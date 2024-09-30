Зеленський провів Ставку: говорили про комплектування бригад та закупівлю зброї

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося, зокрема, про комплектування бригад, закупівлі та постачання зброї.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чергове засідання Ставки було присвячене питанням комплектування бригад ЗСУ та закупівлі й постачання зброї та техніки для українських воїнів.

"Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", - розповів президент.

Окрім цього, Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем ситуацію на різних напрямках фронту, а також подальші та конкретні завдання.

"Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей. Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед "Рамштайном"", - додав глава держави.

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