Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия выделяет для Украины кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках обещания G7.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Непрерывные нападения России означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Это еще один большой вклад в восстановление Украины", - подчеркнула она.

Займ предоставляется в рамках плана G7 по привлечению средств за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

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Как сообщалось, Евросоюз намерен предоставить Украине новые кредиты на сумму до 40 млрд евро до конца года, независимо от участия США.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

В пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину.