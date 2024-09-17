Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии. ИНФОГРАФИКА

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила состав своей новой комиссии. Кандидатов еще должен утвердить Европарламент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euronews.

Список портфелей также включает недавно созданные должности, в том числе еврокомиссара по обороне и безопасности, Средиземноморья и жилищного строительства и энергетики:

Магнус Бруннер (Австрия) - комиссар по внутренним делам и миграции

Хаджа Лахбиб (Бельгия) - комиссар по готовности и управлению кризисами

Екатерина Захариева (Болгария) - комиссар по стартапам, исследованиям и инновациям

Дубравка Шуица (Хорватия) - комиссар из Средиземноморья

Костас Кадис (Кипр) - комиссар по рыболовству и океанам

Йозеф Сикела (Чехия) - комиссар по международному партнерству

Ден Йоргенсен (Дания) - комиссар по энергетике и жилищному строительству

Кая Каллас (Эстония) - исполнительный вице-президент по внешней политике и политике безопасности и Верховный представитель по иностранным делам и оборонной политике

Хенна Виркунен (Финляндия) - исполнительный вице-президент по технологическому суверенитету, безопасности и демократии, комиссар по цифровым и передовым технологиям

Стефан Сежурне (Франция) - исполнительный вице-президент по вопросам процветания и промышленной стратегии, комиссар по вопросам промышленности, бизнеса и единого рынка

Апостолос Цицикостас (Греция) - комиссар по устойчивому транспорту и туризму

Оливер Вархели (Венгрия) - комиссар по вопросам здравоохранения и защиты животных

Майкл Макграт (Ирландия) - комиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства закона

Раффаэле Фитто (Италия) - исполнительный вице-президент по вопросам сплоченности и реформ, комиссар по вопросам политики сплоченности, регионального развития и городов

Валдис Домбровскис (Латвия) - комиссар по экономике и производительности

Андрюс Кубилюс (Литва) - комиссар по обороне и космосу

Кристоф Хансен (Люксембург) - комиссар по сельскому хозяйству и продовольствию

Гленн Микаллеф (Мальта) - комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, культуры, молодежи и спорта

Вопке Хукстра (Нидерланды) - комиссар по вопросам климата, чистого роста и нулевого баланса

Петр Серафин (Польша) - комиссар по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственным управлением

Мария Луис Альбуркерке (Португалия) - комиссар по финансовым услугам и Союза сбережений и инвестиций

Роксана Минзату (Румыния) - исполнительный вице-президент по кадрам, навыкам и готовности, комиссар по навыкам, образованию, качественным рабочим местам и социальным правам

Марош Шефчович (Словакия) - комиссар по вопросам торговли и экономической безопасности, межведомственных отношений и прозрачности

Марта Кос (Словения) - комиссар по вопросам расширения, также ответственная за восточное соседство и восстановление Украины

Тереза Рибера (Испания) - исполнительный вице-президент по чистому, справедливому и конкурентоспособному переходу, комиссар по вопросам конкуренции

Джессика Росвалл (Швеция) - комиссар по вопросам окружающей среды, водостойкости и конкурентоспособной экономики замкнутого цикла

Все кандидаты должны пройти юридическую проверку, опрос парламентскими комитетами и голосование по утверждению, прежде чем они смогут приступить к выполнению своих обязанностей.

Напомним, 18 июля Урсулу фон дер Ляйен переизбрали президентом Еврокомиссии.

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