Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд, - фон дер Ляєн
Європейська комісія виділяє для України кредит у розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Це ще один великий внесок у відновлення України", - наголосила вона.
Позику надають у межах плану G7 щодо залучення коштів шляхом майбутніх прибутків від заморожених російських активів.
Як повідомлялося, Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
У п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України.
Будь ласка, зачекайте...
чудовий тролінг Гаазького злочинця
.. але хто, незалежний і принциповий, буде "руки відрубувати" зеленським мародерам, бо ліси України і всього, певне, Світу вже кишать зєлєнскіми баригами-зрадниками "тіхоушедшимі в лєс"..?
Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".
Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.
чи це, суперечить потужному плану миру?
Тобто скорострільність набагато менша, швидкість наведення - також. Коштує у 2 рази дешевше і ефективність у кілька раз нижча...
😁
унитазетроне😆
Добре, що Західні Партнери, знають про них набагато більше..