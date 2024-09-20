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Офис оборонных инноваций ЕС уже работает в Киеве, - фон дер Ляйен

У Києві розпочав роботу Офіс оборонних інновацій ЄС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в Киеве уже начал работу Офис оборонных инноваций Евросоюза.

Об этом она заявила во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш Офис оборонных инноваций ЕС уже работает с сотрудниками ЕС здесь, в Киеве, и группой поддержки в Брюсселе. Он будет работать как хаб для связи между украинской и европейской оборонной промышленностью", - отметила она.

По словам президента Еврокомиссии, украинская оборонная промышленность - одна из самых ведущих, поэтому это принесет пользу обеим сторонам.

"Поэтому мы очень надеемся на углубление наших связей в этой области еще до того, как вы вступите в Европейский Союз", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, в мае сообщалось, что Европейский Союз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве. Ожидается, что он становится своеобразным мостом между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными силами.

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