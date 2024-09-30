Дрон-камікадзе поцілив окупанту у зад та "зняв" із нього штани і спіднє. ВIДЕО 18+
На сумському напрямку оператор українського дрона-камікадзе із 117-ї окремої бригади тероборони ЗСУ спрямував свій БПЛА прямісінько окупанту у зад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі атаки дрона видно, що після удару росіянину розірвало штани та спіднє і він лишився лежати у полі майже голим.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+20 Зэлэный_Змий
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+14 Сергій Малецький
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+9 Elvis2
показати весь коментар30.09.2024 16:48
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Трахнути кацапа дроном - на це здатні лише українці
Афганцы границу вообще не берегли. Они в начале службы обойму в рубаху зашивали шоб не потерять.
Только мне не верьте. Помогите решить задачу. Условия:
Вес стиральной машинки 50-60 кг.
Воровали буряты. Расстояние Ростов - Улан Уде 6 тыс км. Стоимость машинки Индезит в Эльдорадо 20-30 тыс. рублей. Если российское МО не развозило машинки по адресам, сколько нужно отдать за пересылку б/у машинки.
Чечены, они умнее, тянули дорогие мобилы, они потом по геолокации всплывали в Грозном. Там не поспоришь, есть ролики где в Беларуси слали посылки. Но там вес 5-10 кг. Кстати макс вес Роспочты 20 кг. Такого явления как Новая почта нет в принципе. Только логистическая транспортная компания. Улан-Уде взят для примера. Без регистрации не смог рассчитать стоимость контейнера. Ориентируюсь только на авиабилет -19 тысяч и расход бензина до Бурятии (при цене 55 руб/литр - 24 тысячи.
А может бурят её слал наложным платежом? А баба при получении сама платила? Тода, да. Буряту есть смысл машинки **** воровать
Та то таке: лихі парфуми радітимуть новоприставленому кацапові навіть тоді, коли він постане перед ними без штанів, трусєлєй і, на додачу, з розковбашеним центрам прінятія рєшеній.