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Еврокомиссия (1411) энергетика (2468) Урсула фон дер Ляйен (463)

Еврокомиссия разработала план поддержки украинской энергетики в зимний период, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн

Европейская комиссия разработала план поддержки украинской энергетики в зимний период, благодаря которому удастся покрыть более 25% энергетических потребностей зимой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Он (План поддержки украинской энергетики. - Ред.) предусматривает восстановление 2,5 ГВт энергомощностей, а также продолжение присоединения Украины к европейской энергетической сети. Кроме того, ЕС планирует экспортировать в Украину 2 ГВт электроэнергии и обеспечить стабильное энергоснабжение во всех регионах2, - отметила фон дер Ляйен.

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По ее словам, благодаря этому удастся покрыть более 25% энергетических потребностей зимой.

"Сейчас мы отправляем мобильные газовые турбины, солнечные панели. Также мы обсуждали вопросы, касающиеся защиты электростанций", - добавила президент Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с фон дер Ляйен: Поблагодарил за предоставление энергетической поддержки ЕС для Украины

Напомним, в пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину. Она заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.

Ранее также сообщалось, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.
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Зимою от і побачимо...
скільки будемо без світла.
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20.09.2024 15:49 Ответить
Знову лампочки на Укрпошті?!
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20.09.2024 15:58 Ответить
але в кредит, бо укрпошта, вже, і замість тцк і банк.
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20.09.2024 16:07 Ответить
тобто, зе!шоблу відігнали від корита?
що ж то коїться?
готуйтесь до тотального саботажу від українських чиновників, європейські рожеві поні.
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20.09.2024 15:59 Ответить
То вже приєднуйте Україну до себе а зелену саранчу -під зад!
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20.09.2024 16:09 Ответить
Тільки не давайте їм грошима і щотижня перевіряйте кожну батарею, яку передали. Хоча вони і в такому разі, перепродадуть ще до того, як обладнання в Україну приїде
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20.09.2024 16:23 Ответить
 
 