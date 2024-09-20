Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев. ФОТО

В пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину. У нее запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляйен отметила, что прибыла в столицу, чтобы обсудить поддержку Европы - от готовности Украины к зиме и к обороне, вступления в ЕС и прогресса по кредитам G7.

"Мой 8-й визит в Киев приходится на время начала отопительного сезона, а Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее отважных усилиях", - подчеркнула она.

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