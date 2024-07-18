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Фон дер Ляйен переизбрана на пост президента Еврокомиссии

Фон дер Ляєн переобрали президенткою Єврокомісії

Европейский Парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 европарламентарий.

Она будет занимать должность президента Еврокомиссии во второй раз.

Читайте: Вступление Украины в ЕС - приоритет моего второго срока в Еврокомиссии, - фон дер Ляйен

Автор: 

Еврокомиссия (1474) Европарламент (1809) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+7
Добра новина !!! ❤❤❤🌳🇺🇦🇩🇪💃🕺🍀
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18.07.2024 15:35 Ответить
+6
Вітаємо! Так, є ще багато питань щодо обсягів, ефективності та особливо своєчасності європейської допомоги Україні. Але факт, що рабссіяни радісно скавучали, мовляв, її не переоберуть. А її переобрали. То що з ?балом, рабссіяни? \\ В той же час, не виключаю що вона Козир-2, в неї прадід з ерефії.
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18.07.2024 15:27 Ответить
+6
Из эрефии прадедов еще ни у кого нет.И вообще,говорить о таком дальнем родстве-это притягивать за уши. Она на стороне Украины,этим все сказано.А то,что все делается медленно,так в Европе не тоталитаризм,онв сама всего решить не может
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18.07.2024 15:35 Ответить
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Вітаємо! Так, є ще багато питань щодо обсягів, ефективності та особливо своєчасності європейської допомоги Україні. Але факт, що рабссіяни радісно скавучали, мовляв, її не переоберуть. А її переобрали. То що з ?балом, рабссіяни? \\ В той же час, не виключаю що вона Козир-2, в неї прадід з ерефії.
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18.07.2024 15:27 Ответить
Из эрефии прадедов еще ни у кого нет.И вообще,говорить о таком дальнем родстве-это притягивать за уши. Она на стороне Украины,этим все сказано.А то,что все делается медленно,так в Европе не тоталитаризм,онв сама всего решить не может
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18.07.2024 15:35 Ответить
Козир наче теж на боці України. Чи надасте його фото із власівським триколором та в рабссіському однострої? Прадед Урсули саме з ерефії, а баронство йому надав якійсь рабссісий Сцар, за високі досягнення у галузі легкої промисловості Рабссіської *********, як би вона тоді не йменувалася.
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18.07.2024 17:09 Ответить
Уря!Знову передасть поліції та прокурорам 50 нових позашляховиків,адже підтримка України це найголовніше
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18.07.2024 15:32 Ответить
Это ГУД.
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18.07.2024 15:34 Ответить
Добра новина !!! ❤❤❤🌳🇺🇦🇩🇪💃🕺🍀
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18.07.2024 15:35 Ответить
ОТ І ДОБРЕ.
ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ДОКИ ПЕРЕМАГАЄ.
НОВИХ УСПІХІВ В СТАРІЙ ПОСАДІ.
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18.07.2024 15:47 Ответить
ЗЕР ҐУТ💯😁
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18.07.2024 15:49 Ответить
Вітаємо з переобранням ! хоч якась гарна новина .
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18.07.2024 15:54 Ответить
Вітаю! Сумнівів не було в перемозі. Добро некуди не зникне.А ось рашизм зникне,не зважаючи на велику кількість росіян.
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18.07.2024 16:14 Ответить
Гарна жінка ще "дасть рашистам жару"
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18.07.2024 16:15 Ответить
Эта женщина из всех кандидатов на этот пост лучшая, но она как и все европейские политики болеет смертельной в современных обстоятельствах болезнью - поздним зажиганием. Всё, что она намечает добиться на своём посту, не только должно было сделано 20 лет назад, но и двадцать лет назад было ясно, что это придётся делать. А сегодня вся деятельность ЕС это борьба с последствиями, иногда удачная, но настоящие политики должны уметь решать проблемы гораздо раньше, чем Европа ощутит последствия нерешенных проблем....
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18.07.2024 16:29 Ответить
 
 