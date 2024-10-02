УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11960 відвідувачів онлайн
Новини
4 580 74

Зеленський: Кілька разів говорив сьогодні із Сирським. Передусім – щодо Донеччини

Зеленський заслухав Сирського

У середу, 2 жовтня, президент Володимир Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію у Донецькій області на напрямках, де зараз найважче.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію",- сказав президент.

Зеленський також наголосив, що Україна потребує рішучості від партнерів щодо дозволу ЗСУ на використання західної далекобійної зброї по цілях на території РФ.

"Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності. І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому – тільки тому – російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше",- додав президент.

Нагадаємо, що 2 жовтня у Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: говорили про комплектування бригад та закупівлю зброї

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) звернення (610) Донецька область (8607) Сирський Олександр (628)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Тільки що, Бутусов у прямому ефірі, сказав, що всі генерали прагнуть сподобатися Зелі і утриматися на своїх посадах, тому нічого поганого не хочуть говорити Зелі.
Як приклад, ситуація з відступом з Вугледару, де при неорганізованому відступі загинуло багато солдат.
Виводити солдат треба було ще тиждень тому, тоді дорога з Вугледару ще була під контролем ВСУ.
Але ж весь генералітет не хотів псувати Зелі державне свято Захисників України, що відмічається на Покрови 1 жовтня. Щоб Зеля спокійно роздавав нагороди , з бадьорим настроєм.
Тому наказ на відхід з Вугледару віддали аж сьогодні 2 жовтня, коли єдина дорога по відходу з Вугледару вже контролювалася рашистами.
Щось на зразок Іловайськ, коли бійці не відходили спокійно, а фактично проривалися з оточення у Вугледарі.
Тому і великі втрати при прориві були.
Висновок такий, що все вище військовополітичне керівництво це лайно, совки, хабарники та зрадники.
Всі.. Зеля, Сирський, Баргилевич і решта генералів.
показати весь коментар
02.10.2024 21:57
+18
і до чого домовились? що б ще такого сдать?
показати весь коментар
02.10.2024 21:48
+15
Західні партнери заявили шо бити своїми ( тими шо в асфальті) ракетами можна куди завгодно
показати весь коментар
02.10.2024 21:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і до чого домовились? що б ще такого сдать?
показати весь коментар
02.10.2024 21:48 Відповісти
- а чиї на фото вушки?
- ЗЄлішки!
- а чиї на фото лапищі (лівий крайній кут)
- дь'Єрмищі !

курви!
дійде й до вас черга ! 👿
показати весь коментар
02.10.2024 22:02 Відповісти
Нє, здати вони ладні все без розбору, а от як ще понизити боєздатність частин в них вже фантазії не вистачає - толкових командирів поприбирали, снарядний голод влаштували, мільйон дронів продрочили, підкріплення відправили в Курську волость села на 20-30 дворів захоплювати. Якщо я щось пропустив, поправ.
показати весь коментар
02.10.2024 22:06 Відповісти
Австралийские списанные вертолеты и Ф-18 проигнорировали, миллиарды бабла за мины, снаряды, дроны отправили на неизвестные счета, скорее всего х-ловские. Это так на вскидку.
показати весь коментар
02.10.2024 22:16 Відповісти
А ще скільки ми не знаємо і можемо тільки здогадуватись - як втрачені Хаймерси і т.п.
показати весь коментар
02.10.2024 22:35 Відповісти
Стояли,балакали, сіли та й заплакали.
показати весь коментар
02.10.2024 22:20 Відповісти
Зе -мразь здає Україну . 73 % повинні виправити помилку, інакше кацапи нас просто знищать, а воно с*ка буде нам дулі крутити з Сраєлю.
показати весь коментар
02.10.2024 22:24 Відповісти
Зеленський: кілька разів говорив сьогодні з Сирським

Хоча після першого разу Сирський пішов. Але це не мало значення, бо я саме розговорився.
показати весь коментар
02.10.2024 21:49 Відповісти
таки реально брєд !

кілька разів !!!!!!

Карл, ти чуєш ?!

