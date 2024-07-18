Вступление Украины в ЕС - приоритет моего второго срока в Еврокомиссии, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС будет приоритетом ее второго срока на посту. Эти государства выбрали свободу вместо угнетения и заслуживают того, чтобы стать членами блока.
Об этом она сказала в речи в Европейском парламенте в четверг, 18 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Фон дер Ляйен назвала приглашение стран в ЕС стран "моральной, исторической и политической ответственностью", поскольку "больший Союз будет более сильным Союзом".
Она пообещала поддержать страны-кандидаты, работая над инвестициями и реформами, а также интегрируя их в правовое поле ЕС, где это возможно.
"Вступление всегда будет процессом, основанным на заслугах. И мы гарантируем, что все страны будут готовы к вступлению. Но завершение формирования нашего Союза - также в наших основных интересах. И это будет ключевым приоритетом для моей Комиссии", - отметила глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что будущее Украины, Молдовы и Западных Балкан - в ЕС.
Западные Балканы, Украина, Молдова и Грузия сделали свой свободный выбор. Они выбрали свободу вместо угнетения. Они выбрали демократию вместо зависимости. И некоторые из них платят высокую цену за этот выбор. Поэтому мы должны сделать свой выбор и продемонстрировать непоколебимую преданность", - резюмировала фон дер Ляйен.
Пожалуйста, подождите...
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Он, як зашумувало лайно рашистів, по висерам у мережах!!!
Їм від цього, у носі крутить і діарея відновилася!!
Обмилок прутін, команду їм дав, гадити….
Дуже багато слів.
Але те що ви відкидаєте у своїх хворій уяві реальність, і малюєте картину де верхом на рожевому поні шпацеруєте переможним парадом по червоній площі, не робить реальність агонії вмираючої держави неправдою..... Цікаво буде глянути на вас коли всеж вас накриє реальність)))))
але існує одна проблемка - якщо опонент не рибка-гупі в пам'ятає чим закінчувались всі мирні договори з москалями, то на рожевому поні опиняється сам мизамирець.
Ну ми б могли з вами подискутувати, щодо свого бачення розвитку подій, але думаю у вас дуже не гнучка позиція....
П.С - щодо "вигаданих" рожевих окулярів, вам би їх все ж зняти. Також ви б задумувались над тим що читаєте, ато і слова не було про договори з кацапами, говорилось про агонію вмираючої держави, тож хто тут рибка гупі можна поспорити....
які ознаки розвалу можна тут спостерігати і якого кольору окуляри треба для цього натягнути?
1) за території написали правильно....
2) армія ну +/-, бо є ряд реальних факторів які якщо врахувати, то перспективи печальні....
3) за економіку це реально смішно), вам про ріст економіки сам економіст гетьманцев на вухо нашептав? Цей брєд навіть наш хрипатий гундосенко не ризикнув би сказати....
4) ну це скорше не союзники а заінтересовані партнери) тому не дивуйтеся коли за допомогу потрібно буде платити... (хотя знаючи зелених дегенератів, вони і так усіх кинуть, як скоро кинуть зовнішніх кредиторів)....
П.С - ви або прямий споживач гавноШмарафону, або дурачок. Бо писати таке при теперішніх умовах адекватна людина не в змозі, лише поплавлений ура-патріот)...
Хотя дозволю собі запитати, якщо звісно не секрет, скільки вам років?
зате МВФ ризикнув би
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так я не почув відповіді на питання - які ознаки розвалу держави чи армії ми можемо спостерігати?
"Хотя дозволю собі запитати, якщо звісно не секрет, скільки вам років? "
достатньо щоб знати світову історію а також щоб мати досвід спостерігання історії інтернетного вангування про розпад України від таких як ви мольфарів років так з 20 )
Ви про транші(запам'ятайте, халяви не буде)?.... Чи про зменшення ЗВР? Чи про падіння ВВП? Чи про девальвацію гривні? Чи про масове закриття фопів? Чи маєте на увазі ситуацію з тим як наші кидають кредиторів? Де ріст економіки, озирніться!!! Якщо мінімалка і соцвиплати заморожено до 2028, при теперішніх темпах знецінення гривні, люди офігіють.....
