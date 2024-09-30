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Новини
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Зеленський провів Ставку: говорили про комплектування бригад та закупівлю зброї

Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося, зокрема, про комплектування бригад, закупівлі та постачання зброї.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чергове засідання Ставки було присвячене питанням комплектування бригад ЗСУ та закупівлі й постачання зброї та техніки для українських воїнів.

"Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", - розповів президент.

Окрім цього, Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем ситуацію на різних напрямках фронту, а також подальші та конкретні завдання.

"Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей. Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед "Рамштайном"", - додав глава держави.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: Захист енергетики взимку, власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ, ситуація на фронті

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) зброя (7478) ЗСУ (7592) Ставка (137)


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Топ коментарі
+16
Обезголовили 72 бригаду, фактично роздробили і зробили недієздатною легендарну 67. Дебіли? Ні... Зрадники. І це на Донецькому напрямку який тепер - після втручання ОП, зєлєнского і сирского - посипався. А скільки "мобіків" поклали ні за цапову душу в 67 на лиманському напрямку! Селяни з Полтавщини після "учєбки" провоювали аж 4 години і всі лягли та "пропали без вісті"... Ну от мені навіть цікаво - чому сирскій - випускник "крємльовкі" - воює не по підручнику? Там же чітко написано що "посилати в бій непідготовленого солдата це вбити його". Висновки робіть самі...
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30.09.2024 21:06
+5
"Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", - розповів президент"
-------
Спроби ліквідації Агенції оборонних закупівель - оце називається "реформаторством"?
А впровадження AAR - досі ні, не на часі?
Невже Україна так й має воювати бригадами та висмикнутими звідкись приданими підрозділами, а не дивізіями та корпусами? Досі не можна переформатувати та збільшити до дивізій успішні бригади з притомним командирським складом? Ця війна вже давно відійшла від "війни блокпостів"...
Тільки ледачий вже про це не каже, але більшість цієї Ставки схоже є кацапськими диверсантами та саботажниками.
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30.09.2024 21:02
+5
Нахріна цей дешевий цирк із пустоголовим бевзем, який нібельмеса не петрає аюсолютно ні в чому? Як можуть нормальні, адекватні люди сприймати це опудало, яке щось там "проводить", "обговорює", "дає доручення"...? Не дивно, що навколо Зеленського адекватних профі вже не залишилося - одні дуполизи. Навіть Буданов вже не витримує.

"...Найголовніше - тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами..."

Може ця імітація "президента" натисне на рашистів тим інструментом, яким воно грає на піаніно ?
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30.09.2024 21:41
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Скоро узнаем про его закупки.
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30.09.2024 20:54 Відповісти
це про населення країни
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30.09.2024 21:39 Відповісти
"Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", - розповів президент"
-------
Спроби ліквідації Агенції оборонних закупівель - оце називається "реформаторством"?
А впровадження AAR - досі ні, не на часі?
Невже Україна так й має воювати бригадами та висмикнутими звідкись приданими підрозділами, а не дивізіями та корпусами? Досі не можна переформатувати та збільшити до дивізій успішні бригади з притомним командирським складом? Ця війна вже давно відійшла від "війни блокпостів"...
Тільки ледачий вже про це не каже, але більшість цієї Ставки схоже є кацапськими диверсантами та саботажниками.
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30.09.2024 21:02 Відповісти
Обезголовили 72 бригаду, фактично роздробили і зробили недієздатною легендарну 67. Дебіли? Ні... Зрадники. І це на Донецькому напрямку який тепер - після втручання ОП, зєлєнского і сирского - посипався. А скільки "мобіків" поклали ні за цапову душу в 67 на лиманському напрямку! Селяни з Полтавщини після "учєбки" провоювали аж 4 години і всі лягли та "пропали без вісті"... Ну от мені навіть цікаво - чому сирскій - випускник "крємльовкі" - воює не по підручнику? Там же чітко написано що "посилати в бій непідготовленого солдата це вбити його". Висновки робіть самі...
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30.09.2024 21:06 Відповісти
Если весь текст был написан не ради строк
Селяни з Полтавщини після "учєбки" провоювали аж 4 години і всі лягли та "пропали без вісті"
назовите даты и кол- во потерь. Геолокацию не надо.
Иначе это паникерские слухи
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30.09.2024 22:28 Відповісти
Виправлення. 29 серпня.
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30.09.2024 23:04 Відповісти
То може він це робить якраз по підручнику?
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01.10.2024 08:22 Відповісти
Може. От тільки виникає питання: кому ж насправді він тоді служить?
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01.10.2024 13:50 Відповісти
Верни Залужного, і не лізь у ту Верховну ставку! Або тікай...хоча зйобний чемоданчик, я думаю, давно укомплектований, осталось трошки Оманські рахунки округлити, і в путь
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30.09.2024 21:28 Відповісти
Схоже що вже так "округлив" що може купити острівну країну і оголосити себе "царьом"... А от про Залужного забудьте. Він тепер "сертифікований інвалід".
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30.09.2024 22:47 Відповісти
Нахріна цей дешевий цирк із пустоголовим бевзем, який нібельмеса не петрає аюсолютно ні в чому? Як можуть нормальні, адекватні люди сприймати це опудало, яке щось там "проводить", "обговорює", "дає доручення"...? Не дивно, що навколо Зеленського адекватних профі вже не залишилося - одні дуполизи. Навіть Буданов вже не витримує.

"...Найголовніше - тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами..."

Може ця імітація "президента" натисне на рашистів тим інструментом, яким воно грає на піаніно ?
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30.09.2024 21:41 Відповісти
певно, інструмент вже вийшов з ладу, тепер все більше відосиками москалів лякає)))
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30.09.2024 22:50 Відповісти
Іди вже в ставку коропів розводь, може більше користі буде.
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30.09.2024 21:45 Відповісти
А разве ставка занимается закупкой вооружения?
Или решил всем рассказать тайны, особенности и сроки закупки оного, чтобы инфа утекла в рашку?
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30.09.2024 21:57 Відповісти
шо воно верзе??? пустодзвін! отакі банальні беззмістовні фразочки-декларації типу "ми за мир і проти війни" люба пенсіонерка в стані промовляти і не менш емоційно.
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30.09.2024 22:48 Відповісти
Який треш.Дохерувався.І чтец і жнец і на дуде гравець а получився 3,14ісєц,повний ... . Япончик агов.
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01.10.2024 01:01 Відповісти
Боже дай нам сили і витримки пережити цю владу і жити в Україні
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01.10.2024 06:39 Відповісти
Хріна! Не переживете! Він у бункері на Банковій, а ви у хрущовці в Покровську....
Треба просити сил і наснаги ЗМІНИТИ цю владу в Україні!
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01.10.2024 10:20 Відповісти
 
 