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Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира: Есть важные результаты после первого форума оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров в рамках второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Кто присутствовал на встрече?

Как отмечается, на мероприятии присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.

Президент поблагодарил страны, которые представляют эти производители, и работников предприятий за поддержку украинцев, а также компании, которые уже начали работу в Украине и открыли свои офисы.

Зеленський на зустрічі з представниками оборонних компаній

"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сегодня и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны", - отметил Зеленский.

О чем на встрече шла речь?

Основная тема разговора - расширение сотрудничества для усиления производственных возможностей оборонного сектора Украины.

Президент подчеркнул, что темпы отечественного оборонного производства значительно увеличились с начала полномасштабного российского вторжения. В то же время для дальнейшего роста нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам поставок и технологий.

По его словам, после первого форума оборонных индустрий уже есть важные результаты. В частности, по техническому обслуживанию легких орудий, локализации производства штурмовых винтовок и созданию мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Кроме того, Зеленский отметил представителей иностранных оборонных компаний государственными наградами за их личный вклад в развитие ОПК Украины и создание высокотехнологичной продукции в условиях военного положения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) ОПК (149)


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Топ комментарии
+9
Іранці під санкціями змогли масово виробляти не маючи технології балістичні ракети і ще в РФ постачати, а зеленский і ермак з підтримкою всього світу не змогли....
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02.10.2024 11:34
+5
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02.10.2024 11:45
+4
Придівіться уважно до людей зліва на фото - і уважно подивіться на ту шайку зелених корумпованих нікчем зправа на фото - і порівняйте. Що на повному серйозі можна обговорювати із цією шайкою зелених недоумків, посередині яких стирчить агент рашистів Єрмак ?
Оці зелені недоноски - обличчя України. Так до нас і ставляться.
Так у війнах не перемагають.
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02.10.2024 11:56
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Правила форума Совет форумчан
Іранці під санкціями змогли масово виробляти не маючи технології балістичні ракети і ще в РФ постачати, а зеленский і ермак з підтримкою всього світу не змогли....
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02.10.2024 11:34 Ответить
По таємним Оманським договорнякам ракет в Україні бути не повинно. Країна повинна бути 100% беззахисною.
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02.10.2024 12:10 Ответить
"Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася "?Це типу запропонував їм працювати і бабки вкладати а він з єрмаком і далі будуть ..... обличчями торгувати?
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02.10.2024 11:34 Ответить
припинити красти, рішалово та дєрібан - найважливіший результат в оборонці
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02.10.2024 11:37 Ответить
вакансії оборонних виробництв мають висіти на кожному паркані, і кожний охочий повинен мати можливість долучитися. Де це все на сьогодні
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02.10.2024 11:37 Ответить
які відкати? 30%?
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02.10.2024 11:42 Ответить
вся херня, в тому, що всі тридцять років, всі інвестори, що б зайти в україну повинні були платити мзду. платити за все. ті смільчаки, хто таки відкривався, залишались без підприємств і без грошей.
звісно всі посилали в сраку, україну з тими ненажерливими чиновниками, та продажною суддівською системою.
так, що, єрмачина поруч, яскравий показник.
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02.10.2024 11:45 Ответить
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02.10.2024 11:45 Ответить
Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс..... Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дяорнику руководству оборонных компаний и пикнуть. (с).
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02.10.2024 11:49 Ответить
Придівіться уважно до людей зліва на фото - і уважно подивіться на ту шайку зелених корумпованих нікчем зправа на фото - і порівняйте. Що на повному серйозі можна обговорювати із цією шайкою зелених недоумків, посередині яких стирчить агент рашистів Єрмак ?
Оці зелені недоноски - обличчя України. Так до нас і ставляться.
Так у війнах не перемагають.
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02.10.2024 11:56 Ответить
опять слил в унитаз кучу моих налогов
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02.10.2024 11:57 Ответить
Зібрав їх усіх разом, щоб не повторювати кожному окремо, скільки потрібно заплатити за підключення електрики? Чи розповів їм про необхідність будівництва доріг? А може просто - представив смотрящого від Єрмака за оборонними інвестиціями, та передав реквізити рахунку в Омані?
Всі зі зустрічі це добре, але потім ідуть новини, то про корупцію, то про неможливість іноземцям потрапити на прийом в Міноборони....
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02.10.2024 11:59 Ответить
Крок 1. Відкриваємо і запускаємо завод
Крок 2. Приходить БЕБ/САП, накладає арешт, вириває сейф, забирає проєктну документацію (і передає "на болота")
Багато бажаючих знайдеться?
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02.10.2024 12:44 Ответить
Крок 1а. Мінуємо завод. Мінуємо сейф. Мінуємо проектну документацію.
....
Крок 2а. Вибухає чайник, кип'ятильник, кондіціонер разом з БЕБ\САП та іншими. Рештки агентів розлетілися навкруги.
...
Крок 3. Дістаємо резервну копію заводських документів.
Крок 4. Продовжуємо працювати.
Крок 5. Дзвонимо то БЕБ\САП та питаємо "можем повторить?".
Усе зрозуміло?
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03.10.2024 12:51 Ответить
Дідусь Панас живий?
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03.10.2024 14:32 Ответить
Авжеж! А є сумніви?
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03.10.2024 19:15 Ответить
https://x.com/umancherkassy umancherkassy

"о сьомій ранку їх всіх, ампутантів, підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - 7 ранку, на вулиці +9 по цельсію!)

Чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача.

Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути..."

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02.10.2024 12:46 Ответить
Tim Zlatkin

Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дbчину: j сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою...

І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути.

Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців

Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах.

Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував.

Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка?

Шо блін за хєрня???
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02.10.2024 12:48 Ответить
Стецько! Коли до тебе дійде, що кожна поява твоєї пики на екрані -- мінус один відсоток рейтингу!
(Може, хоч так його менше буде? Бо в мене невдозі, через цього остолопа --- біла гарячка нападе!)
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03.10.2024 13:35 Ответить
Алла, а за кого ви віддали свій голос у 2019-му? Усіх, кого не запитую, то відповідали що не за Зелю. То як набралось 73%?
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03.10.2024 23:39 Ответить
Нашвидкоруч знайшла пару своїх коментарів 2019 року.
З них зрозуміло чи голосувала я за зеленського.

Тут:



І тут:



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06.10.2024 10:16 Ответить
Вау-у !

І шо ?

Часом не тут ?

А вони йому: - Гут Вольдемар, гут !
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03.10.2024 13:17 Ответить
Так виглядає, що не Зеленський зустрівся, а Єрмак. Зеленський робив стенограму зустрічі (у нього ж аркуш паперу і ручка)
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03.10.2024 18:53 Ответить
 
 