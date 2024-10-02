РУС
Зеленский: несколько раз говорил сегодня с Сырским. Прежде всего – относительно Донетчины

Зеленський заслухав Сирського

В среду, 2 октября, президент Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским ситуацию в Донецкой области на направлениях, где сейчас тяжелее всего.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько раз говорил сегодня с Главкомом. Прежде всего - относительно Донетчины, относительно направлений, где сейчас особенно трудно. Спасибо каждой нашей боевой бригаде за настоящую стойкость и настоящую отвагу. Каждую неделю несмотря на все наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное - истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украина нуждается в решимости от партнеров относительно разрешения ВСУ на использование западного дальнобойного оружия по целям на территории РФ.

"Очень нуждаемся в этой решимости от партнеров. Дальнобойности. И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому - только поэтому - российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше",- добавил президент.

Напомним, что 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

Читайте также: Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Зеленский Владимир (21582) обращение (799) Донецкая область (10506) Александр Сырский (686)
Тільки що, Бутусов у прямому ефірі, сказав, що всі генерали прагнуть сподобатися Зелі і утриматися на своїх посадах, тому нічого поганого не хочуть говорити Зелі.
Як приклад, ситуація з відступом з Вугледару, де при неорганізованому відступі загинуло багато солдат.
Виводити солдат треба було ще тиждень тому, тоді дорога з Вугледару ще була під контролем ВСУ.
Але ж весь генералітет не хотів псувати Зелі державне свято Захисників України, що відмічається на Покрови 1 жовтня. Щоб Зеля спокійно роздавав нагороди , з бадьорим настроєм.
Тому наказ на відхід з Вугледару віддали аж сьогодні 2 жовтня, коли єдина дорога по відходу з Вугледару вже контролювалася рашистами.
Щось на зразок Іловайськ, коли бійці не відходили спокійно, а фактично проривалися з оточення у Вугледарі.
Тому і великі втрати при прориві були.
Висновок такий, що все вище військовополітичне керівництво це лайно, совки, хабарники та зрадники.
Всі.. Зеля, Сирський, Баргилевич і решта генералів.
02.10.2024 21:57
+18
і до чого домовились? що б ще такого сдать?
02.10.2024 21:48
+15
Західні партнери заявили шо бити своїми ( тими шо в асфальті) ракетами можна куди завгодно
показать весь комментарий
02.10.2024 21:53
і до чого домовились? що б ще такого сдать?
02.10.2024 21:48
- а чиї на фото вушки?
- ЗЄлішки!
- а чиї на фото лапищі (лівий крайній кут)
- дь'Єрмищі !

курви!
дійде й до вас черга ! 👿
02.10.2024 22:02
Нє, здати вони ладні все без розбору, а от як ще понизити боєздатність частин в них вже фантазії не вистачає - толкових командирів поприбирали, снарядний голод влаштували, мільйон дронів продрочили, підкріплення відправили в Курську волость села на 20-30 дворів захоплювати. Якщо я щось пропустив, поправ.
02.10.2024 22:06
Австралийские списанные вертолеты и Ф-18 проигнорировали, миллиарды бабла за мины, снаряды, дроны отправили на неизвестные счета, скорее всего х-ловские. Это так на вскидку.
02.10.2024 22:16
А ще скільки ми не знаємо і можемо тільки здогадуватись - як втрачені Хаймерси і т.п.
показать весь комментарий
Стояли,балакали, сіли та й заплакали.
02.10.2024 22:20
Зе -мразь здає Україну . 73 % повинні виправити помилку, інакше кацапи нас просто знищать, а воно с*ка буде нам дулі крутити з Сраєлю.
02.10.2024 22:24
Зеленський: кілька разів говорив сьогодні з Сирським

Хоча після першого разу Сирський пішов. Але це не мало значення, бо я саме розговорився.
02.10.2024 21:49
таки реально брєд !

кілька разів !!!!!!

Карл, ти чуєш ?!

