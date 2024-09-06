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Новости Помощь Украине
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Еврокомиссия (1410) гуманитарная помощь (1241) Урсула фон дер Ляйен (463)

Еврокомиссия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи в 40 млн евро для подготовки к зиме, - фон дер Ляйен

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Европейская Комиссия в связи с постоянными обстрелами россиянами энергетической инфраструктуры усилит гуманитарную помощь украинцам, в частности предоставит Украине 40 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Вскоре температура снизится, поэтому мы усиливаем нашу гуманитарную помощь украинцам, которые в этом нуждаются. С новым пакетом в 40 миллионов евро на ремонтные работы, электроэнергию, отопление и жилье", - написала она.

Также читайте: С начала полномасштабной войны Евросоюз предоставил Украине помощь на 108 миллиардов евро, - фон дер Ляйен
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Допоможемо країні трьохкратним підвищенням цін на електроенергію.
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06.09.2024 13:52 Ответить
А скільки вкрадуть з цієї допомоги державні мужі ?
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06.09.2024 14:28 Ответить
Давайте, і пошвидше! Бо тут за правильне голосування проектів ОПи в Раду гроші потрібні.
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06.09.2024 14:45 Ответить
Дайте краще через червоний хрест електро-ковдри та фільтри для питної води, бо ці можновладці кончезаспу будуть до укомплектовувати.
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06.09.2024 21:49 Ответить
 
 