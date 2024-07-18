Вступление Украины в ЕС - приоритет моего второго срока в Еврокомиссии, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС будет приоритетом ее второго срока на посту. Эти государства выбрали свободу вместо угнетения и заслуживают того, чтобы стать членами блока.

Об этом она сказала в речи в Европейском парламенте в четверг, 18 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фон дер Ляйен назвала приглашение стран в ЕС стран "моральной, исторической и политической ответственностью", поскольку "больший Союз будет более сильным Союзом".

Она пообещала поддержать страны-кандидаты, работая над инвестициями и реформами, а также интегрируя их в правовое поле ЕС, где это возможно.

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"Вступление всегда будет процессом, основанным на заслугах. И мы гарантируем, что все страны будут готовы к вступлению. Но завершение формирования нашего Союза - также в наших основных интересах. И это будет ключевым приоритетом для моей Комиссии", - отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что будущее Украины, Молдовы и Западных Балкан - в ЕС.

Западные Балканы, Украина, Молдова и Грузия сделали свой свободный выбор. Они выбрали свободу вместо угнетения. Они выбрали демократию вместо зависимости. И некоторые из них платят высокую цену за этот выбор. Поэтому мы должны сделать свой выбор и продемонстрировать непоколебимую преданность", - резюмировала фон дер Ляйен.

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