Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Так, Олега Луговського було звільнено з посади заступника голови та призначено першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнено Олега Сінайка. На його посаду призначили Геннадія Богача.
Нагадуємо, у березні 2024 року Зеленський призначив керівником СЗР Олега Іващенка.
Топ коментарі
+16 Gary Grant
показати весь коментар02.10.2024 14:18
+10 Hrysha Hlyba #582024
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+9 Ольга Пелле
показати весь коментар02.10.2024 14:21
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ЗЄ про це думав все життя. Ще тоді, коли возив з Кварталом-95 контрабас з РФ та Донбабве та відмивав гроші Коломойського.