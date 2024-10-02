Раненый россиянин ползет по брусчатке и, истекая кровью, оставляет после себя кровавый след. ВИДЕО

Оператор беспилотника из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша сбросил боеприпас и ранил оккупанта в селе Новогродовка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как оккупант после ранения заползает на брусчатку частного двора и, истекая кровью, оставляет за собой кровавый след.

Смотрите: Оккупант ночью бежит по полю наперегонки с дроном, проигрывает и погибает после двух сбросов. ВИДЕО