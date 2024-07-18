Фон дер Ляйен переизбрана на пост президента Еврокомиссии

Европейский Парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 европарламентарий.

Она будет занимать должность президента Еврокомиссии во второй раз.

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