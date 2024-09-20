РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4479 посетителей онлайн
Новости
3 691 12
визит (2987) Киев (24765) Урсула фон дер Ляйен (463)

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев. ФОТО

В пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину. У нее запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляйен отметила, что прибыла в столицу, чтобы обсудить поддержку Европы - от готовности Украины к зиме и к обороне, вступления в ЕС и прогресса по кредитам G7.

"Мой 8-й визит в Киев приходится на время начала отопительного сезона, а Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее отважных усилиях", - подчеркнула она.

Также смотрите: Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии. ИНФОГРАФИКА

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва 20 вересня
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Справжній друг України.
показать весь комментарий
20.09.2024 08:28
+11
Бубон і німкені нахамить, чи таки її боїться ?
показать весь комментарий
20.09.2024 08:27
+10
Молюся, щоб наш зеленорог і перед нею не набикував.
показать весь комментарий
20.09.2024 08:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубон і німкені нахамить, чи таки її боїться ?
показать весь комментарий
20.09.2024 08:27 Ответить
безкутну випустить, та нахамить
показать весь комментарий
20.09.2024 09:28 Ответить
Справжній друг України.
показать весь комментарий
20.09.2024 08:28 Ответить
Друг?
показать весь комментарий
20.09.2024 12:27 Ответить
Як казав відомий персонаж---скільки у цієї Ляйнен дивізій..????
Чи приїхала лідора по пгладити по голові ???
показать весь комментарий
20.09.2024 08:31 Ответить
Надеюсь что против шерсти
показать весь комментарий
20.09.2024 09:22 Ответить
Молюся, щоб наш зеленорог і перед нею не набикував.
показать весь комментарий
20.09.2024 08:33 Ответить
Саме час биканути і притиснути її до стінки - бабло і зброя зараз потрібні як ніколи.
показать весь комментарий
20.09.2024 11:43 Ответить
Тари - раздабари - шось підкинуть - Зелю заспокоють
показать весь комментарий
20.09.2024 08:36 Ответить
обіцянки -цяцянки а в ЄС ЗА РОКІВ 50 МИ УКРАЇНУ НЕ ВІЗЬМЕМО.Нехай рашист шматує і жере її народ
показать весь комментарий
20.09.2024 09:55 Ответить
 
 