Зеленский провел Ставку: говорили о комплектовании бригад и закупке оружия

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Речь шла, в частности, о комплектовании бригад, закупках и поставках оружия.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Очередное заседание Ставки было посвящено вопросам комплектования бригад ВСУ и закупки и поставки оружия и техники для украинских воинов.

"Провел сегодня Ставку. Несколько ключевых вопросов. Первое - комплектование бригад. Второе - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставки. Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институты в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы", - рассказал президент.

Кроме этого, Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем ситуацию на разных направлениях фронта, а также дальнейшие и конкретные задачи.

"Самое главное - давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели - реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас надо максимально поработать перед "Рамштайн", - добавил глава государства.

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