Зеленский провел Ставку: говорили о комплектовании бригад и закупке оружия
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Речь шла, в частности, о комплектовании бригад, закупках и поставках оружия.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Очередное заседание Ставки было посвящено вопросам комплектования бригад ВСУ и закупки и поставки оружия и техники для украинских воинов.
"Провел сегодня Ставку. Несколько ключевых вопросов. Первое - комплектование бригад. Второе - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставки. Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институты в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы", - рассказал президент.
Кроме этого, Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем ситуацию на разных направлениях фронта, а также дальнейшие и конкретные задачи.
"Самое главное - давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели - реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас надо максимально поработать перед "Рамштайн", - добавил глава государства.
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Спроби ліквідації Агенції оборонних закупівель - оце називається "реформаторством"?
А впровадження AAR - досі ні, не на часі?
Невже Україна так й має воювати бригадами та висмикнутими звідкись приданими підрозділами, а не дивізіями та корпусами? Досі не можна переформатувати та збільшити до дивізій успішні бригади з притомним командирським складом? Ця війна вже давно відійшла від "війни блокпостів"...
Тільки ледачий вже про це не каже, але більшість цієї Ставки схоже є кацапськими диверсантами та саботажниками.
Селяни з Полтавщини після "учєбки" провоювали аж 4 години і всі лягли та "пропали без вісті"
назовите даты и кол- во потерь. Геолокацию не надо.
Иначе это паникерские слухи
"...Найголовніше - тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами..."
Може ця імітація "президента" натисне на рашистів тим інструментом, яким воно грає на піаніно ?
Или решил всем рассказать тайны, особенности и сроки закупки оного, чтобы инфа утекла в рашку?
Треба просити сил і наснаги ЗМІНИТИ цю владу в Україні!