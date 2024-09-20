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Зеленский (19029) энергетика (2468) ОПК (120) Ставка (110)

Зеленский провел Ставку: Защита энергетики зимой, собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ, ситуация на фронте

Зеленський провів Ставку 20 вересня

20 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, где рассматривались вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины, а также заслушал доклады Главкома и представителей разведок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

"Важная Ставка. Вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины.

Первое - защита энергетики этой зимой. Были все основные представители отрасли. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко. Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время.

Второе - собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. Доклады вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Рустема Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги. Решения, которые дадут нашей промышленности возможность максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

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Также среди важных вопросов - ситуация на фронте.

"Доклад Главкома Александра Сырского по всем основным направлениям. Доклады представителей разведок - Кирилла Буданова и Олега Иващенко", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия разработала план поддержки украинской энергетики в зимний период, благодаря которому удастся покрыть более 25% энергетических потребностей зимой.
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Топ комментарии
+6
Власне виробництво ракет? Який же ти,Володя,Потужний покидьок,в 19-му році всі програми ракетні закрив,бо увідєл мір в очах хутіна,а тепер про ракети заговорив.
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20.09.2024 19:00
+4
Звісно. якщо підірвали склад орди - то це наш гетьман Бубочка Найвеличніший. А якщо відступають на Донбасі - то окремі якісь командири.
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20.09.2024 19:11
+3
Зеленський провів Ставку

На що ставив: на чорне, червоне чи на зеро?
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20.09.2024 18:39
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Зеленський провів Ставку

На що ставив: на чорне, червоне чи на зеро?
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20.09.2024 18:39 Ответить
Маєте якісь плівки, як в Мельниченка?
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20.09.2024 21:04 Ответить
Його потужними рішеннями і наслідками цих рішень можна лише підтертись.
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20.09.2024 18:41 Ответить
В Торопці мокші щей досі підтираються. Наближуй перемогу.
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20.09.2024 18:44 Ответить
Звісно. якщо підірвали склад орди - то це наш гетьман Бубочка Найвеличніший. А якщо відступають на Донбасі - то окремі якісь командири.
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20.09.2024 19:11 Ответить
Ви донатите на армію? Підтримуєте це?
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20.09.2024 21:06 Ответить
Навіщо вам про це знати?
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20.09.2024 21:42 Ответить
Десь, у тексті, випали слова щодо проведеної ставки ухилянтом, зокрема ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО, та відсутнє фото криворотого з Оману…
Невже, той…, тому і шифери-недостріляні утікли…
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20.09.2024 18:46 Ответить
Власне виробництво ракет? Який же ти,Володя,Потужний покидьок,в 19-му році всі програми ракетні закрив,бо увідєл мір в очах хутіна,а тепер про ракети заговорив.
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20.09.2024 19:00 Ответить
Тут ви трохи брешете (чув дзвін...). Не в 2019, а наприкінці 2020 була така новина про припинення фінансування. АЛЕ... через місяц були заключені контракти і фінансування пішло. Та хто б там цією інформацією переймався, бо зрада вже намалювалася?
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29.09.2024 15:14 Ответить
На кого він тепер поставив "пісюн" свій? Знову на рояль?
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20.09.2024 19:15 Ответить
провел ставку, где главными лицами были клоуны, фотографы, визажисты,массажисты
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20.09.2024 19:21 Ответить
о, дійшла черга до власних ракет
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20.09.2024 19:41 Ответить
Змінить вже фотку, гидотно дивитися як він нюхає з пальця.
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20.09.2024 19:44 Ответить
Все те, з чим у нас дупа, і такою дупою б зосталась, але з одного боку кацапня, з другого Зельона влада. Тому дупа буде ширше, і глибше.
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20.09.2024 21:02 Ответить
Ви забули про третій бік, а він чи не найстрашніший для України. Я маю на увазі фанатів блазня обдовбаного, яких досі дуже багато, і на яких ця антиукраїнська "влада" кривляк квартальних та ларьочників риговських спирається.
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21.09.2024 06:45 Ответить
А Кирюше Тимошенко придумал?
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20.09.2024 22:13 Ответить
Віслюк!!!
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20.09.2024 22:57 Ответить
 
 