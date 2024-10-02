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Новини
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Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Зеленський провів зміни у Службі зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Так, Олега Луговського було звільнено з посади заступника голови та призначено першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнено Олега Сінайка. На його посаду призначили Геннадія Богача.

Нагадуємо, у березні 2024 року Зеленський призначив керівником СЗР Олега Іващенка.

Читайте: Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу: Є важливі результати після першого форуму оборонних індустрій

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) призначення (2290) СЗР (118) звільнення (2679)


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Топ коментарі
+16
Який там Вугледар. В зелеборделі саме ліжка переставляють.
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02.10.2024 14:18
+10
то, хто там, чий чоловік, подруги дитинства зе!лєнкі?
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02.10.2024 14:14
+9
Про Вугледар ніколи думати. Щоб ти здох тварина!
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02.10.2024 14:21
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то, хто там, чий чоловік, подруги дитинства зе!лєнкі?
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02.10.2024 14:14 Відповісти
Як тільки хтось приходить до влади, це відноситься до всіх депутатів, держслужбовців та інших, сразу становляться дуже розумними в любой сфері діяльності. За розвідку повинен відповідати її керівник. Теж відноситься до ВСу, СБУ, та інших
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02.10.2024 14:18 Відповісти
Який там Вугледар. В зелеборделі саме ліжка переставляють.
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02.10.2024 14:18 Відповісти
Про Вугледар ніколи думати. Щоб ти здох тварина!
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02.10.2024 14:21 Відповісти
Тобто про влучні удари по арсеналам і аеродромам можна вже тільки згадувати?
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02.10.2024 14:27 Відповісти
Що він провів? Пібписав те, що Єрмак подав. Ні бельмеса не тямить, а типу щось "провів". Це Єрмак ставить своїх людей, щоб і над цим захопити повний контроль.
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02.10.2024 15:45 Відповісти
Ну да. Третьосортнмй комік же ж у розвідці, як риба у воді. 😁

ЗЄ про це думав все життя. Ще тоді, коли возив з Кварталом-95 контрабас з РФ та Донбабве та відмивав гроші Коломойського.
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02.10.2024 15:54 Відповісти
Клоун новогодний.
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02.10.2024 16:15 Відповісти
А хтось може пригадати бодай одне призначення цього херпіду, яке було б на користь державі чи, хоча б, поліпшило ситуацію у якійсь сфері? 🤔
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02.10.2024 16:38 Відповісти
А ніхто не чув,чим ця СЗР взагалі займається?
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02.10.2024 16:41 Відповісти
 
 