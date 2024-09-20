Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд, - фон дер Ляєн

Європейська комісія виділяє для України кредит у розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Це ще один великий внесок у відновлення України", - наголосила вона.

Позику надають у межах плану G7 щодо залучення коштів шляхом майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

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Як повідомлялося, Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

У п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України.