РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12071 посетитель онлайн
Новости
3 073 24

Зеленский провел Ставку: говорили о комплектовании бригад и закупке оружия

Зеленський провів Ставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Речь шла, в частности, о комплектовании бригад, закупках и поставках оружия.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Очередное заседание Ставки было посвящено вопросам комплектования бригад ВСУ и закупки и поставки оружия и техники для украинских воинов.

"Провел сегодня Ставку. Несколько ключевых вопросов. Первое - комплектование бригад. Второе - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставки. Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институты в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы", - рассказал президент.

Кроме этого, Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем ситуацию на разных направлениях фронта, а также дальнейшие и конкретные задачи.

"Самое главное - давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели - реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас надо максимально поработать перед "Рамштайн", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: Защита энергетики зимой, собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ, ситуация на фронте

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) оружие (10225) ВСУ (6634) Ставка (128)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Обезголовили 72 бригаду, фактично роздробили і зробили недієздатною легендарну 67. Дебіли? Ні... Зрадники. І це на Донецькому напрямку який тепер - після втручання ОП, зєлєнского і сирского - посипався. А скільки "мобіків" поклали ні за цапову душу в 67 на лиманському напрямку! Селяни з Полтавщини після "учєбки" провоювали аж 4 години і всі лягли та "пропали без вісті"... Ну от мені навіть цікаво - чому сирскій - випускник "крємльовкі" - воює не по підручнику? Там же чітко написано що "посилати в бій непідготовленого солдата це вбити його". Висновки робіть самі...
показать весь комментарий
30.09.2024 21:06
+5
"Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", - розповів президент"
-------
Спроби ліквідації Агенції оборонних закупівель - оце називається "реформаторством"?
А впровадження AAR - досі ні, не на часі?
Невже Україна так й має воювати бригадами та висмикнутими звідкись приданими підрозділами, а не дивізіями та корпусами? Досі не можна переформатувати та збільшити до дивізій успішні бригади з притомним командирським складом? Ця війна вже давно відійшла від "війни блокпостів"...
Тільки ледачий вже про це не каже, але більшість цієї Ставки схоже є кацапськими диверсантами та саботажниками.
показать весь комментарий
30.09.2024 21:02
+5
Нахріна цей дешевий цирк із пустоголовим бевзем, який нібельмеса не петрає аюсолютно ні в чому? Як можуть нормальні, адекватні люди сприймати це опудало, яке щось там "проводить", "обговорює", "дає доручення"...? Не дивно, що навколо Зеленського адекватних профі вже не залишилося - одні дуполизи. Навіть Буданов вже не витримує.

"...Найголовніше - тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами..."

Може ця імітація "президента" натисне на рашистів тим інструментом, яким воно грає на піаніно ?
показать весь комментарий
30.09.2024 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро узнаем про его закупки.
показать весь комментарий
30.09.2024 20:54 Ответить
це про населення країни
показать весь комментарий
30.09.2024 21:39 Ответить
"Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", - розповів президент"
-------
Спроби ліквідації Агенції оборонних закупівель - оце називається "реформаторством"?
А впровадження AAR - досі ні, не на часі?
Невже Україна так й має воювати бригадами та висмикнутими звідкись приданими підрозділами, а не дивізіями та корпусами? Досі не можна переформатувати та збільшити до дивізій успішні бригади з притомним командирським складом? Ця війна вже давно відійшла від "війни блокпостів"...
Тільки ледачий вже про це не каже, але більшість цієї Ставки схоже є кацапськими диверсантами та саботажниками.
показать весь комментарий
30.09.2024 21:02 Ответить
Обезголовили 72 бригаду, фактично роздробили і зробили недієздатною легендарну 67. Дебіли? Ні... Зрадники. І це на Донецькому напрямку який тепер - після втручання ОП, зєлєнского і сирского - посипався. А скільки "мобіків" поклали ні за цапову душу в 67 на лиманському напрямку! Селяни з Полтавщини після "учєбки" провоювали аж 4 години і всі лягли та "пропали без вісті"... Ну от мені навіть цікаво - чому сирскій - випускник "крємльовкі" - воює не по підручнику? Там же чітко написано що "посилати в бій непідготовленого солдата це вбити його". Висновки робіть самі...
показать весь комментарий
30.09.2024 21:06 Ответить
Если весь текст был написан не ради строк
Селяни з Полтавщини після "учєбки" провоювали аж 4 години і всі лягли та "пропали без вісті"
назовите даты и кол- во потерь. Геолокацию не надо.
Иначе это паникерские слухи
показать весь комментарий
30.09.2024 22:28 Ответить
Виправлення. 29 серпня.
показать весь комментарий
30.09.2024 23:04 Ответить
То може він це робить якраз по підручнику?
показать весь комментарий
01.10.2024 08:22 Ответить
Може. От тільки виникає питання: кому ж насправді він тоді служить?
показать весь комментарий
01.10.2024 13:50 Ответить
Верни Залужного, і не лізь у ту Верховну ставку! Або тікай...хоча зйобний чемоданчик, я думаю, давно укомплектований, осталось трошки Оманські рахунки округлити, і в путь
показать весь комментарий
30.09.2024 21:28 Ответить
Схоже що вже так "округлив" що може купити острівну країну і оголосити себе "царьом"... А от про Залужного забудьте. Він тепер "сертифікований інвалід".
показать весь комментарий
30.09.2024 22:47 Ответить
Нахріна цей дешевий цирк із пустоголовим бевзем, який нібельмеса не петрає аюсолютно ні в чому? Як можуть нормальні, адекватні люди сприймати це опудало, яке щось там "проводить", "обговорює", "дає доручення"...? Не дивно, що навколо Зеленського адекватних профі вже не залишилося - одні дуполизи. Навіть Буданов вже не витримує.

"...Найголовніше - тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами..."

Може ця імітація "президента" натисне на рашистів тим інструментом, яким воно грає на піаніно ?
показать весь комментарий
30.09.2024 21:41 Ответить
певно, інструмент вже вийшов з ладу, тепер все більше відосиками москалів лякає)))
показать весь комментарий
30.09.2024 22:50 Ответить
Іди вже в ставку коропів розводь, може більше користі буде.
показать весь комментарий
30.09.2024 21:45 Ответить
А разве ставка занимается закупкой вооружения?
Или решил всем рассказать тайны, особенности и сроки закупки оного, чтобы инфа утекла в рашку?
показать весь комментарий
30.09.2024 21:57 Ответить
шо воно верзе??? пустодзвін! отакі банальні беззмістовні фразочки-декларації типу "ми за мир і проти війни" люба пенсіонерка в стані промовляти і не менш емоційно.
показать весь комментарий
30.09.2024 22:48 Ответить
Який треш.Дохерувався.І чтец і жнец і на дуде гравець а получився 3,14ісєц,повний ... . Япончик агов.
показать весь комментарий
01.10.2024 01:01 Ответить
Боже дай нам сили і витримки пережити цю владу і жити в Україні
показать весь комментарий
01.10.2024 06:39 Ответить
Хріна! Не переживете! Він у бункері на Банковій, а ви у хрущовці в Покровську....
Треба просити сил і наснаги ЗМІНИТИ цю владу в Україні!
показать весь комментарий
01.10.2024 10:20 Ответить
 
 