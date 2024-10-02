Зеленський: Кілька разів говорив сьогодні із Сирським. Передусім – щодо Донеччини

У середу, 2 жовтня, президент Володимир Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію у Донецькій області на напрямках, де зараз найважче.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію",- сказав президент.

Зеленський також наголосив, що Україна потребує рішучості від партнерів щодо дозволу ЗСУ на використання західної далекобійної зброї по цілях на території РФ.

"Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності. І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому – тільки тому – російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше",- додав президент.

Нагадаємо, що 2 жовтня у Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

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