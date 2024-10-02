Зеленский: несколько раз говорил сегодня с Сырским. Прежде всего – относительно Донетчины
В среду, 2 октября, президент Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским ситуацию в Донецкой области на направлениях, где сейчас тяжелее всего.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уже несколько раз говорил сегодня с Главкомом. Прежде всего - относительно Донетчины, относительно направлений, где сейчас особенно трудно. Спасибо каждой нашей боевой бригаде за настоящую стойкость и настоящую отвагу. Каждую неделю несмотря на все наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное - истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию", - сказал президент.
Зеленский также отметил, что Украина нуждается в решимости от партнеров относительно разрешения ВСУ на использование западного дальнобойного оружия по целям на территории РФ.
"Очень нуждаемся в этой решимости от партнеров. Дальнобойности. И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому - только поэтому - российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше",- добавил президент.
Напомним, что 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.
Як приклад, ситуація з відступом з Вугледару, де при неорганізованому відступі загинуло багато солдат.
Виводити солдат треба було ще тиждень тому, тоді дорога з Вугледару ще була під контролем ВСУ.
Але ж весь генералітет не хотів псувати Зелі державне свято Захисників України, що відмічається на Покрови 1 жовтня. Щоб Зеля спокійно роздавав нагороди , з бадьорим настроєм.
Тому наказ на відхід з Вугледару віддали аж сьогодні 2 жовтня, коли єдина дорога по відходу з Вугледару вже контролювалася рашистами.
Щось на зразок Іловайськ, коли бійці не відходили спокійно, а фактично проривалися з оточення у Вугледарі.
Тому і великі втрати при прориві були.
Висновок такий, що все вище військовополітичне керівництво це лайно, совки, хабарники та зрадники.
Всі.. Зеля, Сирський, Баргилевич і решта генералів.
Ворог продовжує наносити удари північніше та на південь в напрямку Цукуриного! Противник намагається прорватися за лінію залізки, натомість пробиває собі шлях до н.п Вишневе щоб охопити Селідове з півночі.
Також зростає загроза з півдня, де кнури просунулися до шахти "Курахівська". Наш танчик вже виїжджав віпрацьовувати, трохи накоцали дурників і наші FPVшки добили їх. Проте, ворог не збирається на цьому зупинятися та додає ще нові групи гарматного м'яса!
Таким чином вони хочуть розгорнути наступ у бік Ізмайлівки, що є очевидним з їхнього просування. Тим самим може утворитися проблема у Гірнику якщо не втримати сусіднє село!"
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський
Станом на 00-00 03.10.2024 з 2316 в\с 72-ї бригади ЗСУ, що обороняла Вугледар на нові позиції вийшло 1673. Місцезнаходження решти уточнюється.
