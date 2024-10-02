Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира: Есть важные результаты после первого форума оборонных индустрий
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров в рамках второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Кто присутствовал на встрече?
Как отмечается, на мероприятии присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.
Президент поблагодарил страны, которые представляют эти производители, и работников предприятий за поддержку украинцев, а также компании, которые уже начали работу в Украине и открыли свои офисы.
"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сегодня и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны", - отметил Зеленский.
О чем на встрече шла речь?
Основная тема разговора - расширение сотрудничества для усиления производственных возможностей оборонного сектора Украины.
Президент подчеркнул, что темпы отечественного оборонного производства значительно увеличились с начала полномасштабного российского вторжения. В то же время для дальнейшего роста нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам поставок и технологий.
По его словам, после первого форума оборонных индустрий уже есть важные результаты. В частности, по техническому обслуживанию легких орудий, локализации производства штурмовых винтовок и созданию мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию.
Кроме того, Зеленский отметил представителей иностранных оборонных компаний государственными наградами за их личный вклад в развитие ОПК Украины и создание высокотехнологичной продукции в условиях военного положения.
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звісно всі посилали в сраку, україну з тими ненажерливими чиновниками, та продажною суддівською системою.
так, що, єрмачина поруч, яскравий показник.
дяорникуруководству оборонных компаний и пикнуть. (с).
Оці зелені недоноски - обличчя України. Так до нас і ставляться.
Так у війнах не перемагають.
Всі зі зустрічі це добре, але потім ідуть новини, то про корупцію, то про неможливість іноземцям потрапити на прийом в Міноборони....
Крок 2. Приходить БЕБ/САП, накладає арешт, вириває сейф, забирає проєктну документацію (і передає "на болота")
Багато бажаючих знайдеться?
....
Крок 2а. Вибухає чайник, кип'ятильник, кондіціонер разом з БЕБ\САП та іншими. Рештки агентів розлетілися навкруги.
...
Крок 3. Дістаємо резервну копію заводських документів.
Крок 4. Продовжуємо працювати.
Крок 5. Дзвонимо то БЕБ\САП та питаємо "можем повторить?".
Усе зрозуміло?
"о сьомій ранку їх всіх, ампутантів, підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - 7 ранку, на вулиці +9 по цельсію!)
Чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача.
Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути..."
Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дbчину: j сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою...
І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути.
Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців
Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах.
Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував.
Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка?
Шо блін за хєрня???
(Може, хоч так його менше буде? Бо в мене невдозі, через цього остолопа --- біла гарячка нападе!)
З них зрозуміло чи голосувала я за зеленського.
Тут:
І тут:
І шо ?
Часом не тут ?
А вони йому: - Гут Вольдемар, гут !