Я звісно розумію, що оптимізм це непогано, але майте міру!!!
Щодо армії, а точніше до військово-політичного керівництва, то питань дуже багато.... Так до самих наших захисників ні, але армія без толкового командування це зброд, інколи по інтересах, інколи ні.... Тож якщо тенденція і хаос продовжиться, то в найкращому з варіантів ЗСУ перетвориться на аналог УПА......
---достатньо щоб знати світову історію а також щоб мати досвід спостерігання історії інтернетного вангування про розпад України від таких як ви мольфарів років так з 20 )---
Все зрозуміло, скоріше за все ура-пенсіонер.... Думаю на цьому можна завершити спілкування, з вами немає сенсу вести бесіду, ви використовуєте узагальнення, а вони зазвичай перший признак маніпулятора. Тож щасти
https://interfax.com.ua/news/general/996791.html
"Якщо мінімалка і соцвиплати заморожено до 2028, при теперішніх темпах знецінення гривні, люди офігіють"
а "люди офігіють" це ознака чого саме? краху економіки чи армії?
"Тож якщо тенденція і хаос продовжиться"
яка тендеція? який хаос? ви десь бачити обвал фронту, втрату управління, масове дезертриство... про що йде мова?
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Якщо ви починаєте дискусію з того що комусь варто зняти рожеві окуляри то будьте готові не питати про вік опонента а оперувати цифрами та фактами бо інашке ваша суб'єктивна думка швидше вказує що окуляри якогось кольору скоріше на вас.
удачі
https://interfax.com.ua/news/general/996791.html---
Ви самі хоч читали те що скинули?)
--- "люди офігіють" - це просто м'яко написано)
--- Якщо ви починаєте дискусію з того що комусь варто зняти рожеві окуляри то будьте готові не питати про вік опонента а оперувати цифрами та фактами бо інашке ваша суб'єктивна думка швидше вказує що окуляри якогось кольору скоріше на вас.
удачі--- Ні просто неможливо говорити з тупорилими дураками потипу вас.... Для вас виповзків зі совка наявність двох ковбас в магазині замість однієї це вже прогрес.... Ну щож хтось лишиться правим, або я або ж ви.... Покаже час, і ми побачимо якщо доживемо (доречі в свій час парагвайці теж думали, що все буде чудово).....
-- Державі з такими темпами прийде срака.... Потрібно щось робити....
-(ви)- А ви пам'ятаєте чим закінчуються договори з кацапами?.....
Я думаю ви зрозуміли?)
Ця тітка підігрує Сонцесяйному в намаганні утримувати свою владу затягуючи війну, під час якої знищується чоловіче населення України та зачищається територія під майбутнє заселення мігрантами з Африки та Азії, яки мільйонами пруть на Стару Європу.
Невже це незрозуміло?
Например у нас в областном центре на центрпльном рынке табаком торгуют тюками. Это конечно же криминал. Оттуда в налоговую, в СБУ, в полицию и обладминистрацию рукой подать. Но увы торговля идет , дельцов не кому остоновить, просто нет желающих. Поэтому время для вступления Украины в ЕС еще точно подходящее, зуб даю. Пропустят нас им крышка будет.
Відома своєю брехнею, некомпетентністю та корупційними скандалами.
Рішення щодо України в ЄС будуть приймати країни-члени, а точніше, їхні бізнесові та політичні еліти.
ВР прийняла за основу законопроєкт, який дозволить корупціонерам відкупитися від в'язниці Джерело:
я уже вижу Украину в EC
прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями
24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63 цієї Конституції.
До Гібралтару кацапам і сирійцям звичайно довго йти, так що вас воно торкнеться в останню чергу