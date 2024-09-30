УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10469 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 856 32

Дрон-камікадзе поцілив окупанту у зад та "зняв" із нього штани і спіднє. ВIДЕО 18+

На сумському напрямку оператор українського дрона-камікадзе із 117-ї окремої бригади тероборони ЗСУ спрямував свій БПЛА прямісінько окупанту у зад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі атаки дрона видно, що після удару росіянину розірвало штани та спіднє і він лишився лежати у полі майже голим.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта здіймається угору і летить на кількадесят метрів після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) знищення (7352) дрони (4771)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
".. і ви нє повєрітє, товаріщ майор! Просто подлєтєл, снял штани і нагло надругался!"
показати весь коментар
30.09.2024 16:46
+14
Здох підором .
показати весь коментар
30.09.2024 16:43
+9
Орк йшов за пральною машиною, а його підготували до лазні.
показати весь коментар
30.09.2024 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здох підором .
показати весь коментар
30.09.2024 16:43 Відповісти
Він і був пі&ором.
показати весь коментар
30.09.2024 16:58 Відповісти
жив як ***** і здох як ***** - така доля в русні
показати весь коментар
30.09.2024 17:27 Відповісти
Може за життя його так називали . А тут 100% попадання в сраку з відеодоказом .
показати весь коментар
30.09.2024 20:23 Відповісти
".. і ви нє повєрітє, товаріщ майор! Просто подлєтєл, снял штани і нагло надругался!"
показати весь коментар
30.09.2024 16:46 Відповісти

Трахнути кацапа дроном - на це здатні лише українці
показати весь коментар
30.09.2024 18:59 Відповісти
В Союзе с Юго Востока Украины призывали на южную границу. Турция не светила, а Иран и Афган были наши. Так в погранотрядах инструкторы натаскивали собак ниже живота вцыпляться.
Афганцы границу вообще не берегли. Они в начале службы обойму в рубаху зашивали шоб не потерять.
показати весь коментар
30.09.2024 19:33 Відповісти
ну от навіщо "там" йому ті штани та спіднє..., вже якось й не потрібно...
показати весь коментар
30.09.2024 16:46 Відповісти
Орк йшов за пральною машиною, а його підготували до лазні.
показати весь коментар
30.09.2024 16:48 Відповісти
Арестович уехал, но дело его живет.
Только мне не верьте. Помогите решить задачу. Условия:
Вес стиральной машинки 50-60 кг.
Воровали буряты. Расстояние Ростов - Улан Уде 6 тыс км. Стоимость машинки Индезит в Эльдорадо 20-30 тыс. рублей. Если российское МО не развозило машинки по адресам, сколько нужно отдать за пересылку б/у машинки.
показати весь коментар
30.09.2024 20:23 Відповісти
А чому лише буряти ?
показати весь коментар
30.09.2024 22:48 Відповісти
Потому что по Арестовичу они тупые и тянули ст. машинки, а еще электрические чайники без подставок. И ставили их на огонь.
Чечены, они умнее, тянули дорогие мобилы, они потом по геолокации всплывали в Грозном. Там не поспоришь, есть ролики где в Беларуси слали посылки. Но там вес 5-10 кг. Кстати макс вес Роспочты 20 кг. Такого явления как Новая почта нет в принципе. Только логистическая транспортная компания. Улан-Уде взят для примера. Без регистрации не смог рассчитать стоимость контейнера. Ориентируюсь только на авиабилет -19 тысяч и расход бензина до Бурятии (при цене 55 руб/литр - 24 тысячи.
А может бурят её слал наложным платежом? А баба при получении сама платила? Тода, да. Буряту есть смысл машинки **** воровать
показати весь коментар
30.09.2024 23:38 Відповісти
І молодая не узнает какой у парня бил конец.
показати весь коментар
30.09.2024 16:51 Відповісти
пукан рванув
показати весь коментар
30.09.2024 16:51 Відповісти
фу-яка гидота...
показати весь коментар
30.09.2024 16:53 Відповісти
Сюжет полностью нє рАскрит. Йому йух АтАрвало чи ні?
показати весь коментар
30.09.2024 16:57 Відповісти
це був не оператор, а операторка. Оператор зазвичай спрямовує дрона у голову.
показати весь коментар
30.09.2024 16:59 Відповісти
У дупу легше влучити, до того ж виходить ефектний відос.
показати весь коментар
30.09.2024 18:01 Відповісти
взагалі то однаково, але операторки по можливості цілять в область геніталій. Та і козона слухати можно і без тестікулів.
показати весь коментар
01.10.2024 00:31 Відповісти
Полетів кацап до пекла
показати весь коментар
30.09.2024 17:04 Відповісти
Через дупу до пачки пельменів.
показати весь коментар
30.09.2024 17:10 Відповісти
Увага! Не рекомендовано дивитися на кацапів особам із нестійкою психікою!
показати весь коментар
30.09.2024 17:13 Відповісти
А от на гарних кацапів - рекомендовано. Людей зі стійкою психікою це радує, а людей знестійкою - заспокоює.
показати весь коментар
30.09.2024 18:15 Відповісти
Разве можно так с мальчиком.
показати весь коментар
30.09.2024 17:28 Відповісти
У этой дохлой свинособаки фамилия теперь Насралла.
показати весь коментар
30.09.2024 17:37 Відповісти
Мальчик в трусиках...
показати весь коментар
30.09.2024 17:59 Відповісти
Мабуть і філейку зірвало з труханами.
показати весь коментар
30.09.2024 18:02 Відповісти
Дрон каждой кацапской жопе!
показати весь коментар
30.09.2024 18:23 Відповісти

Та то таке: лихі парфуми радітимуть новоприставленому кацапові навіть тоді, коли він постане перед ними без штанів, трусєлєй і, на додачу, з розковбашеним центрам прінятія рєшеній.
показати весь коментар
30.09.2024 19:30 Відповісти
мальчик без трусиков
показати весь коментар
30.09.2024 19:59 Відповісти
ЖОПЫ нет, а ПИСЮН хоть уцелел - Маньке отправить на память.
показати весь коментар
30.09.2024 20:43 Відповісти
Від таких відосиків психіка тільки міцнішає!
показати весь коментар
30.09.2024 21:29 Відповісти
 
 