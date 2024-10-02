Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Так, Олега Луговського було звільнено з посади заступника голови та призначено першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнено Олега Сінайка. На його посаду призначили Геннадія Богача.

Нагадуємо, у березні 2024 року Зеленський призначив керівником СЗР Олега Іващенка.

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