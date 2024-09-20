Зеленський провів Ставку: Захист енергетики взимку, власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ, ситуація на фронті

20 вересня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, де розглядалися питання, які мають критичне значення для міцності України, а також заслухав доповіді Головкома та представників розвідок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України.

Перше – захист енергетики цієї зими. Були всі основні представники галузі. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом.

Друге - власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", - йдеться в повідомленні.

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Також серед важливих питань - ситуація на фронті.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського за всіма основними напрямками. Доповіді представників розвідок - Кирила Буданова та Олега Іващенка", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період, завдяки якому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.