Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, - указ
В четверг, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ указ №640/2024 обнародован на сайте Офиса Президента.
В персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утвердили внештатного советника президента Украины Александра Камышина.
Также глава государства ввел в Ставку вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.
В то же время из состава исключили бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 сентября президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.
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Навіть, коли його очолює особа, через дурість і самовпевненість якої й стався широкомасштабний напад рашистської пітьми на Україну.
Ставка утворена двома конституційними органами (розділ V Конституції) - Президентом України та РНБО відповідно до їх повноважень у сфері оборони (Указ від 24.02.2022 № 72/2022), а також чинних норм - ст.8 Закону "Про оборону України" та ст.7 ЗУ "Про Збройні Сили України".
А відтак, Ставка є органом легітимним і конституційним.
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