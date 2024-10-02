Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу: Є важливі результати після першого форуму оборонних індустрій
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Хто був присутній на зустрічі?
Як зазначається, на заході були присутні представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.
Президент подякував країнам, що їх представляють ці виробники, та працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже почали роботу в Україні й відкрили свої офіси.
"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", - зазначив Зеленський.
Про що на зустрічі йшлося?
Основна тема розмови - розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України.
Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій.
За його словами, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.
Крім того, Зеленський відзначив представників іноземних оборонних компаній державними нагородами за їхній особистий внесок у розвиток ОПК України та створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.
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звісно всі посилали в сраку, україну з тими ненажерливими чиновниками, та продажною суддівською системою.
так, що, єрмачина поруч, яскравий показник.
дяорникуруководству оборонных компаний и пикнуть. (с).
Оці зелені недоноски - обличчя України. Так до нас і ставляться.
Так у війнах не перемагають.
Всі зі зустрічі це добре, але потім ідуть новини, то про корупцію, то про неможливість іноземцям потрапити на прийом в Міноборони....
Крок 2. Приходить БЕБ/САП, накладає арешт, вириває сейф, забирає проєктну документацію (і передає "на болота")
Багато бажаючих знайдеться?
....
Крок 2а. Вибухає чайник, кип'ятильник, кондіціонер разом з БЕБ\САП та іншими. Рештки агентів розлетілися навкруги.
...
Крок 3. Дістаємо резервну копію заводських документів.
Крок 4. Продовжуємо працювати.
Крок 5. Дзвонимо то БЕБ\САП та питаємо "можем повторить?".
Усе зрозуміло?
"о сьомій ранку їх всіх, ампутантів, підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - 7 ранку, на вулиці +9 по цельсію!)
Чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача.
Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути..."
Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дbчину: j сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою...
І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути.
Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців
Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах.
Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував.
Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка?
Шо блін за хєрня???
(Може, хоч так його менше буде? Бо в мене невдозі, через цього остолопа --- біла гарячка нападе!)
З них зрозуміло чи голосувала я за зеленського.
Тут:
І тут:
І шо ?
Часом не тут ?
А вони йому: - Гут Вольдемар, гут !