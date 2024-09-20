Зеленский провел Ставку: Защита энергетики зимой, собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ, ситуация на фронте

20 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, где рассматривались вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины, а также заслушал доклады Главкома и представителей разведок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

"Важная Ставка. Вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины.

Первое - защита энергетики этой зимой. Были все основные представители отрасли. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко. Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время.

Второе - собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. Доклады вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Рустема Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги. Решения, которые дадут нашей промышленности возможность максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

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Также среди важных вопросов - ситуация на фронте.

"Доклад Главкома Александра Сырского по всем основным направлениям. Доклады представителей разведок - Кирилла Буданова и Олега Иващенко", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия разработала план поддержки украинской энергетики в зимний период, благодаря которому удастся покрыть более 25% энергетических потребностей зимой.