Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги в 40 млн євро для підготовки до зими, - фон дер Ляєн

Європейська Комісія у зв’язку з постійними обстрілами росіянами енергетичної інфраструктури посилить гуманітарну допомогу українцям, зокрема надасть Україні 40 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують. З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електроенергію, опалення та житло", - написала вона.

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