Фон дер Ляйен переизбрана на пост президента Еврокомиссии
Европейский Парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 европарламентарий.
Она будет занимать должность президента Еврокомиссии во второй раз.
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