Зеленський: Кілька разів говорив сьогодні із Сирським. Передусім – щодо Донеччини
У середу, 2 жовтня, президент Володимир Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію у Донецькій області на напрямках, де зараз найважче.
Про це глава держави розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію",- сказав президент.
Зеленський також наголосив, що Україна потребує рішучості від партнерів щодо дозволу ЗСУ на використання західної далекобійної зброї по цілях на території РФ.
"Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності. І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому – тільки тому – російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше",- додав президент.
Нагадаємо, що 2 жовтня у Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.
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- ЗЄлішки!
- а чиї на фото лапищі (лівий крайній кут)
- дь'Єрмищі !
курви!
дійде й до вас черга ! 👿
Хоча після першого разу Сирський пішов. Але це не мало значення, бо я саме розговорився.
кілька разів !!!!!!
Карл, ти чуєш ?!
.
Идёт колонна - молодец замполит. Стала колонна пид...ас зампотех.
Операцию в Курской области мы раззеленили (пока ещё), а оборону Угледара просирсили.
Эта скумбрия уже давно ни его. И вилла в Италии уже скумбрийская, и дерет ее "Марио"
Як приклад, ситуація з відступом з Вугледару, де при неорганізованому відступі загинуло багато солдат.
Виводити солдат треба було ще тиждень тому, тоді дорога з Вугледару ще була під контролем ВСУ.
Але ж весь генералітет не хотів псувати Зелі державне свято Захисників України, що відмічається на Покрови 1 жовтня. Щоб Зеля спокійно роздавав нагороди , з бадьорим настроєм.
Тому наказ на відхід з Вугледару віддали аж сьогодні 2 жовтня, коли єдина дорога по відходу з Вугледару вже контролювалася рашистами.
Щось на зразок Іловайськ, коли бійці не відходили спокійно, а фактично проривалися з оточення у Вугледарі.
Тому і великі втрати при прориві були.
Висновок такий, що все вище військовополітичне керівництво це лайно, совки, хабарники та зрадники.
Всі.. Зеля, Сирський, Баргилевич і решта генералів.
Ворог продовжує наносити удари північніше та на південь в напрямку Цукуриного! Противник намагається прорватися за лінію залізки, натомість пробиває собі шлях до н.п Вишневе щоб охопити Селідове з півночі.
Також зростає загроза з півдня, де кнури просунулися до шахти "Курахівська". Наш танчик вже виїжджав віпрацьовувати, трохи накоцали дурників і наші FPVшки добили їх. Проте, ворог не збирається на цьому зупинятися та додає ще нові групи гарматного м'яса!
Таким чином вони хочуть розгорнути наступ у бік Ізмайлівки, що є очевидним з їхнього просування. Тим самим може утворитися проблема у Гірнику якщо не втримати сусіднє село!"
Три рази.
Питав куди напрямок головного удару, брати Курськ чи ні, міст в Криму коли підривати...
Запитань ціла куча.
-Как прикажете наступать?
-А как вы сами думаете?
-..............
-Ну, что ж, рискните. Но под вашу ответственность.
-разрешите исполнят?
Яким на жаль не володіє квартал95.
Вони володіють іншими мистецтвами - як вкрасти, набрехати та при цьому зіграти пуєм на піаніно.
родителям виллу в Израиле на берегу моря не купишь.
Зачем врать.
- осьо , хай читає...
- так тричі вже перечитуавав - все одно не дійшло !
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський
Станом на 00-00 03.10.2024 з 2316 в\с 72-ї бригади ЗСУ, що обороняла Вугледар на нові позиції вийшло 1673. Місцезнаходження решти уточнюється.
Військова комісія tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html