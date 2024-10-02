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Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Зеленський провів зміни у Службі зовнішньої розвідки

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения среди заместителей главы Службы внешней разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.

Так, Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя и назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко. На его должность назначили Геннадия Богача.

Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.

Смотрите также: Зеленский о назначении руководителем разведки боевого генерала Иващенко: Ожидаем от СВР фактически военной деятельности. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) назначение (2176) СВР (134) увольнение (2681)


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Топ комментарии
+16
Який там Вугледар. В зелеборделі саме ліжка переставляють.
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02.10.2024 14:18
+10
то, хто там, чий чоловік, подруги дитинства зе!лєнкі?
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02.10.2024 14:14
+9
Про Вугледар ніколи думати. Щоб ти здох тварина!
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02.10.2024 14:21
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то, хто там, чий чоловік, подруги дитинства зе!лєнкі?
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02.10.2024 14:14 Ответить
Як тільки хтось приходить до влади, це відноситься до всіх депутатів, держслужбовців та інших, сразу становляться дуже розумними в любой сфері діяльності. За розвідку повинен відповідати її керівник. Теж відноситься до ВСу, СБУ, та інших
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02.10.2024 14:18 Ответить
Який там Вугледар. В зелеборделі саме ліжка переставляють.
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02.10.2024 14:18 Ответить
Про Вугледар ніколи думати. Щоб ти здох тварина!
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02.10.2024 14:21 Ответить
Тобто про влучні удари по арсеналам і аеродромам можна вже тільки згадувати?
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02.10.2024 14:27 Ответить
Що він провів? Пібписав те, що Єрмак подав. Ні бельмеса не тямить, а типу щось "провів". Це Єрмак ставить своїх людей, щоб і над цим захопити повний контроль.
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02.10.2024 15:45 Ответить
Ну да. Третьосортнмй комік же ж у розвідці, як риба у воді. 😁

ЗЄ про це думав все життя. Ще тоді, коли возив з Кварталом-95 контрабас з РФ та Донбабве та відмивав гроші Коломойського.
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02.10.2024 15:54 Ответить
Клоун новогодний.
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02.10.2024 16:15 Ответить
А хтось може пригадати бодай одне призначення цього херпіду, яке було б на користь державі чи, хоча б, поліпшило ситуацію у якійсь сфері? 🤔
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02.10.2024 16:38 Ответить
А ніхто не чув,чим ця СЗР взагалі займається?
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02.10.2024 16:41 Ответить
 
 