Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії. ІНФОГРАФІКА

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила склад своєї нової комісії. Кандидатів ще має затвердити Європарламент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euronews.

Список портфелів також включає нещодавно створені посади, у тому числі єврокомісара з оборони та безпеки, Середземномор'я та житлового будівництва та енергетики:

Магнус Бруннер (Австрія) – комісар з внутрішніх справ та міграції

Хаджа Лахбіб (Бельгія) – комісар з готовності та управління кризами

Катерина Захарієва (Болгарія) – комісарка зі стартапів, досліджень та інновацій

Дубравка Шуїца (Хорватія) – комісарка із Середземномор'я

Костас Кадіс (Кіпр) – комісар з рибальства та океанів

Йозеф Сікела (Чехія) – комісар з міжнародного партнерства

Ден Йоргенсен (Данія) – комісар з енергетики та житлового будівництва

Кая Каллас (Естонія) – виконавча віцепрезидентка із зовнішньої політики та політики безпеки та Верховна представниця із закордонних справ та оборонної політики

Хенна Віркунен (Фінляндія) – виконавча віцепрезидентка з технологічного суверенітету, безпеки та демократії, комісарка з цифрових та передових технологій

Стефан Сежурне (Франція) – виконавчий віцепрезидент з питань процвітання та промислової стратегії, комісар з питань промисловості, бізнесу та єдиного ринку

Апостолос Ціцикостас (Греція) – комісар зі стійкого транспорту та туризму

Олівер Вархелі (Угорщина) – комісар з питань охорони здоров'я та захисту тварин

Майкл Макграт (Ірландія) – комісар з питань демократії, правосуддя та верховенства закону

Раффаеле Фітто (Італія) – виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості та реформ, комісар з питань політики згуртованості, регіонального розвитку та міст

Валдіс Домбровскіс (Латвія) – комісар з економіки та продуктивності

Андрюс Кубілюс (Литва) – комісар з оборони та космосу

Крістоф Хансен (Люксембург) – комісар із сільського господарства та продовольства

Гленн Мікаллеф (Мальта) – комісар з питань міжпоколінської справедливості, культури, молоді та спорту

Вопке Хукстра (Нідерланди) – комісар з питань клімату, чистого зростання та нульового балансу

Петро Серафін (Польща) – комісар з бюджету, боротьби з шахрайством та державним управлінням

Марія Луїс Альбуркерке (Португалія) – комісарка з фінансових послуг та Союзу заощаджень та інвестицій

Роксана Мінзату (Румунія) – виконавча віцепрезидентка з кадрів, навичок та готовності, комісарка з навичок, освіти, якісних робочих місць та соціальних прав

Марош Шефчович (Словаччина) – комісар з питань торгівлі та економічної безпеки, міжвідомчих відносин та прозорості

Марта Кос (Словенія) – комісарка з питань розширення, також відповідальна за східне сусідство та відновлення України

Тереза Рібера (Іспанія) – виконавча віцепрезидентка з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу, комісарка з питань конкуренції

Джесіка Росвалл (Швеція) – комісарка з питань довкілля, водостійкості та конкурентоспроможної економіки замкнутого циклу

Усі кандидати повинні пройти юридичну перевірку, опитування парламентськими комітетами та голосування щодо затвердження, перш ніж вони зможуть розпочати виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, 18 липня Урсулу фон дер Ляєн переобрали президенткою Єврокомісії.

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