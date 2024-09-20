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Зеленський (22411) енергетика (2483) ОПК (183) Ставка (119)

Зеленський провів Ставку: Захист енергетики взимку, власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ, ситуація на фронті

Зеленський провів Ставку 20 вересня

20 вересня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, де розглядалися питання, які мають критичне значення для міцності України, а також заслухав доповіді Головкома та представників розвідок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України.

Перше – захист енергетики цієї зими. Були всі основні представники галузі. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом.

Друге - власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", - йдеться в повідомленні.

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Також серед важливих питань - ситуація на фронті.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського за всіма основними напрямками. Доповіді представників розвідок - Кирила Буданова та Олега Іващенка", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, - указ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період, завдяки якому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

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Топ коментарі
+6
Власне виробництво ракет? Який же ти,Володя,Потужний покидьок,в 19-му році всі програми ракетні закрив,бо увідєл мір в очах хутіна,а тепер про ракети заговорив.
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20.09.2024 19:00
+4
Звісно. якщо підірвали склад орди - то це наш гетьман Бубочка Найвеличніший. А якщо відступають на Донбасі - то окремі якісь командири.
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20.09.2024 19:11
+3
Зеленський провів Ставку

На що ставив: на чорне, червоне чи на зеро?
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20.09.2024 18:39
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Зеленський провів Ставку

На що ставив: на чорне, червоне чи на зеро?
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20.09.2024 18:39 Відповісти
Маєте якісь плівки, як в Мельниченка?
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20.09.2024 21:04 Відповісти
Його потужними рішеннями і наслідками цих рішень можна лише підтертись.
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20.09.2024 18:41 Відповісти
В Торопці мокші щей досі підтираються. Наближуй перемогу.
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20.09.2024 18:44 Відповісти
Звісно. якщо підірвали склад орди - то це наш гетьман Бубочка Найвеличніший. А якщо відступають на Донбасі - то окремі якісь командири.
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20.09.2024 19:11 Відповісти
Ви донатите на армію? Підтримуєте це?
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20.09.2024 21:06 Відповісти
Навіщо вам про це знати?
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20.09.2024 21:42 Відповісти
Десь, у тексті, випали слова щодо проведеної ставки ухилянтом, зокрема ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО, та відсутнє фото криворотого з Оману…
Невже, той…, тому і шифери-недостріляні утікли…
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20.09.2024 18:46 Відповісти
Власне виробництво ракет? Який же ти,Володя,Потужний покидьок,в 19-му році всі програми ракетні закрив,бо увідєл мір в очах хутіна,а тепер про ракети заговорив.
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20.09.2024 19:00 Відповісти
Тут ви трохи брешете (чув дзвін...). Не в 2019, а наприкінці 2020 була така новина про припинення фінансування. АЛЕ... через місяц були заключені контракти і фінансування пішло. Та хто б там цією інформацією переймався, бо зрада вже намалювалася?
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29.09.2024 15:14 Відповісти
На кого він тепер поставив "пісюн" свій? Знову на рояль?
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20.09.2024 19:15 Відповісти
провел ставку, где главными лицами были клоуны, фотографы, визажисты,массажисты
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20.09.2024 19:21 Відповісти
о, дійшла черга до власних ракет
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20.09.2024 19:41 Відповісти
Змінить вже фотку, гидотно дивитися як він нюхає з пальця.
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20.09.2024 19:44 Відповісти
Все те, з чим у нас дупа, і такою дупою б зосталась, але з одного боку кацапня, з другого Зельона влада. Тому дупа буде ширше, і глибше.
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20.09.2024 21:02 Відповісти
Ви забули про третій бік, а він чи не найстрашніший для України. Я маю на увазі фанатів блазня обдовбаного, яких досі дуже багато, і на яких ця антиукраїнська "влада" кривляк квартальних та ларьочників риговських спирається.
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21.09.2024 06:45 Відповісти
А Кирюше Тимошенко придумал?
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20.09.2024 22:13 Відповісти
Віслюк!!!
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20.09.2024 22:57 Відповісти
 
 