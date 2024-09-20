Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд, - фон дер Ляйен
Европейская комиссия выделяет для Украины кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках обещания G7.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Непрерывные нападения России означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Это еще один большой вклад в восстановление Украины", - подчеркнула она.
Займ предоставляется в рамках плана G7 по привлечению средств за счет будущих доходов от замороженных российских активов.
Как сообщалось, Евросоюз намерен предоставить Украине новые кредиты на сумму до 40 млрд евро до конца года, независимо от участия США.
Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.
В пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину.
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чудовий тролінг Гаазького злочинця
.. але хто, незалежний і принциповий, буде "руки відрубувати" зеленським мародерам, бо ліси України і всього, певне, Світу вже кишать зєлєнскіми баригами-зрадниками "тіхоушедшимі в лєс"..?
Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".
Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.
чи це, суперечить потужному плану миру?
Тобто скорострільність набагато менша, швидкість наведення - також. Коштує у 2 рази дешевше і ефективність у кілька раз нижча...
😁
унитазетроне😆
Добре, що Західні Партнери, знають про них набагато більше..