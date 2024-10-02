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Раненый россиянин ползет по брусчатке и, истекая кровью, оставляет после себя кровавый след. ВИДЕО

Оператор беспилотника из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша сбросил боеприпас и ранил оккупанта в селе Новогродовка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как оккупант после ранения заползает на брусчатку частного двора и, истекая кровью, оставляет за собой кровавый след.

Смотрите: Оккупант ночью бежит по полю наперегонки с дроном, проигрывает и погибает после двух сбросов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) уничтожение (7043) Донецкая область (9790) дроны (3991) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+18
Автомат зачем бросил?Решил медленно умереть от потери крови вместо того что бы бысто и скрепно застрелится?Путина,****,не любишь?
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02.10.2024 13:03
+9
русня ползет и думает как хорошо что дети Пескова, Медведа не воюют !!!
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02.10.2024 13:11
+8
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02.10.2024 13:00
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Во дурак, захотел помереть уставшим.
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02.10.2024 12:56 Ответить
по приказу сцаря чертить нові "красніє лініі" 🤡
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02.10.2024 13:50 Ответить
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02.10.2024 13:00 Ответить
The Crawling Dead 😁
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02.10.2024 14:29 Ответить
Автомат зачем бросил?Решил медленно умереть от потери крови вместо того что бы бысто и скрепно застрелится?Путина,****,не любишь?
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02.10.2024 13:03 Ответить
То він за ладу думав...застрелився = самогубство, і немає лади. А так може хоч пельменів дадуть на поминки. Але це не точно. Радує те, що навичкам швидкого накладання турнікету його не вчили.
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02.10.2024 13:24 Ответить
Видно не хоче швидко в рай...
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02.10.2024 13:52 Ответить
Рабів до раю не пускають!
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02.10.2024 14:08 Ответить
Це "спеціальний рай" - на Крайній Півночі райского саду з колючою проволокою, котлами, вогнем і концертами кобзона...
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02.10.2024 14:13 Ответить
В тім "спеціальнім раю" дохлим кацап крім кобзона, щоб ще й пісні Поплавського крутили 24/7 до безкінечності. Якщо вже мордувати,то мордувати!
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02.10.2024 14:25 Ответить
Поплавок рулить - "велика честь" кацапам його крутити.
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02.10.2024 14:32 Ответить
Він помер швидко і без автомата.Там нога майже одірвана,артеріальна кровотеча.2-3хв. і на концерт Йосипа Давидовича.
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02.10.2024 18:45 Ответить
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02.10.2024 13:03 Ответить
русня ползет и думает как хорошо что дети Пескова, Медведа не воюют !!!
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02.10.2024 13:11 Ответить
Анальное кровотечение?
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02.10.2024 13:11 Ответить
Оно самое.
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02.10.2024 14:05 Ответить
онук щорса
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02.10.2024 13:12 Ответить
Мерєсьєева.
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02.10.2024 13:32 Ответить
Таки точно онук щорса:
" ... Голова обв'язана
кровна рукаві,
Слід кривавий
стелиться по сирій траві.
Ех, по сирій траві! ... "
(Пісня про щорса).
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02.10.2024 14:12 Ответить
Це все, що ви можете запостити на тлі оточення наших хлопців під Вугледаром?
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02.10.2024 13:31 Ответить
Схоже ванька- нє жилєц.
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02.10.2024 13:34 Ответить
Кров за кров, яку цей упирь випив з українців.
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02.10.2024 13:36 Ответить
Щорс и его след кровавый
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02.10.2024 13:50 Ответить
Ви ніпанімаєте, єта ***** дал іму пріказ начіртіть красниє лінії
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02.10.2024 13:51 Ответить
Дивився відео і думав - "Доповзе чи здохне по дорозі?" Побачив: "Усьо..... Бензин закінчився....." Та й не дивно - у нього півноги лише на штанині трималося......
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02.10.2024 13:53 Ответить
От цікаво: скільки ***** тобі понасують тут за такий допис?
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02.10.2024 14:15 Ответить
Прошу зафіксувати,що я буду перший...
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02.10.2024 14:20 Ответить
👍
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02.10.2024 14:54 Ответить
Не скіглі,валодька..
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02.10.2024 14:18 Ответить
Свинособака забруднила бруківку,падла..
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02.10.2024 14:13 Ответить
от який він москальський "квадробер"
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02.10.2024 14:26 Ответить
Яка важлива новина! Це не те, що втрачаємо щоденно міста і села.
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02.10.2024 15:24 Ответить
РуZZкие, просто сдохните!
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02.10.2024 15:37 Ответить
неужто не сдох?!
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02.10.2024 16:46 Ответить
отак і повино бути...ніяких добивань
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02.10.2024 17:26 Ответить
Батарейки скінчилися.
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02.10.2024 17:28 Ответить
 
 