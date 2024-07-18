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Вступление Украины в ЕС - приоритет моего второго срока в Еврокомиссии, - фон дер Ляйен

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС будет приоритетом ее второго срока на посту. Эти государства выбрали свободу вместо угнетения и заслуживают того, чтобы стать членами блока.

Об этом она сказала в речи в Европейском парламенте в четверг, 18 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фон дер Ляйен назвала приглашение стран в ЕС стран "моральной, исторической и политической ответственностью", поскольку "больший Союз будет более сильным Союзом".

Она пообещала поддержать страны-кандидаты, работая над инвестициями и реформами, а также интегрируя их в правовое поле ЕС, где это возможно.

Также читайте: Реформы в Украине необходимы, ведь является важной частью пути к членству в НАТО, - Ринкевичс

"Вступление всегда будет процессом, основанным на заслугах. И мы гарантируем, что все страны будут готовы к вступлению. Но завершение формирования нашего Союза - также в наших основных интересах. И это будет ключевым приоритетом для моей Комиссии", - отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что будущее Украины, Молдовы и Западных Балкан - в ЕС.

Западные Балканы, Украина, Молдова и Грузия сделали свой свободный выбор. Они выбрали свободу вместо угнетения. Они выбрали демократию вместо зависимости. И некоторые из них платят высокую цену за этот выбор. Поэтому мы должны сделать свой выбор и продемонстрировать непоколебимую преданность", - резюмировала фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина движется к членству в ЕС со скоростью света, - Боррель

Автор: 

членство в ЕС (1078) Евросоюз (17341) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+8
Дякуємо пані Урсула. Перед загрозою маємо стати одним кулаком на захисті цивілізації, тільки визнавши і відкинувши помилки мультікульті кдбшниці меркелиці
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18.07.2024 13:00 Ответить
+7
Ніколи Украіна не вступить до ЄС та НАТО! Ці всі балачки для того, щоб Украіна воювала й надалі та щоб Європі не довелось самій воювати! Ми вам зброю, щоб раша не програла, а ви солдатів на фронт, щоб раша не виграла!
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18.07.2024 13:01 Ответить
+4
Вона обов'язково буде в ЄС,,а зчасом і в НАТО, Тому що рашизм преречиний на поразку.
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18.07.2024 15:04 Ответить
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Дякуємо пані Урсула. Перед загрозою маємо стати одним кулаком на захисті цивілізації, тільки визнавши і відкинувши помилки мультікульті кдбшниці меркелиці
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18.07.2024 13:00 Ответить
Тобі з Польші видніше!
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18.07.2024 13:02 Ответить
По формі як іронія а по суті їм справді видніше...
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18.07.2024 13:18 Ответить
А тебе с непревзойдёнными мозгами тем более.
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18.07.2024 15:01 Ответить
Не реагуйте так нервово - напевно, це жарт.
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18.07.2024 18:57 Ответить
Так а де спеціальний офіцер з спеціальними повноваженнями по Україні?
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18.07.2024 13:01 Ответить
офіцер ЄС ?)
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18.07.2024 13:13 Ответить
Ніколи Украіна не вступить до ЄС та НАТО! Ці всі балачки для того, щоб Украіна воювала й надалі та щоб Європі не довелось самій воювати! Ми вам зброю, щоб раша не програла, а ви солдатів на фронт, щоб раша не виграла!
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18.07.2024 13:01 Ответить
Вона обов'язково буде в ЄС,,а зчасом і в НАТО, Тому що рашизм преречиний на поразку.
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18.07.2024 15:04 Ответить
НАТО не спорю, но в ЄС можемо і вступити, тут немає смертельних перепон, навіть пуйло не особо проти.
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18.07.2024 15:26 Ответить
Україні потрібна ядерна парасолька країн НАТО інакше кацапи не вспокояться поки не захоплять всю Україну. Інших варіантів нема
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18.07.2024 23:05 Ответить
Дякуємо пані Урсула!!
Он, як зашумувало лайно рашистів, по висерам у мережах!!!
Їм від цього, у носі крутить і діарея відновилася!!
Обмилок прутін, команду їм дав, гадити….
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18.07.2024 13:12 Ответить
Їм команди не потріьні,щоб залищатися свиньями.
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18.07.2024 15:06 Ответить
Це все дуже добре, але тим часом прискорився розвал самої України, як на фронті, так і в тилу...
Дуже багато слів.
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18.07.2024 13:13 Ответить
поки що бачу тільки прискорення діареї у дурних ухилянтів.
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18.07.2024 13:15 Ответить
)ну, якщо ви дурак тоді зрозуміло((((....
Але те що ви відкидаєте у своїх хворій уяві реальність, і малюєте картину де верхом на рожевому поні шпацеруєте переможним парадом по червоній площі, не робить реальність агонії вмираючої держави неправдою..... Цікаво буде глянути на вас коли всеж вас накриє реальність)))))
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18.07.2024 13:29 Ответить
кожен раз як черговому мизамирцю треба відмазати свою дурість - він починає вигадувати опоненту рожеві окуляри, рожевих поні та каву в Ялті.

