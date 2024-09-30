Дрон-камікадзе поцілив окупанту у зад та "зняв" із нього штани і спіднє. ВIДЕО 18+

На сумському напрямку оператор українського дрона-камікадзе із 117-ї окремої бригади тероборони ЗСУ спрямував свій БПЛА прямісінько окупанту у зад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі атаки дрона видно, що після удару росіянину розірвало штани та спіднє і він лишився лежати у полі майже голим.

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