.
показати весь коментар
02.10.2024 22:04 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 21:50 Відповісти
Тцк диверсанти, які працюють під прикриттям ОПи!
показати весь коментар
02.10.2024 21:55 Відповісти
Голосіївський тцк восени минулого року подав на мене в розшук. І це при тому, що я жодного дня не стояв там на обліку, а на момент подання в розшук вже декілька тижнів перебував на дійсній військовій службі.
показати весь коментар
03.10.2024 06:21 Відповісти
що то за колба з мочею на столi сидить? сцирський аналiзи принiс на здачу?
показати весь коментар
02.10.2024 21:51 Відповісти
Та шо ж балачки - Вугледар профукали
показати весь коментар
02.10.2024 21:52 Відповісти
Полізуть на Курахове - немає касетних снарядів - шоб вибивати піхоту
показати весь коментар
02.10.2024 21:57 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 21:58 Відповісти
не профукали, а стратегічно про-сирскили
показати весь коментар
02.10.2024 22:07 Відповісти
Во. "Вот теперь знать, брат, ты воин. Говорить со мной достоин" Хоть кто то разбирается.
Идёт колонна - молодец замполит. Стала колонна пид...ас зампотех.
Операцию в Курской области мы раззеленили (пока ещё), а оборону Угледара просирсили.
показати весь коментар
02.10.2024 22:35 Відповісти
Західні партнери заявили шо бити своїми ( тими шо в асфальті) ракетами можна куди завгодно
показати весь коментар
02.10.2024 21:53 Відповісти
🤡 кілько разів , поговорив з сірським: ...відстаємо від графіку здачі, української теріторії ,по оманському договорняку ...можу звільнити ...
показати весь коментар
02.10.2024 21:53 Відповісти
Згідно графіка, узгодженого між пуйлом та Зелєй, всю Донецьку область треба здати рашистам до Нового року?
показати весь коментар
02.10.2024 22:12 Відповісти
Скоріше так ...шкода ...🤡 біда , яку вибрали добровільно...
показати весь коментар
02.10.2024 22:15 Відповісти
Ні , напевно подарунок пуйлу на аменіни (07.10)
показати весь коментар
02.10.2024 22:53 Відповісти
А ще розкажи ішаку скільки розмов було із своєю скумбрією, бо то дуже важливо.
показати весь коментар
02.10.2024 21:57 Відповісти
Ты чё? Из лесу вышел?
Эта скумбрия уже давно ни его. И вилла в Италии уже скумбрийская, и дерет ее "Марио"
показати весь коментар
02.10.2024 22:39 Відповісти
Тільки що, Бутусов у прямому ефірі, сказав, що всі генерали прагнуть сподобатися Зелі і утриматися на своїх посадах, тому нічого поганого не хочуть говорити Зелі.
Як приклад, ситуація з відступом з Вугледару, де при неорганізованому відступі загинуло багато солдат.
Виводити солдат треба було ще тиждень тому, тоді дорога з Вугледару ще була під контролем ВСУ.
Але ж весь генералітет не хотів псувати Зелі державне свято Захисників України, що відмічається на Покрови 1 жовтня. Щоб Зеля спокійно роздавав нагороди , з бадьорим настроєм.
Тому наказ на відхід з Вугледару віддали аж сьогодні 2 жовтня, коли єдина дорога по відходу з Вугледару вже контролювалася рашистами.
Щось на зразок Іловайськ, коли бійці не відходили спокійно, а фактично проривалися з оточення у Вугледарі.
Тому і великі втрати при прориві були.
Висновок такий, що все вище військовополітичне керівництво це лайно, совки, хабарники та зрадники.
Всі.. Зеля, Сирський, Баргилевич і решта генералів.
показати весь коментар
02.10.2024 21:57 Відповісти
Схоже, тому і зняли командира 72-ї, що наполягав на виведенні бригади з-під Вугледару...
показати весь коментар
02.10.2024 22:12 Відповісти
Причому,організованого виведення,а не трасою,котру москалі поострілювали з усього(((((Чекали на наказ,а ті там два засідали,підерюги(
показати весь коментар
02.10.2024 22:20 Відповісти
Зрадники у вищому військовополітичному керівництві держави знищують Україну не гірше ніж це робить пуйло.
показати весь коментар
02.10.2024 23:03 Відповісти
Шута вже в окуляри нарядили для показухи🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.10.2024 21:57 Відповісти
Замість перемог будемо личити кільки разів Зеленський говорив з Сирським.
показати весь коментар
02.10.2024 21:59 Відповісти
Що, товариш майор з ФСБ лається? Занадто повільно здається Донбас, зелені гниди погано саботують і не виконують оманський договорняк?
показати весь коментар
02.10.2024 22:00 Відповісти
@ "https://t.me/muchnoyairborne Muchnoy ✙ Jugend 🇺🇦
Ворог продовжує наносити удари північніше та на південь в напрямку Цукуриного! Противник намагається прорватися за лінію залізки, натомість пробиває собі шлях до н.п Вишневе щоб охопити Селідове з півночі.
Також зростає загроза з півдня, де кнури просунулися до шахти "Курахівська". Наш танчик вже виїжджав віпрацьовувати, трохи накоцали дурників і наші FPVшки добили їх. Проте, ворог не збирається на цьому зупинятися та додає ще нові групи гарматного м'яса!
Таким чином вони хочуть розгорнути наступ у бік Ізмайлівки, що є очевидним з їхнього просування. Тим самим може утворитися проблема у Гірнику якщо не втримати сусіднє село!"
показати весь коментар