але існує одна проблемка - якщо опонент не рибка-гупі в пам'ятає чим закінчувались всі мирні договори з москалями, то на рожевому поні опиняється сам мизамирець.
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18.07.2024 16:11 Ответить
Пішов словесно-патріотичний пронос від пана Юрія)....
Ну ми б могли з вами подискутувати, щодо свого бачення розвитку подій, але думаю у вас дуже не гнучка позиція....
П.С - щодо "вигаданих" рожевих окулярів, вам би їх все ж зняти. Також ви б задумувались над тим що читаєте, ато і слова не було про договори з кацапами, говорилось про агонію вмираючої держави, тож хто тут рибка гупі можна поспорити....
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18.07.2024 16:19 Ответить
яка може бути агонія в держави в якої 75-80% території залишилось, вихід до моря, боєздатна армія, економіка що росте навіть в умовах війни, союзники, допомога різних фондів і т.д.

які ознаки розвалу можна тут спостерігати і якого кольору окуляри треба для цього натягнути?
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18.07.2024 16:23 Ответить
Зі всього вами перерахованого):
1) за території написали правильно....
2) армія ну +/-, бо є ряд реальних факторів які якщо врахувати, то перспективи печальні....
3) за економіку це реально смішно), вам про ріст економіки сам економіст гетьманцев на вухо нашептав? Цей брєд навіть наш хрипатий гундосенко не ризикнув би сказати....
4) ну це скорше не союзники а заінтересовані партнери) тому не дивуйтеся коли за допомогу потрібно буде платити... (хотя знаючи зелених дегенератів, вони і так усіх кинуть, як скоро кинуть зовнішніх кредиторів)....
П.С - ви або прямий споживач гавноШмарафону, або дурачок. Бо писати таке при теперішніх умовах адекватна людина не в змозі, лише поплавлений ура-патріот)...
Хотя дозволю собі запитати, якщо звісно не секрет, скільки вам років?
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18.07.2024 16:56 Ответить
"Цей брєд навіть наш хрипатий гундосенко не ризикнув би сказати."

зате МВФ ризикнув би

----

так я не почув відповіді на питання - які ознаки розвалу держави чи армії ми можемо спостерігати?

"Хотя дозволю собі запитати, якщо звісно не секрет, скільки вам років? "

достатньо щоб знати світову історію а також щоб мати досвід спостерігання історії інтернетного вангування про розпад України від таких як ви мольфарів років так з 20 )
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18.07.2024 17:12 Ответить
-- зате МВФ ризикнув би ---

Ви про транші(запам'ятайте, халяви не буде)?.... Чи про зменшення ЗВР? Чи про падіння ВВП? Чи про девальвацію гривні? Чи про масове закриття фопів? Чи маєте на увазі ситуацію з тим як наші кидають кредиторів? Де ріст економіки, озирніться!!! Якщо мінімалка і соцвиплати заморожено до 2028, при теперішніх темпах знецінення гривні, люди офігіють.....
Я звісно розумію, що оптимізм це непогано, але майте міру!!!

Щодо армії, а точніше до військово-політичного керівництва, то питань дуже багато.... Так до самих наших захисників ні, але армія без толкового командування це зброд, інколи по інтересах, інколи ні.... Тож якщо тенденція і хаос продовжиться, то в найкращому з варіантів ЗСУ перетвориться на аналог УПА......

---достатньо щоб знати світову історію а також щоб мати досвід спостерігання історії інтернетного вангування про розпад України від таких як ви мольфарів років так з 20 )---
Все зрозуміло, скоріше за все ура-пенсіонер.... Думаю на цьому можна завершити спілкування, з вами немає сенсу вести бесіду, ви використовуєте узагальнення, а вони зазвичай перший признак маніпулятора. Тож щасти
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18.07.2024 17:38 Ответить
"Де ріст економіки, озирніться!!! "

https://interfax.com.ua/news/general/996791.html

"Якщо мінімалка і соцвиплати заморожено до 2028, при теперішніх темпах знецінення гривні, люди офігіють"

а "люди офігіють" це ознака чого саме? краху економіки чи армії?

"Тож якщо тенденція і хаос продовжиться"

яка тендеція? який хаос? ви десь бачити обвал фронту, втрату управління, масове дезертриство... про що йде мова?

