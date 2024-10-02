Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки
Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения среди заместителей главы Службы внешней разведки.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.
Так, Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя и назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки.
Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко. На его должность назначили Геннадия Богача.
Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.
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+16 Gary Grant
показать весь комментарий02.10.2024 14:18
+10 Hrysha Hlyba #582024
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+9 Ольга Пелле
показать весь комментарий02.10.2024 14:21
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ЗЄ про це думав все життя. Ще тоді, коли возив з Кварталом-95 контрабас з РФ та Донбабве та відмивав гроші Коломойського.