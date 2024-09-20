УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12838 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
916 7
Єврокомісія (2096) енергетика (2483) фон дер Ляєн Урсула (709)

Єврокомісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період, завдяки якому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Він (План підтримки української енергетики. – Ред.) передбачає відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей, а також продовження приєднання України до європейської енергетичної мережі. Крім того, ЄС планує експортувати до України 2 ГВт електроенергії та забезпечити стабільне енергопостачання в усіх регіонах2, - зазначила фон дер Ляєн.

Також читайте: Офіс оборонних інновацій ЄС вже працює у Києві, - фон дер Ляєн

За її словами, завдяки цьому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

"Зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. Також ми обговорювали питання, які стосуються захисту електростанцій", – додала президентка Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: Подякував за надання енергетичної підтримки ЄС для України

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України. Вона заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.

Раніше також повідомлялося, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зимою от і побачимо...
скільки будемо без світла.
показати весь коментар
20.09.2024 15:49 Відповісти
Знову лампочки на Укрпошті?!
показати весь коментар
20.09.2024 15:58 Відповісти
але в кредит, бо укрпошта, вже, і замість тцк і банк.
показати весь коментар
20.09.2024 16:07 Відповісти
тобто, зе!шоблу відігнали від корита?
що ж то коїться?
готуйтесь до тотального саботажу від українських чиновників, європейські рожеві поні.
показати весь коментар
20.09.2024 15:59 Відповісти
То вже приєднуйте Україну до себе а зелену саранчу -під зад!
показати весь коментар
20.09.2024 16:09 Відповісти
Тільки не давайте їм грошима і щотижня перевіряйте кожну батарею, яку передали. Хоча вони і в такому разі, перепродадуть ще до того, як обладнання в Україну приїде
показати весь коментар
20.09.2024 16:23 Відповісти
 
 