----

Якщо ви починаєте дискусію з того що комусь варто зняти рожеві окуляри то будьте готові не питати про вік опонента а оперувати цифрами та фактами бо інашке ваша суб'єктивна думка швидше вказує що окуляри якогось кольору скоріше на вас.

удачі
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18.07.2024 18:04 Ответить
--Де ріст економіки, озирніться!!! "



https://interfax.com.ua/news/general/996791.html---

Ви самі хоч читали те що скинули?)
--- "люди офігіють" - це просто м'яко написано)
--- Якщо ви починаєте дискусію з того що комусь варто зняти рожеві окуляри то будьте готові не питати про вік опонента а оперувати цифрами та фактами бо інашке ваша суб'єктивна думка швидше вказує що окуляри якогось кольору скоріше на вас.



удачі--- Ні просто неможливо говорити з тупорилими дураками потипу вас.... Для вас виповзків зі совка наявність двох ковбас в магазині замість однієї це вже прогрес.... Ну щож хтось лишиться правим, або я або ж ви.... Покаже час, і ми побачимо якщо доживемо (доречі в свій час парагвайці теж думали, що все буде чудово).....
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18.07.2024 18:14 Ответить
Бо у даному випадку, ваш пронос виглядає отак:
-- Державі з такими темпами прийде срака.... Потрібно щось робити....
-(ви)- А ви пам'ятаєте чим закінчуються договори з кацапами?.....
Я думаю ви зрозуміли?)
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18.07.2024 16:22 Ответить
Ти дурко? Нормально з людьми спілкуватись не навчили?
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18.07.2024 14:25 Ответить
А ти як мешканець України сам розвалився чи ні?
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18.07.2024 15:08 Ответить
Гарні слова.Не сумніваюсь що вони сподобаються нашому президентові і він їх повторить майже дослівно.
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18.07.2024 13:15 Ответить
А вступ України до НАТО, пріоритет Байдена на другому терміні Президента США😁
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18.07.2024 13:20 Ответить
Незарікайся !
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18.07.2024 13:23 Ответить
Бла-бла-бла!
Ця тітка підігрує Сонцесяйному в намаганні утримувати свою владу затягуючи війну, під час якої знищується чоловіче населення України та зачищається територія під майбутнє заселення мігрантами з Африки та Азії, яки мільйонами пруть на Стару Європу.

Невже це незрозуміло?
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18.07.2024 14:08 Ответить
Торопиться со вступлением Украины в ЕС не стоит это уж точно. Это потому что у нас в Украине коррупция такого масштаба о которой им и не снилось.

Например у нас в областном центре на центрпльном рынке табаком торгуют тюками. Это конечно же криминал. Оттуда в налоговую, в СБУ, в полицию и обладминистрацию рукой подать. Но увы торговля идет , дельцов не кому остоновить, просто нет желающих. Поэтому время для вступления Украины в ЕС еще точно подходящее, зуб даю. Пропустят нас им крышка будет.
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18.07.2024 15:25 Ответить
И читаю на другом ресурсе. В первом чтении прошел закон о финансовом выкупе за коррупцию. Можно баблом залатать провал при получении взятки и это значит нашим море по колени в вашем Евросоюзе и мы Украинцы точно начало его кончины.
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18.07.2024 15:46 Ответить
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Людина Честі❤ ,як шо 🤡 ви* лядкі зеленські , не завалять Україну ,то будемо в ЄС !!!
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18.07.2024 15:28 Ответить
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Людина Честі ❤якшо ви* лядкі зеленого 🤡 з ОПою ,не завалять Україну ,то будемо в ЄС !!!
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18.07.2024 15:31 Ответить
Немає значення, що скаже ця німецька фігурантка Урсула.
Відома своєю брехнею, некомпетентністю та корупційними скандалами.
Рішення щодо України в ЄС будуть приймати країни-члени, а точніше, їхні бізнесові та політичні еліти.
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18.07.2024 18:50 Ответить
жаль, что не пожно соединить эти две новости -

ВР прийняла за основу законопроєкт, який дозволить корупціонерам відкупитися від в'язниці Джерело:

я уже вижу Украину в EC
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18.07.2024 20:10 Ответить
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження
прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями
24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63 цієї Конституції.
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18.07.2024 20:38 Ответить
Якщо ви маєте на увазі Україну - то страх що вони будуть наступними і закінчиться їхнє сите безтурботне життя. А якщо мова про всілякі сирії і палестини - то цим вони зменшують незаконну міграцію в ЄС.
До Гібралтару кацапам і сирійцям звичайно довго йти, так що вас воно торкнеться в останню чергу
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18.07.2024 23:16 Ответить
 
 