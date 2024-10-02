Зеленский: несколько раз говорил сегодня с Сырским. Прежде всего – относительно Донетчины

В среду, 2 октября, президент Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским ситуацию в Донецкой области на направлениях, где сейчас тяжелее всего.

"Уже несколько раз говорил сегодня с Главкомом. Прежде всего - относительно Донетчины, относительно направлений, где сейчас особенно трудно. Спасибо каждой нашей боевой бригаде за настоящую стойкость и настоящую отвагу. Каждую неделю несмотря на все наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное - истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украина нуждается в решимости от партнеров относительно разрешения ВСУ на использование западного дальнобойного оружия по целям на территории РФ.

"Очень нуждаемся в этой решимости от партнеров. Дальнобойности. И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому - только поэтому - российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше",- добавил президент.

Напомним, что 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

