діям українських військових ворог зазнав серйозних втрат і був відкинутий із займаних позицій.

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