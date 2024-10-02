Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу: Є важливі результати після першого форуму оборонних індустрій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Хто був присутній на зустрічі?

Як зазначається, на заході були присутні представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.

Президент подякував країнам, що їх представляють ці виробники, та працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже почали роботу в Україні й відкрили свої офіси.

"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", - зазначив Зеленський.

Про що на зустрічі йшлося?

Основна тема розмови - розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України.

Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій.

За його словами, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Крім того, Зеленський відзначив представників іноземних оборонних компаній державними нагородами за їхній особистий внесок у розвиток ОПК України та створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.