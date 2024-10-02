Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения среди заместителей главы Службы внешней разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.

Так, Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя и назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко. На его должность назначили Геннадия Богача.

Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.

Смотрите также: Зеленский о назначении руководителем разведки боевого генерала Иващенко: Ожидаем от СВР фактически военной деятельности. ВИДЕО