Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, - указ

У четвер, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ указ №640/2024 оприлюднено на сайті Офісу Президента.

У персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затвердили позаштатного радника президента України Олександра Камишіна.

Також глава держави увів до Ставки віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

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Водночас зі складу виключили колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 13 вересня президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.

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