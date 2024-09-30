Дрон-камикадзе попал оккупанту в зад и "снял" с него брюки и нижнее белье.. ВИДЕО 18+

На сумском направлении оператор украинского дрона-камикадзе из 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ направил свой БПЛА прямо оккупанту в зад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи атаки дрона видно, что после удара россиянину разорвало штаны и нижнее белье и он остался лежать в поле почти голым.

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