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Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд, - фон дер Ляйен

Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Европейская комиссия выделяет для Украины кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках обещания G7.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Непрерывные нападения России означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Это еще один большой вклад в восстановление Украины", - подчеркнула она.

Займ предоставляется в рамках плана G7 по привлечению средств за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент ЕК в Киеве объявит о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро, - FT

Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Как сообщалось, Евросоюз намерен предоставить Украине новые кредиты на сумму до 40 млрд евро до конца года, независимо от участия США.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

В пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину.
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Топ комментарии
+6
https://t.me/taraspovidomlyae/52254 @ "Україна вже може виробляти по 16 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Вартість однієї - приблизно 3 млн євро.
Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".

Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.



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20.09.2024 13:48
+3
снова кацапи приємно завопят "мі терпіли"
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20.09.2024 13:41
+3
Да насрати, хто там що приписав у заслуги - країна загинути може, а вам муляє, щоб якась зеля собі щось не приписала! Най він все що завгодно собі приписує, аби захисники України були добре озброєні.
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20.09.2024 14:14
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снова кацапи приємно завопят "мі терпіли"
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20.09.2024 13:41 Ответить
Кредит, а не грант. Спасибі й а це.
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20.09.2024 13:44 Ответить
лілі-путінський общак, що планувався як пенсія лілі-путіна тепер пішов по рукам 🤣
чудовий тролінг Гаазького злочинця
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20.09.2024 14:23 Ответить
добре, звісно..
.. але хто, незалежний і принциповий, буде "руки відрубувати" зеленським мародерам, бо ліси України і всього, певне, Світу вже кишать зєлєнскіми баригами-зрадниками "тіхоушедшимі в лєс"..?
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20.09.2024 13:45 Ответить
повсюду зрада - масоно рептілоїдні не дрємлють
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20.09.2024 13:55 Ответить
https://t.me/taraspovidomlyae/52254 @ "Україна вже може виробляти по 16 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Вартість однієї - приблизно 3 млн євро.
Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".

Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.



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20.09.2024 13:48 Ответить
зе!поц, вже приписав, це, у свої заслуги?
чи це, суперечить потужному плану миру?
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20.09.2024 13:55 Ответить
Да насрати, хто там що приписав у заслуги - країна загинути може, а вам муляє, щоб якась зеля собі щось не приписала! Най він все що завгодно собі приписує, аби захисники України були добре озброєні.
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20.09.2024 14:14 Ответить
"Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar"

Тобто скорострільність набагато менша, швидкість наведення - також. Коштує у 2 рази дешевше і ефективність у кілька раз нижча...
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20.09.2024 14:15 Ответить
Все так. Але є нюанс: "Богдана" - артилерійська установка з близьким до західних аналогів радіусом ураження і з таким же калібром 155 мм, але їх кількість у ЗСУ залежить лише від організації потужностей власного ВПК і фінансування. А не від політичної волі і настроїв в урядах союзників.
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20.09.2024 14:24 Ответить
Це той самий кредит під заставу конфіскованих резервів рашки? А хіба ці гроші не повинні апріорі належати Україні?
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20.09.2024 13:52 Ответить
За такие вопросы могут найти по ip
😁
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20.09.2024 19:37 Ответить
Вам би, у МВФ працювати
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20.09.2024 20:15 Ответить
Ось би ЄС коррупціонерів наших санкціями обклав та рахунки арештував, отоб користі було. Може б 35 мільярдів тікі з ворюг наших назбирали б
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20.09.2024 14:16 Ответить
Хто вкраде зрозуміло. А віддавати хто повинен ?
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20.09.2024 14:50 Ответить
Как кто, налоги повышают рабам. А зарплаты схемщикам на золотом унитазе троне😆
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20.09.2024 22:11 Ответить
Слідкуйте за руками, 20 міль'ярдів має розчинитись в захисних спорудах для енергетичного сектору. Чи ви вважаєте що просто так відбулися перестановки в цій сфері?
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20.09.2024 16:16 Ответить
Навіщо, як усе крадуть...
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20.09.2024 18:52 Ответить
Головне, щоб НЕЗЛАМНИЙ ухилянт з криворотим Оманським, не ГАДИЛи, національним інтересам України!
Добре, що Західні Партнери, знають про них набагато більше..
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20.09.2024 20:13 Ответить
Кредит за проценты от замороженных бабок рашки. Stonks от еу чисто😆
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20.09.2024 22:10 Ответить
Ці кредити треба розглядати як лагідну анексію держави через підкуп СБУ елітними автівками і квартирами по 20 мільйонів.
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20.09.2024 22:20 Ответить
Хоч так
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21.09.2024 04:24 Ответить
 
 