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Дрон-камикадзе попал оккупанту в зад и "снял" с него брюки и нижнее белье.. ВИДЕО 18+

На сумском направлении оператор украинского дрона-камикадзе из 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ направил свой БПЛА прямо оккупанту в зад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи атаки дрона видно, что после удара россиянину разорвало штаны и нижнее белье и он остался лежать в поле почти голым.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта поднимается вверх и летит на несколько десятков метров после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) уничтожение (7043) дроны (3991)


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Топ комментарии
+20
".. і ви нє повєрітє, товаріщ майор! Просто подлєтєл, снял штани і нагло надругался!"
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30.09.2024 16:46
+14
Здох підором .
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30.09.2024 16:43
+9
Орк йшов за пральною машиною, а його підготували до лазні.
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30.09.2024 16:48
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Здох підором .
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30.09.2024 16:43 Ответить
Він і був пі&ором.
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30.09.2024 16:58 Ответить
жив як ***** і здох як ***** - така доля в русні
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30.09.2024 17:27 Ответить
Може за життя його так називали . А тут 100% попадання в сраку з відеодоказом .
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30.09.2024 20:23 Ответить
".. і ви нє повєрітє, товаріщ майор! Просто подлєтєл, снял штани і нагло надругался!"
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30.09.2024 16:46 Ответить

Трахнути кацапа дроном - на це здатні лише українці
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30.09.2024 18:59 Ответить
В Союзе с Юго Востока Украины призывали на южную границу. Турция не светила, а Иран и Афган были наши. Так в погранотрядах инструкторы натаскивали собак ниже живота вцыпляться.
Афганцы границу вообще не берегли. Они в начале службы обойму в рубаху зашивали шоб не потерять.
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30.09.2024 19:33 Ответить
ну от навіщо "там" йому ті штани та спіднє..., вже якось й не потрібно...
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30.09.2024 16:46 Ответить
Орк йшов за пральною машиною, а його підготували до лазні.
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30.09.2024 16:48 Ответить
Арестович уехал, но дело его живет.
Только мне не верьте. Помогите решить задачу. Условия:
Вес стиральной машинки 50-60 кг.
Воровали буряты. Расстояние Ростов - Улан Уде 6 тыс км. Стоимость машинки Индезит в Эльдорадо 20-30 тыс. рублей. Если российское МО не развозило машинки по адресам, сколько нужно отдать за пересылку б/у машинки.
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30.09.2024 20:23 Ответить
А чому лише буряти ?
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30.09.2024 22:48 Ответить
Потому что по Арестовичу они тупые и тянули ст. машинки, а еще электрические чайники без подставок. И ставили их на огонь.
Чечены, они умнее, тянули дорогие мобилы, они потом по геолокации всплывали в Грозном. Там не поспоришь, есть ролики где в Беларуси слали посылки. Но там вес 5-10 кг. Кстати макс вес Роспочты 20 кг. Такого явления как Новая почта нет в принципе. Только логистическая транспортная компания. Улан-Уде взят для примера. Без регистрации не смог рассчитать стоимость контейнера. Ориентируюсь только на авиабилет -19 тысяч и расход бензина до Бурятии (при цене 55 руб/литр - 24 тысячи.
А может бурят её слал наложным платежом? А баба при получении сама платила? Тода, да. Буряту есть смысл машинки **** воровать
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30.09.2024 23:38 Ответить
І молодая не узнает какой у парня бил конец.
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30.09.2024 16:51 Ответить
пукан рванув
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30.09.2024 16:51 Ответить
фу-яка гидота...
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30.09.2024 16:53 Ответить
Сюжет полностью нє рАскрит. Йому йух АтАрвало чи ні?
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30.09.2024 16:57 Ответить
це був не оператор, а операторка. Оператор зазвичай спрямовує дрона у голову.
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30.09.2024 16:59 Ответить
У дупу легше влучити, до того ж виходить ефектний відос.
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30.09.2024 18:01 Ответить
взагалі то однаково, але операторки по можливості цілять в область геніталій. Та і козона слухати можно і без тестікулів.
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01.10.2024 00:31 Ответить
Полетів кацап до пекла
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30.09.2024 17:04 Ответить
Через дупу до пачки пельменів.
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30.09.2024 17:10 Ответить
Увага! Не рекомендовано дивитися на кацапів особам із нестійкою психікою!
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30.09.2024 17:13 Ответить
А от на гарних кацапів - рекомендовано. Людей зі стійкою психікою це радує, а людей знестійкою - заспокоює.
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30.09.2024 18:15 Ответить
Разве можно так с мальчиком.
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30.09.2024 17:28 Ответить
У этой дохлой свинособаки фамилия теперь Насралла.
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30.09.2024 17:37 Ответить
Мальчик в трусиках...
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30.09.2024 17:59 Ответить
Мабуть і філейку зірвало з труханами.
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30.09.2024 18:02 Ответить
Дрон каждой кацапской жопе!
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30.09.2024 18:23 Ответить

Та то таке: лихі парфуми радітимуть новоприставленому кацапові навіть тоді, коли він постане перед ними без штанів, трусєлєй і, на додачу, з розковбашеним центрам прінятія рєшеній.
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30.09.2024 19:30 Ответить
мальчик без трусиков
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30.09.2024 19:59 Ответить
ЖОПЫ нет, а ПИСЮН хоть уцелел - Маньке отправить на память.
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30.09.2024 20:43 Ответить
Від таких відосиків психіка тільки міцнішає!
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30.09.2024 21:29 Ответить
 
 