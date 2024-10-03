Сутки на Донетчине: Ранены 11 человек, россияне 25 раз били по области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские оккупационные войска 25 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранены 11 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово повреждено предприятие, админздание и дома, в Кураховке - 5 домов, в Сосновке - предприятие. Ранен 1 человек в Горняке, также повреждены 3 дома. В Песчаном Покровской громады ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение; в Родинском повреждены 2 админздания; в Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника. В Ровно Мирноградской громады повреждено предприятие.

Читайте: Враг оккупировал Угледар и взял под контроль Обуховку на Курщине, - DeepState. КАРТЫ

Краматорский район

В результате обстрелов РФ ранены 2 человека в Константиновке, повреждены 3 дома, 3 авто и ЛЭП. В Марково повреждены 3 дома. В Катериновке Ильиновской громады повреждены 7 объектов.

Смотрите: Раненый россиянин ползет по брусчатке и, истекая кровью, оставляет после себя кровавый след. ВИДЕО

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома. В Часовоярской ТГ повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.

Российские войска в течение суток 25 раз били по Донецкой области, эвакуированы 423 человека, в том числе 41 ребенок.

В течение 2 октября россияне ранили 11 жителей Донецкой области: 3 в Песчанке, 2 в Красногоровке и Андреевке, по 1 в Улакле, Славянске, Краматорске и Горняке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: несколько раз говорил сегодня с Сырским. Прежде всего – относительно Донетчины











