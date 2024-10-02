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Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу: Є важливі результати після першого форуму оборонних індустрій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Хто був присутній на зустрічі?

Як зазначається, на заході були присутні представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.

Президент подякував країнам, що їх представляють ці виробники, та працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже почали роботу в Україні й відкрили свої офіси.

Зеленський на зустрічі з представниками оборонних компаній

"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", - зазначив Зеленський.

Про що на зустрічі йшлося?

Основна тема розмови - розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України.

Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій.

За його словами, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Крім того, Зеленський відзначив представників іноземних оборонних компаній державними нагородами за їхній особистий внесок у розвиток ОПК України та створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) ОПК (221)


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Топ коментарі
+9
Іранці під санкціями змогли масово виробляти не маючи технології балістичні ракети і ще в РФ постачати, а зеленский і ермак з підтримкою всього світу не змогли....
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02.10.2024 11:34
+5
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02.10.2024 11:45
+4
Придівіться уважно до людей зліва на фото - і уважно подивіться на ту шайку зелених корумпованих нікчем зправа на фото - і порівняйте. Що на повному серйозі можна обговорювати із цією шайкою зелених недоумків, посередині яких стирчить агент рашистів Єрмак ?
Оці зелені недоноски - обличчя України. Так до нас і ставляться.
Так у війнах не перемагають.
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02.10.2024 11:56
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Іранці під санкціями змогли масово виробляти не маючи технології балістичні ракети і ще в РФ постачати, а зеленский і ермак з підтримкою всього світу не змогли....
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02.10.2024 11:34 Відповісти
По таємним Оманським договорнякам ракет в Україні бути не повинно. Країна повинна бути 100% беззахисною.
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02.10.2024 12:10 Відповісти
"Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася "?Це типу запропонував їм працювати і бабки вкладати а він з єрмаком і далі будуть ..... обличчями торгувати?
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02.10.2024 11:34 Відповісти
припинити красти, рішалово та дєрібан - найважливіший результат в оборонці
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02.10.2024 11:37 Відповісти
вакансії оборонних виробництв мають висіти на кожному паркані, і кожний охочий повинен мати можливість долучитися. Де це все на сьогодні
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02.10.2024 11:37 Відповісти
які відкати? 30%?
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02.10.2024 11:42 Відповісти
вся херня, в тому, що всі тридцять років, всі інвестори, що б зайти в україну повинні були платити мзду. платити за все. ті смільчаки, хто таки відкривався, залишались без підприємств і без грошей.
звісно всі посилали в сраку, україну з тими ненажерливими чиновниками, та продажною суддівською системою.
так, що, єрмачина поруч, яскравий показник.
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02.10.2024 11:45 Відповісти
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02.10.2024 11:45 Відповісти
Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс..... Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дяорнику руководству оборонных компаний и пикнуть. (с).
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02.10.2024 11:49 Відповісти
Придівіться уважно до людей зліва на фото - і уважно подивіться на ту шайку зелених корумпованих нікчем зправа на фото - і порівняйте. Що на повному серйозі можна обговорювати із цією шайкою зелених недоумків, посередині яких стирчить агент рашистів Єрмак ?
Оці зелені недоноски - обличчя України. Так до нас і ставляться.
Так у війнах не перемагають.
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02.10.2024 11:56 Відповісти
опять слил в унитаз кучу моих налогов
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02.10.2024 11:57 Відповісти
Зібрав їх усіх разом, щоб не повторювати кожному окремо, скільки потрібно заплатити за підключення електрики? Чи розповів їм про необхідність будівництва доріг? А може просто - представив смотрящого від Єрмака за оборонними інвестиціями, та передав реквізити рахунку в Омані?
Всі зі зустрічі це добре, але потім ідуть новини, то про корупцію, то про неможливість іноземцям потрапити на прийом в Міноборони....
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02.10.2024 11:59 Відповісти
Крок 1. Відкриваємо і запускаємо завод
Крок 2. Приходить БЕБ/САП, накладає арешт, вириває сейф, забирає проєктну документацію (і передає "на болота")
Багато бажаючих знайдеться?
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02.10.2024 12:44 Відповісти
Крок 1а. Мінуємо завод. Мінуємо сейф. Мінуємо проектну документацію.
....
Крок 2а. Вибухає чайник, кип'ятильник, кондіціонер разом з БЕБ\САП та іншими. Рештки агентів розлетілися навкруги.
...
Крок 3. Дістаємо резервну копію заводських документів.
Крок 4. Продовжуємо працювати.
Крок 5. Дзвонимо то БЕБ\САП та питаємо "можем повторить?".
Усе зрозуміло?
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03.10.2024 12:51 Відповісти
Дідусь Панас живий?
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03.10.2024 14:32 Відповісти
Авжеж! А є сумніви?
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03.10.2024 19:15 Відповісти
https://x.com/umancherkassy umancherkassy

"о сьомій ранку їх всіх, ампутантів, підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - 7 ранку, на вулиці +9 по цельсію!)

Чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача.

Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути..."

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02.10.2024 12:46 Відповісти
Tim Zlatkin

Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дbчину: j сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою...

І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути.

Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців

Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах.

Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував.

Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка?

Шо блін за хєрня???
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02.10.2024 12:48 Відповісти
Стецько! Коли до тебе дійде, що кожна поява твоєї пики на екрані -- мінус один відсоток рейтингу!
(Може, хоч так його менше буде? Бо в мене невдозі, через цього остолопа --- біла гарячка нападе!)
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03.10.2024 13:35 Відповісти
Алла, а за кого ви віддали свій голос у 2019-му? Усіх, кого не запитую, то відповідали що не за Зелю. То як набралось 73%?
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03.10.2024 23:39 Відповісти
Нашвидкоруч знайшла пару своїх коментарів 2019 року.
З них зрозуміло чи голосувала я за зеленського.

Тут:



І тут:



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06.10.2024 10:16 Відповісти
Вау-у !

І шо ?

Часом не тут ?

А вони йому: - Гут Вольдемар, гут !
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03.10.2024 13:17 Відповісти
Так виглядає, що не Зеленський зустрівся, а Єрмак. Зеленський робив стенограму зустрічі (у нього ж аркуш паперу і ручка)
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03.10.2024 18:53 Відповісти
 
 