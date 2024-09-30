Дрон-камикадзе попал оккупанту в зад и "снял" с него брюки и нижнее белье.. ВИДЕО 18+
На сумском направлении оператор украинского дрона-камикадзе из 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ направил свой БПЛА прямо оккупанту в зад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи атаки дрона видно, что после удара россиянину разорвало штаны и нижнее белье и он остался лежать в поле почти голым.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Трахнути кацапа дроном - на це здатні лише українці
Афганцы границу вообще не берегли. Они в начале службы обойму в рубаху зашивали шоб не потерять.
Только мне не верьте. Помогите решить задачу. Условия:
Вес стиральной машинки 50-60 кг.
Воровали буряты. Расстояние Ростов - Улан Уде 6 тыс км. Стоимость машинки Индезит в Эльдорадо 20-30 тыс. рублей. Если российское МО не развозило машинки по адресам, сколько нужно отдать за пересылку б/у машинки.
Чечены, они умнее, тянули дорогие мобилы, они потом по геолокации всплывали в Грозном. Там не поспоришь, есть ролики где в Беларуси слали посылки. Но там вес 5-10 кг. Кстати макс вес Роспочты 20 кг. Такого явления как Новая почта нет в принципе. Только логистическая транспортная компания. Улан-Уде взят для примера. Без регистрации не смог рассчитать стоимость контейнера. Ориентируюсь только на авиабилет -19 тысяч и расход бензина до Бурятии (при цене 55 руб/литр - 24 тысячи.
А может бурят её слал наложным платежом? А баба при получении сама платила? Тода, да. Буряту есть смысл машинки **** воровать
Та то таке: лихі парфуми радітимуть новоприставленому кацапові навіть тоді, коли він постане перед ними без штанів, трусєлєй і, на додачу, з розковбашеним центрам прінятія рєшеній.