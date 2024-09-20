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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва. ФОТО

У п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України. У неї запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляєн зазначила, що прибула до столиці, щоб обговорити підтримку Європи - від готовності України до зими та до оборони, вступу до ЄС і прогресу щодо кредитів G7.

"Мій 8-й візит до Києва припадає на час початку опалювального сезону, а Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях", - наголосила вона. 

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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва 20 вересня

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Справжній друг України.
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20.09.2024 08:28
+11
Бубон і німкені нахамить, чи таки її боїться ?
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20.09.2024 08:27
+10
Молюся, щоб наш зеленорог і перед нею не набикував.
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20.09.2024 08:33
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Бубон і німкені нахамить, чи таки її боїться ?
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20.09.2024 08:27 Відповісти
безкутну випустить, та нахамить
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20.09.2024 09:28 Відповісти
Справжній друг України.
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20.09.2024 08:28 Відповісти
Друг?
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20.09.2024 12:27 Відповісти
Як казав відомий персонаж---скільки у цієї Ляйнен дивізій..????
Чи приїхала лідора по пгладити по голові ???
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20.09.2024 08:31 Відповісти
Надеюсь что против шерсти
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20.09.2024 09:22 Відповісти
Молюся, щоб наш зеленорог і перед нею не набикував.
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20.09.2024 08:33 Відповісти
Саме час биканути і притиснути її до стінки - бабло і зброя зараз потрібні як ніколи.
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20.09.2024 11:43 Відповісти
Тари - раздабари - шось підкинуть - Зелю заспокоють
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20.09.2024 08:36 Відповісти
обіцянки -цяцянки а в ЄС ЗА РОКІВ 50 МИ УКРАЇНУ НЕ ВІЗЬМЕМО.Нехай рашист шматує і жере її народ
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20.09.2024 09:55 Відповісти
 
 