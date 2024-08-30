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Новости Война
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Зеленский провел Ставку: Покровское направление, учебный год и энергетика. ВИДЕО

Зеленський провів засідання Ставки: Що обговорили?

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, были рассмотрены три ключевых вопроса.

"Доклад Главкома Сырского по ситуации на передовой: прежде всего - Покровское направление. Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности - очередное пополнение обменного фонда. Это чрезвычайно важно для усиления наших позиций в процессах обмена", - говорится в сообщении.

Вторым вопросом была подготовка к учебному году.

"Доклады Премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко, министра образования и науки Лисового. Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов.

Третье - энергетика. Состояние ликвидации последствий российских ударов. Анализ некоторых вопросов по строительству защитных сооружений. Ключевая задача - максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", - подытожил он.

Также читайте: Россия использовала не менее 127 ракет и 109 дронов во время сегодняшней атаки, - Зеленский на заседании Ставки

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) Ставка (126)


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Топ комментарии
+14
Говорили про ЧЕЧЕНЦЕВ?
Они и под Покровском прорвались?
Надо срочно бросить туда Татарова!!!!
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30.08.2024 15:12
+10
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30.08.2024 15:17
+10
Зеленский уже наруководил на пожизненное
Сказочный *******!!
Ну и народ ,конечно, тоже сказочный *******
Жаль,народ нельзя посадить на пожизненное
Чтобы он снова не сделал ******************** ВЫБОРА
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30.08.2024 15:39
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Говорили про ЧЕЧЕНЦЕВ?
Они и под Покровском прорвались?
Надо срочно бросить туда Татарова!!!!
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30.08.2024 15:12 Ответить
І Люсю із Подляком
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30.08.2024 15:14 Ответить
Їм ще марсиан вбивати.
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30.08.2024 15:29 Ответить
Он убивает фалангитов Птолемея, сейчас.
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30.08.2024 15:23 Ответить
То не ті.
Ті для нього свої
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30.08.2024 15:27 Ответить
А до якого з діадохів він відноситься?
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30.08.2024 15:31 Ответить
За геноцид чеченців Татаров відпоаідатиме особисто. Зєлєнскій такої команди не давав.
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30.08.2024 15:33 Ответить
Зеленский уже наруководил на пожизненное
Сказочный *******!!
Ну и народ ,конечно, тоже сказочный *******
Жаль,народ нельзя посадить на пожизненное
Чтобы он снова не сделал ******************** ВЫБОРА
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30.08.2024 15:39 Ответить
допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, Патріоти єднайтесь і перестаньте " потім розберемся" Не встигнете , не переможете , йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 16:35 Ответить
Поговорили про Покровськ - а виводи - чого ми так швидко відходим
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30.08.2024 15:15 Ответить
Як відходимо,так й поговорили.
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30.08.2024 15:32 Ответить
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30.08.2024 15:17 Ответить
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30.08.2024 15:57 Ответить
просрочений
ставленик єрмака
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30.08.2024 15:17 Ответить
Зеленський робив ставки на покровський напрямок, навчальний рік та енергетику..
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30.08.2024 15:26 Ответить
Є інфо, яка ставка спрацювала?
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30.08.2024 15:29 Ответить
5 баллов!
Отлично сказано!
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30.08.2024 15:41 Ответить
Зеро.
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30.08.2024 16:57 Ответить
Хана Покровську. Рятуйтесь, хто може!
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30.08.2024 15:26 Ответить
Ворог чотири місяці веде наступ на покровському напрямку ,а все почалось зі звільнення Залужного і його команди в лютому на той час Авдіївка була під повним нашим контролем ,за цей час ворог захопив понад тридцять населених пунктів і просунувся більше як на тридцять кілометрів.
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30.08.2024 15:29 Ответить
Ну, провів, і маладца.
Тепер на доріжку і спатки...
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30.08.2024 15:32 Ответить
вова ти втомився
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30.08.2024 15:36 Ответить
Який сенс звітувати перед істотою, яка не здатна зв'язати три слова в речення?
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30.08.2024 15:48 Ответить
Обговорили все те, що вже просрано...

А ще стільки гарних ідей є:
- десант за Урал;
- захоплення Владивостока;
- літєть і всєх бамбіть.
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30.08.2024 15:50 Ответить
Вже скільки було цих "ставок", а толку від них як було "зеро" так і залишилось, посиділи, позвизділи, порозходились, а ворог як просувався на Покровському напрямку так і просувається
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30.08.2024 16:08 Ответить
Насуплені "хмурияброві зі ставка недонапалєвона", не перед ним а збоку(ракурс для нас) , винуватоопучеща голова двічі Героя України генерала на екрані - вистава з кращих кремлівських масляков-шоу ... ШКОЛА АКТЕРСКАВА і РЕЖІСЬОРСКАВА МАСТЄРСТВА ГЕБЕНІЇ .
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30.08.2024 16:08 Ответить
Ставка затвердила ОФРЕКОРДС -"татарова не чіпати!", Єрмак отримав маляву з Кремля- "Тільки спробуйте!!!"
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30.08.2024 16:15 Ответить
Іншими словами, гундосий Дегрот просирає усе, до чого дотягується. Енергетика вже вийшла з чату, за нею - тил, на черзі - фронт. Імбецил гундосий, як і його недорозвинутий лохторат.
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30.08.2024 16:56 Ответить
Зроби Господи, так: херпіду: " я устал, я ухожу.."
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30.08.2024 17:28 Ответить
І в якому з цих питань воно бодай трохи розуміється?
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30.08.2024 17:42 Ответить
чергове ППР. попистіли, попистіли й розійшлися.
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30.08.2024 19:09 Ответить
Не навчальний, а начхальний.
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30.08.2024 23:58 Ответить
Робоче засідання кабміну назвали Ставкою.
Недоносок таким чином мабудь уявляє себе в ролі Сраліна.
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31.08.2024 21:08 Ответить
Ставка - це збродище некомпетентних осіб, половина з яких не мають жодного стосунку до армії.
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01.09.2024 13:46 Ответить
 
 