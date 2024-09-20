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Зеленский (19029) Ставка (110)

Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, - указ

Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

В четверг, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ указ №640/2024 обнародован на сайте Офиса Президента.

В персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утвердили внештатного советника президента Украины Александра Камышина.

Также глава государства ввел в Ставку вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

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В то же время из состава исключили бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 сентября президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.

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Топ комментарии
+12
Повертай з Маямі великого воювателя Данілова з його синами .. А то без його епічного-" воювати будуть всі"" якось скучненько
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20.09.2024 08:17
+11
а керувати-нінащоневідповідати
всі цим буде єрмак
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20.09.2024 08:21
+9
Добре що хоч не Лисого з пікаловим. Слава Гетьману!
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20.09.2024 08:18
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Правила форума Совет форумчан
Повертай з Маямі великого воювателя Данілова з його синами .. А то без його епічного-" воювати будуть всі"" якось скучненько
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20.09.2024 08:17 Ответить
Жена с 1992 года - Людмила Владимировна Перегудова (род. 1962), от которой четверо детей и семеро внуков. Имеются старший брат и племянник. Внучка: Маша Данилова==============Вивчай матчастину..
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20.09.2024 08:28 Ответить
А знайти інфу про дох синів данилова розуму не вистачило???
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20.09.2024 08:44 Ответить
Добре що хоч не Лисого з пікаловим. Слава Гетьману!
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20.09.2024 08:18 Ответить
а керувати-нінащоневідповідати
всі цим буде єрмак
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20.09.2024 08:21 Ответить
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20.09.2024 12:17 Ответить
Потужно. Дуже потужно поменяв ліжка місцями.
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20.09.2024 08:24 Ответить
Це люди-стільці. Їх можна заносити, в носити, совати, переставляти - нічого це не дасть. Міняти треба дупи. Їх дві. Ну, можливо три.
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20.09.2024 09:13 Ответить
Данілов - це той в маліновому піджаку, старший приятель та землячок бездипломного луганського юриста Порткова ?
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20.09.2024 08:25 Ответить
Хай введе повним складом 95 квартал. І буде повний комплект. З кожним днем ця особа стає все більше неадекватною.
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20.09.2024 08:30 Ответить
бачу зеленський почав приміряти на себе кітель сталіна , тепер в нього не РНБО а ставка.
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20.09.2024 08:31 Ответить
Краще б вже Арестовича повернули
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20.09.2024 08:32 Ответить
"а ви, друз'я, как нє садітєсь, всьо ж в музиканти нє годітєсь....", відома басня.
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20.09.2024 08:47 Ответить
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20.09.2024 08:48 Ответить
А первый состав квартала был лучше
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20.09.2024 09:06 Ответить
Ставка це не конституційний орган, який привласнив собі повноваження.
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20.09.2024 09:46 Ответить
Тут обсирання такого органу, як Ставка, який в стратегічному аспекті керує Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами під час війни (ст.8 ЗУ "Про оборону України"), є негідним.
Навіть, коли його очолює особа, через дурість і самовпевненість якої й стався широкомасштабний напад рашистської пітьми на Україну.
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20.09.2024 09:53 Ответить
Ще раз, орган не конституційний, як і норма закону, тому як в нас гарант Конституції "юрист", а по факту клав на всіх з великої гірки утворивши ОПу
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20.09.2024 10:02 Ответить
Не вводьте нікого, в тому числі і себе, в оману!
Ставка утворена двома конституційними органами (розділ V Конституції) - Президентом України та РНБО відповідно до їх повноважень у сфері оборони (Указ від 24.02.2022 № 72/2022), а також чинних норм - ст.8 Закону "Про оборону України" та ст.7 ЗУ "Про Збройні Сили України".
А відтак, Ставка є органом легітимним і конституційним.
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20.09.2024 10:35 Ответить
Кацапи теж ******* все навколо обсирати, і тому вічноживуть в лайні, але сцаря вони вилизують, хоча ніколи його не обирали, і ідуть за сцаря на смерть, хоч пішки, хоч на мопеді, лізуть навіть рачки. Наші ж завжди, спочатку оберуть собі в гетьмани довбня, а наступного дня починають серти йому на голову, парадокс…
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20.09.2024 10:08 Ответить
Цей ну зовсім не гетьман і за Конституцією він таким не є, але ви вбачаєте в ноьму щось священне на кштал російського царька і треба його теж вилізувати як це роблять росіяне, бо у вас в голові виникає парадокс. Чомусь ви навіть уявити собі не можете, що в цивілізованих країнах подібного парадоксу не існує і отримують керівники держав по заслугам, а не по посадам. А в нашого "гетьмана-царька" заслуг стільки, що карний кодекс можна переписувати майже весь в обвинувальний акт.
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20.09.2024 10:22 Ответить
Бачите як складно, не гетьман, так він і живий, а тих то скільки повбивали, Виговського того ж. Цивілізовані країни, так може там народ цивілізований, тому і живуть по іншому. В собі треба шукати походження своїх проблем, і тоді може останні 500 років Україна прожила б по іншому. І тому у кацапів засрана, але найбільша країна в світі, а ми своєї маленької, досі скласти не вміємо.
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20.09.2024 10:51 Ответить
там є хоч один етнічний українець?
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20.09.2024 10:35 Ответить
Шановний Павло Степанович , та з такою ******** владою і ворогів не треба, вона і без ворогів впорається!
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20.09.2024 10:50 Ответить
Тля, якісь позаштатні радники позаштатного радника позаштатного помічника президента приводяться до влади і гостаємниці , а 73 % країни черпають двома лодонями новини з російського Телеграму і їм все ОК ! Совпадение?
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20.09.2024 10:42 Ответить
Кротівня
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20.09.2024 10:47 Ответить
Введіть туди Мар'яну!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2024 11:12 Ответить
і що іі оновлювати якщо "РФ місяцями знала про плани вторгнення на Курщіну"?

https://censor.net/ru/news/3510883/rf_misyatsyamy_znala_pro_plany_vtorgnennya_zsu_v_kursku_oblast_detali_vid_the_guardian
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20.09.2024 11:41 Ответить
 
 