.
02.10.2024 22:04
02.10.2024 21:50
Тцк диверсанти, які працюють під прикриттям ОПи!
02.10.2024 21:55
Голосіївський тцк восени минулого року подав на мене в розшук. І це при тому, що я жодного дня не стояв там на обліку, а на момент подання в розшук вже декілька тижнів перебував на дійсній військовій службі.
03.10.2024 06:21
що то за колба з мочею на столi сидить? сцирський аналiзи принiс на здачу?
02.10.2024 21:51
Та шо ж балачки - Вугледар профукали
02.10.2024 21:52
Полізуть на Курахове - немає касетних снарядів - шоб вибивати піхоту
02.10.2024 21:57
02.10.2024 21:58
не профукали, а стратегічно про-сирскили
02.10.2024 22:07
Во. "Вот теперь знать, брат, ты воин. Говорить со мной достоин" Хоть кто то разбирается.
Идёт колонна - молодец замполит. Стала колонна пид...ас зампотех.
Операцию в Курской области мы раззеленили (пока ещё), а оборону Угледара просирсили.
02.10.2024 22:35
Західні партнери заявили шо бити своїми ( тими шо в асфальті) ракетами можна куди завгодно
02.10.2024 21:53
🤡 кілько разів , поговорив з сірським: ...відстаємо від графіку здачі, української теріторії ,по оманському договорняку ...можу звільнити ...
02.10.2024 21:53
Згідно графіка, узгодженого між пуйлом та Зелєй, всю Донецьку область треба здати рашистам до Нового року?
02.10.2024 22:12
Скоріше так ...шкода ...🤡 біда , яку вибрали добровільно...
02.10.2024 22:15
Ні , напевно подарунок пуйлу на аменіни (07.10)
02.10.2024 22:53
А ще розкажи ішаку скільки розмов було із своєю скумбрією, бо то дуже важливо.
02.10.2024 21:57
Ты чё? Из лесу вышел?
Эта скумбрия уже давно ни его. И вилла в Италии уже скумбрийская, и дерет ее "Марио"
02.10.2024 22:39
Тільки що, Бутусов у прямому ефірі, сказав, що всі генерали прагнуть сподобатися Зелі і утриматися на своїх посадах, тому нічого поганого не хочуть говорити Зелі.
Як приклад, ситуація з відступом з Вугледару, де при неорганізованому відступі загинуло багато солдат.
Виводити солдат треба було ще тиждень тому, тоді дорога з Вугледару ще була під контролем ВСУ.
Але ж весь генералітет не хотів псувати Зелі державне свято Захисників України, що відмічається на Покрови 1 жовтня. Щоб Зеля спокійно роздавав нагороди , з бадьорим настроєм.
Тому наказ на відхід з Вугледару віддали аж сьогодні 2 жовтня, коли єдина дорога по відходу з Вугледару вже контролювалася рашистами.
Щось на зразок Іловайськ, коли бійці не відходили спокійно, а фактично проривалися з оточення у Вугледарі.
Тому і великі втрати при прориві були.
Висновок такий, що все вище військовополітичне керівництво це лайно, совки, хабарники та зрадники.
Всі.. Зеля, Сирський, Баргилевич і решта генералів.
02.10.2024 21:57
Схоже, тому і зняли командира 72-ї, що наполягав на виведенні бригади з-під Вугледару...
02.10.2024 22:12
Причому,організованого виведення,а не трасою,котру москалі поострілювали з усього(((((Чекали на наказ,а ті там два засідали,підерюги(
02.10.2024 22:20
Зрадники у вищому військовополітичному керівництві держави знищують Україну не гірше ніж це робить пуйло.
02.10.2024 23:03
Шута вже в окуляри нарядили для показухи🤣🤣🤣
02.10.2024 21:57
Замість перемог будемо личити кільки разів Зеленський говорив з Сирським.
02.10.2024 21:59
Що, товариш майор з ФСБ лається? Занадто повільно здається Донбас, зелені гниди погано саботують і не виконують оманський договорняк?
02.10.2024 22:00
@ "https://t.me/muchnoyairborne Muchnoy ✙ Jugend 🇺🇦
Ворог продовжує наносити удари північніше та на південь в напрямку Цукуриного! Противник намагається прорватися за лінію залізки, натомість пробиває собі шлях до н.п Вишневе щоб охопити Селідове з півночі.
Також зростає загроза з півдня, де кнури просунулися до шахти "Курахівська". Наш танчик вже виїжджав віпрацьовувати, трохи накоцали дурників і наші FPVшки добили їх. Проте, ворог не збирається на цьому зупинятися та додає ще нові групи гарматного м'яса!
Таким чином вони хочуть розгорнути наступ у бік Ізмайлівки, що є очевидним з їхнього просування. Тим самим може утворитися проблема у Гірнику якщо не втримати сусіднє село!"
02.10.2024 22:04
А міг би і сам з собою поговорити з тим же успіхом.
02.10.2024 22:06
Стрілочки малював куда наступать а де бамбіть
02.10.2024 22:07
Думаю,що татухи колить собі з втраченими населеними пунктами(((
02.10.2024 22:16
+++
02.10.2024 22:43
