Зеленский провел Ставку: Покровское направление, учебный год и энергетика. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, были рассмотрены три ключевых вопроса.

"Доклад Главкома Сырского по ситуации на передовой: прежде всего - Покровское направление. Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности - очередное пополнение обменного фонда. Это чрезвычайно важно для усиления наших позиций в процессах обмена", - говорится в сообщении.

Вторым вопросом была подготовка к учебному году.

"Доклады Премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко, министра образования и науки Лисового. Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов.



Третье - энергетика. Состояние ликвидации последствий российских ударов. Анализ некоторых вопросов по строительству защитных сооружений. Ключевая задача - максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", - подытожил он.

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