Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира: Есть важные результаты после первого форума оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров в рамках второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Кто присутствовал на встрече?

Как отмечается, на мероприятии присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.

Президент поблагодарил страны, которые представляют эти производители, и работников предприятий за поддержку украинцев, а также компании, которые уже начали работу в Украине и открыли свои офисы.

"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сегодня и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны", - отметил Зеленский.

О чем на встрече шла речь?

Основная тема разговора - расширение сотрудничества для усиления производственных возможностей оборонного сектора Украины.

Президент подчеркнул, что темпы отечественного оборонного производства значительно увеличились с начала полномасштабного российского вторжения. В то же время для дальнейшего роста нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам поставок и технологий.

По его словам, после первого форума оборонных индустрий уже есть важные результаты. В частности, по техническому обслуживанию легких орудий, локализации производства штурмовых винтовок и созданию мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Кроме того, Зеленский отметил представителей иностранных оборонных компаний государственными наградами за их личный вклад в развитие ОПК Украины и создание высокотехнологичной продукции в условиях военного положения.