Саме Зеля і Сирський несуть відповідальність за провал на Донецькому напрямку за два місяці ворог захопив три міста і понад двадцять сіл і просуваєтся далі ,це наслідок безвідповідальної зміни вищого військового керівництва ,відсутність належних фортифікаційних споруд ,корупція і непрофесіоналізм на всіх рівнях,тому треба не пустих розмов про саміт миру ,а реальний план оборони країни.
02.10.2024 22:08
Сирський питав тричі шо робити. Верховний Головнокомандувач підказував. Стратег уже став.
02.10.2024 22:12
Ага((сирскій добрий,а ***₴вий зеля((обидва дибіли.
02.10.2024 22:15
Не. Ну якщо три рази консультувався у Верховного - то не про шашлики ж він з ним домовлявся.
Три рази.
Питав куди напрямок головного удару, брати Курськ чи ні, міст в Криму коли підривати...
Запитань ціла куча.
02.10.2024 22:20
Это не так делается. В армии думать не надо. Даже вредно. Только исполнять приказ. Но умные люди придумали выход:
-Как прикажете наступать?
-А как вы сами думаете?
-..............
-Ну, что ж, рискните. Но под вашу ответственность.
-разрешите исполнят?
02.10.2024 22:48
πиzgitu - не в окопі сидіти.
02.10.2024 22:13
Треба цього дибіла грати в дупу за таке командування(А ще краще його обміняти,щоб москалі його грали,бо людина просто дуб і совок.. місто за містом ціною територій,втрат,без організованих відступів в нікуди((((***,скляні очі і курська операція ноухау(((
02.10.2024 22:14
Сирський не погоджується здавати так швидко як хоче ЗЕро?
02.10.2024 22:17
Говорили балакали сіли і заплакали.
02.10.2024 22:21
Анекдоти травили? Не вірю, що зеуйобку, щось там цікавить, що на фронті!!!
02.10.2024 22:24
Вище військово-політичне керівництво країни тягне всіх в прірву
02.10.2024 22:26
Немає там нічого ні військового ні політичного. Військова справа та політика - це мистецтво.
Яким на жаль не володіє квартал95.
Вони володіють іншими мистецтвами - як вкрасти, набрехати та при цьому зіграти пуєм на піаніно.
02.10.2024 22:32
Могли би просто мовчки застрелитись.
02.10.2024 22:29
Мене не цікавить протщо вони говорили-балакали,бо забагато ходить інформації про безлад, зневіру і жертви ЗСУ. Забагато пустих публікацій без іменем,напівправди і пліток. Мене цікавить хто понесе відповідальність за Вугледар і тих 12 розстріляних. Якщо командир бездар,то чому не закриють його під варту і не керують боєм як потрібно. Трибунал краще розстрілу в полі
02.10.2024 22:30
02.10.2024 22:32
02.10.2024 23:36
Подвиг! Декілька разів на день поговорив з Головнокомандувачем! Це ж требу, яка потужна назламність!
02.10.2024 22:58
А зарплата Зеленского-8100 долларов в год. На такие деньги
родителям виллу в Израиле на берегу моря не купишь.
Зачем врать.
02.10.2024 22:59
Такое,гамновозы.
02.10.2024 23:02
як же заїбала ця ****** русня
02.10.2024 23:04
"Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім - щодо здачі Донеччини куйлу, згідно домовленостей в Омані і Стамбулі до кінця жовтня...
02.10.2024 23:05
але це справді нев'****** потужний (без іронії!! ) спосіб повідомити про поразку, про здачу вугледара!! не сказати про напруженно-контрольовану ситуацію, про вирівнювання, про стабілізацію, про відхід на вигідніші позиції, ні!! "кілька разів поговорив про донбас"!! ******...
02.10.2024 23:08
Насколько раз говорил о ЧЁМ ... одни лозунги , новостей нет .
02.10.2024 23:17
Яка в нього робота? Читати текстові гундосики на камеру щовечнра! І казати "дякую" , "потужно" , "незламно". Високооплачуваний попка-папуга.
02.10.2024 23:35
- до боєвого вошдя не дійшов Ваш звіт!
- осьо , хай читає...
- так тричі вже перечитуавав - все одно не дійшло !
02.10.2024 23:33
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.

Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський
03.10.2024 00:32
Припини розганяти московську іпсоху tZe inform, дебіле. Потрібна правдива інфа. Їж лайно індивідуально й мовчки.
03.10.2024 02:08
не бушуй....Бутусов зачитав аеророзвідника, який сказав про відсутність наказу про відступ....про повторення трагедій відступів і оточень... Нікого не цікавлять в командуванні життя наших Героїв.. Дивись уважно і слухай офіційні новини...
03.10.2024 06:36
Вчора телефонував мій друг та однокласник він з 72 бригади, вийшов з оточення з Вугледару. На моє питання про 400 бійців ЗСУ в оточенні у місті відповів ,що це повна маячня.
03.10.2024 08:36
Говорили вони
03.10.2024 06:53
А він сам усіх рахував ?
08.10.2024 21:01
04.‎10.‎2024

Станом на 00-00 ‎03.‎10.‎2024 з 2316 в\с 72-ї бригади ЗСУ, що обороняла Вугледар на нові позиції вийшло 1673. Місцезнаходження решти уточнюється.

Військова комісія tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
08.10.2024 21:03
 
 