02.10.2024 22:04 Відповісти
А міг би і сам з собою поговорити з тим же успіхом.
показати весь коментар
02.10.2024 22:06 Відповісти
Стрілочки малював куда наступать а де бамбіть
показати весь коментар
02.10.2024 22:07 Відповісти
Думаю,що татухи колить собі з втраченими населеними пунктами(((
показати весь коментар
02.10.2024 22:16 Відповісти
+++
показати весь коментар
02.10.2024 22:43 Відповісти
Саме Зеля і Сирський несуть відповідальність за провал на Донецькому напрямку за два місяці ворог захопив три міста і понад двадцять сіл і просуваєтся далі ,це наслідок безвідповідальної зміни вищого військового керівництва ,відсутність належних фортифікаційних споруд ,корупція і непрофесіоналізм на всіх рівнях,тому треба не пустих розмов про саміт миру ,а реальний план оборони країни.
показати весь коментар
02.10.2024 22:08 Відповісти
Сирський питав тричі шо робити. Верховний Головнокомандувач підказував. Стратег уже став.
показати весь коментар
02.10.2024 22:12 Відповісти
Ага((сирскій добрий,а ***₴вий зеля((обидва дибіли.
показати весь коментар
02.10.2024 22:15 Відповісти
Не. Ну якщо три рази консультувався у Верховного - то не про шашлики ж він з ним домовлявся.
Три рази.
Питав куди напрямок головного удару, брати Курськ чи ні, міст в Криму коли підривати...
Запитань ціла куча.
показати весь коментар
02.10.2024 22:20 Відповісти
Это не так делается. В армии думать не надо. Даже вредно. Только исполнять приказ. Но умные люди придумали выход:
-Как прикажете наступать?
-А как вы сами думаете?
-..............
-Ну, что ж, рискните. Но под вашу ответственность.
-разрешите исполнят?
показати весь коментар
02.10.2024 22:48 Відповісти
πиzgitu - не в окопі сидіти.
показати весь коментар
02.10.2024 22:13 Відповісти
Треба цього дибіла грати в дупу за таке командування(А ще краще його обміняти,щоб москалі його грали,бо людина просто дуб і совок.. місто за містом ціною територій,втрат,без організованих відступів в нікуди((((***,скляні очі і курська операція ноухау(((
показати весь коментар
02.10.2024 22:14 Відповісти
Сирський не погоджується здавати так швидко як хоче ЗЕро?
показати весь коментар
02.10.2024 22:17 Відповісти
Говорили балакали сіли і заплакали.
показати весь коментар
02.10.2024 22:21 Відповісти
Анекдоти травили? Не вірю, що зеуйобку, щось там цікавить, що на фронті!!!
показати весь коментар
02.10.2024 22:24 Відповісти
Вище військово-політичне керівництво країни тягне всіх в прірву
показати весь коментар
02.10.2024 22:26 Відповісти
Немає там нічого ні військового ні політичного. Військова справа та політика - це мистецтво.
Яким на жаль не володіє квартал95.
Вони володіють іншими мистецтвами - як вкрасти, набрехати та при цьому зіграти пуєм на піаніно.
показати весь коментар
02.10.2024 22:32 Відповісти
Могли би просто мовчки застрелитись.
показати весь коментар
02.10.2024 22:29 Відповісти
Мене не цікавить протщо вони говорили-балакали,бо забагато ходить інформації про безлад, зневіру і жертви ЗСУ. Забагато пустих публікацій без іменем,напівправди і пліток. Мене цікавить хто понесе відповідальність за Вугледар і тих 12 розстріляних. Якщо командир бездар,то чому не закриють його під варту і не керують боєм як потрібно. Трибунал краще розстрілу в полі
показати весь коментар
02.10.2024 22:30 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 22:32 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 23:36 Відповісти
Подвиг! Декілька разів на день поговорив з Головнокомандувачем! Це ж требу, яка потужна назламність!
показати весь коментар
02.10.2024 22:58 Відповісти
А зарплата Зеленского-8100 долларов в год. На такие деньги
родителям виллу в Израиле на берегу моря не купишь.
Зачем врать.
показати весь коментар
02.10.2024 22:59 Відповісти
Такое,гамновозы.
показати весь коментар
02.10.2024 23:02 Відповісти
як же заїбала ця ****** русня
показати весь коментар
02.10.2024 23:04 Відповісти
"Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім - щодо здачі Донеччини куйлу, згідно домовленостей в Омані і Стамбулі до кінця жовтня...
показати весь коментар
02.10.2024 23:05 Відповісти
але це справді нев'****** потужний (без іронії!! ) спосіб повідомити про поразку, про здачу вугледара!! не сказати про напруженно-контрольовану ситуацію, про вирівнювання, про стабілізацію, про відхід на вигідніші позиції, ні!! "кілька разів поговорив про донбас"!! ******...
показати весь коментар
02.10.2024 23:08 Відповісти
Насколько раз говорил о ЧЁМ ... одни лозунги , новостей нет .
показати весь коментар
02.10.2024 23:17 Відповісти
Яка в нього робота? Читати текстові гундосики на камеру щовечнра! І казати "дякую" , "потужно" , "незламно". Високооплачуваний попка-папуга.
показати весь коментар
02.10.2024 23:35 Відповісти
- до боєвого вошдя не дійшов Ваш звіт!
- осьо , хай читає...
- так тричі вже перечитуавав - все одно не дійшло !
показати весь коментар
02.10.2024 23:33 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.

Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський
показати весь коментар
03.10.2024 00:32 Відповісти
Припини розганяти московську іпсоху tZe inform, дебіле. Потрібна правдива інфа. Їж лайно індивідуально й мовчки.
показати весь коментар
03.10.2024 02:08 Відповісти
не бушуй....Бутусов зачитав аеророзвідника, який сказав про відсутність наказу про відступ....про повторення трагедій відступів і оточень... Нікого не цікавлять в командуванні життя наших Героїв.. Дивись уважно і слухай офіційні новини...
показати весь коментар
03.10.2024 06:36 Відповісти
Вчора телефонував мій друг та однокласник він з 72 бригади, вийшов з оточення з Вугледару. На моє питання про 400 бійців ЗСУ в оточенні у місті відповів ,що це повна маячня.
показати весь коментар
03.10.2024 08:36 Відповісти
Говорили вони
показати весь коментар
03.10.2024 06:53 Відповісти
А він сам усіх рахував ?
показати весь коментар
08.10.2024 21:01 Відповісти
04.‎10.‎2024

Станом на 00-00 ‎03.‎10.‎2024 з 2316 в\с 72-ї бригади ЗСУ, що обороняла Вугледар на нові позиції вийшло 1673. Місцезнаходження решти уточнюється.

Військова комісія tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
показати весь коментар
08.10.2024 21:03 Відповісти
 
 