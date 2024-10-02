Раненый россиянин ползет по брусчатке и, истекая кровью, оставляет после себя кровавый след. ВИДЕО
Оператор беспилотника из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша сбросил боеприпас и ранил оккупанта в селе Новогродовка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как оккупант после ранения заползает на брусчатку частного двора и, истекая кровью, оставляет за собой кровавый след.
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" ... Голова обв'язана
кровна рукаві,
Слід кривавий
стелиться по сирій траві.
Ех, по сирій траві! ... "
(Пісня про щорса).