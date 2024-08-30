Зеленский провел Ставку: Покровское направление, учебный год и энергетика. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, были рассмотрены три ключевых вопроса.
"Доклад Главкома Сырского по ситуации на передовой: прежде всего - Покровское направление. Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности - очередное пополнение обменного фонда. Это чрезвычайно важно для усиления наших позиций в процессах обмена", - говорится в сообщении.
Вторым вопросом была подготовка к учебному году.
"Доклады Премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко, министра образования и науки Лисового. Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов.
Третье - энергетика. Состояние ликвидации последствий российских ударов. Анализ некоторых вопросов по строительству защитных сооружений. Ключевая задача - максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", - подытожил он.
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Они и под Покровском прорвались?
Надо срочно бросить туда Татарова!!!!
Ті для нього свої
Сказочный *******!!
Ну и народ ,конечно, тоже сказочный *******
Жаль,народ нельзя посадить на пожизненное
Чтобы он снова не сделал ******************** ВЫБОРА
ставленик єрмака
Отлично сказано!
Тепер на доріжку і спатки...
А ще стільки гарних ідей є:
- десант за Урал;
- захоплення Владивостока;
- літєть і всєх бамбіть.
Недоносок таким чином мабудь уявляє себе в ролі Сраліна.