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Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд, - фон дер Ляєн

Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Європейська комісія виділяє для України кредит у розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Це ще один великий внесок у відновлення України", - наголосила вона.

Позику надають у межах плану G7 щодо залучення коштів шляхом майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентка ЄК у Києві оголосить про виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро, – FT  

Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Як повідомлялося, Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

У п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України.

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Топ коментарі
+6
https://t.me/taraspovidomlyae/52254 @ "Україна вже може виробляти по 16 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Вартість однієї - приблизно 3 млн євро.
Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".

Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.



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20.09.2024 13:48
+3
снова кацапи приємно завопят "мі терпіли"
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20.09.2024 13:41
+3
Да насрати, хто там що приписав у заслуги - країна загинути може, а вам муляє, щоб якась зеля собі щось не приписала! Най він все що завгодно собі приписує, аби захисники України були добре озброєні.
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20.09.2024 14:14
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снова кацапи приємно завопят "мі терпіли"
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20.09.2024 13:41 Відповісти
Кредит, а не грант. Спасибі й а це.
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20.09.2024 13:44 Відповісти
лілі-путінський общак, що планувався як пенсія лілі-путіна тепер пішов по рукам 🤣
чудовий тролінг Гаазького злочинця
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20.09.2024 14:23 Відповісти
добре, звісно..
.. але хто, незалежний і принциповий, буде "руки відрубувати" зеленським мародерам, бо ліси України і всього, певне, Світу вже кишать зєлєнскіми баригами-зрадниками "тіхоушедшимі в лєс"..?
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20.09.2024 13:45 Відповісти
повсюду зрада - масоно рептілоїдні не дрємлють
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20.09.2024 13:55 Відповісти
https://t.me/taraspovidomlyae/52254 @ "Україна вже може виробляти по 16 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Вартість однієї - приблизно 3 млн євро.
Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".

Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.



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20.09.2024 13:48 Відповісти
зе!поц, вже приписав, це, у свої заслуги?
чи це, суперечить потужному плану миру?
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20.09.2024 13:55 Відповісти
Да насрати, хто там що приписав у заслуги - країна загинути може, а вам муляє, щоб якась зеля собі щось не приписала! Най він все що завгодно собі приписує, аби захисники України були добре озброєні.
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20.09.2024 14:14 Відповісти
"Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar"

Тобто скорострільність набагато менша, швидкість наведення - також. Коштує у 2 рази дешевше і ефективність у кілька раз нижча...
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20.09.2024 14:15 Відповісти
Все так. Але є нюанс: "Богдана" - артилерійська установка з близьким до західних аналогів радіусом ураження і з таким же калібром 155 мм, але їх кількість у ЗСУ залежить лише від організації потужностей власного ВПК і фінансування. А не від політичної волі і настроїв в урядах союзників.
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20.09.2024 14:24 Відповісти
Це той самий кредит під заставу конфіскованих резервів рашки? А хіба ці гроші не повинні апріорі належати Україні?
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20.09.2024 13:52 Відповісти
За такие вопросы могут найти по ip
😁
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20.09.2024 19:37 Відповісти
Вам би, у МВФ працювати
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20.09.2024 20:15 Відповісти
Ось би ЄС коррупціонерів наших санкціями обклав та рахунки арештував, отоб користі було. Може б 35 мільярдів тікі з ворюг наших назбирали б
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20.09.2024 14:16 Відповісти
Хто вкраде зрозуміло. А віддавати хто повинен ?
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20.09.2024 14:50 Відповісти
Как кто, налоги повышают рабам. А зарплаты схемщикам на золотом унитазе троне😆
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20.09.2024 22:11 Відповісти
Слідкуйте за руками, 20 міль'ярдів має розчинитись в захисних спорудах для енергетичного сектору. Чи ви вважаєте що просто так відбулися перестановки в цій сфері?
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20.09.2024 16:16 Відповісти
Навіщо, як усе крадуть...
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20.09.2024 18:52 Відповісти
Головне, щоб НЕЗЛАМНИЙ ухилянт з криворотим Оманським, не ГАДИЛи, національним інтересам України!
Добре, що Західні Партнери, знають про них набагато більше..
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20.09.2024 20:13 Відповісти
Кредит за проценты от замороженных бабок рашки. Stonks от еу чисто😆
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20.09.2024 22:10 Відповісти
Ці кредити треба розглядати як лагідну анексію держави через підкуп СБУ елітними автівками і квартирами по 20 мільйонів.
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20.09.2024 22:20 Відповісти
Хоч так
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21.09.2024 04:24 Відповісти
 
 