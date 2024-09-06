УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5749 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
376 4
Єврокомісія (2096) гуманітарна допомога (962) фон дер Ляєн Урсула (709)

Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги в 40 млн євро для підготовки до зими, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейська Комісія у зв’язку з постійними обстрілами росіянами енергетичної інфраструктури посилить гуманітарну допомогу українцям, зокрема надасть Україні 40 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують. З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електроенергію, опалення та житло", - написала вона.

Також читайте: Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомогу на 108 мільярдів євро, – фон дер Ляєн

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допоможемо країні трьохкратним підвищенням цін на електроенергію.
показати весь коментар
06.09.2024 13:52 Відповісти
А скільки вкрадуть з цієї допомоги державні мужі ?
показати весь коментар
06.09.2024 14:28 Відповісти
Давайте, і пошвидше! Бо тут за правильне голосування проектів ОПи в Раду гроші потрібні.
показати весь коментар
06.09.2024 14:45 Відповісти
Дайте краще через червоний хрест електро-ковдри та фільтри для питної води, бо ці можновладці кончезаспу будуть до укомплектовувати.
показати весь коментар
06.09.2024 21:49 Відповісти
 
 