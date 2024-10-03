Падіння Вугледара є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ, - AP
Одним з ключових факторів захоплення міста Вугледар ЗС РФ є небажання західних партнерів зняти обмеження для України, аби вона завдавала ударів далекобійною зброєю углиб території країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, так вважають журналісти Associated Press.
"Нещодавня втрата прифронтового міста Вугледар навряд чи змінить хід війни Росії проти України. Однак його втрата підкреслює погіршення позиції Києва, зокрема через нерішучість західних країн дозволити Силам оборони завдати далекобійних ударів углиб РФ за допомогою наданого західного озброєння", - йдеться в матеріалі.
Медіа вказує, що падіння Вугледара є показником важкого становища України на третьому році повномасштабної війни. Воно також відображає відмову США не надавати Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях углиб Росії, що не дає Києву знизити військові можливості Москви. Відхід Сил оборони від міста стався після візиту президента України Володимира Зеленського до США після спроб отримати дозвіл на використання ATACMS, однак адміністрація Байдена не змінила своєї позиції.
ЗМІ зазначає, що відсутність відповідного рішення дозволяє РФ домінувати в небі, розробляти та вдосконалювати керовані авіаційні бомби, на які Україна не має ефективної відповіді. Саме масовані скиди таких авіабомб на позиції українських військових пришвидшили їхній відступ з Вугледара.
"Основна тактика [росіян] полягала в тому, щоб оточити нас з флангів, і вони робили це постійно протягом шести-семи місяців постійними атаками з повітря - завдяки цій тактиці вони встигли вичерпати наші ресурси, тому що ми не маємо стільки як у них", – сказав очільник пресслужби 72-ї бригади ЗСУ Арсеній Приліпка для AP.
Видання вказує, що два роки невдалих атак змусили росіян змінити тактику наступу на Вугледар. Окупанти розпочали комплексні атаки з північного та південного флангів, використовуючи потужні засоби РЕБ та групи піхотинців на мотоциклах, які підтримувалися артилерійським вогнем, безпілотниками та КАБами. Москва зазнала великих жертв, але своєї мети досягла.
Журналісти пишуть, що втрата Вугледара має тактичне значення та не є вирішальним логістичним центром для Києва, адже доступ до інших важливих ліній постачання залишається незмінним. Найімовірніше, що наступним кроком російських військ стане витіснення українських військ із Курахового.
"Ця лінія є взаємозв’язаною, і противник не зможе зайти в Покровськ і наблизитися до Покровська, якщо не зможе вибити наші війська з Курахового. Інакше росіяни оголили б свої фронти у фланги та отримали б серйозний удар у бік", – цитує ЗМІ голову Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка. Він додає, що ворог розуміє, що "якщо він не візьме Курахове, то не зможе серйозно вплинути на хід подій навколо Вугледара.
Нагадаємо, 2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.
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Після майже трьох років жорстокої війни на знищення український народ чує від зебілів лише розповідки про "успішні випробування".
Так недавно було з "українським КАБом", а на днях Зеленський розповідав про "балістичну ракету".
Якщо небуде оголошений СТАН ВІЙНИ, ми втратимо все....
За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень
За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень.
Про це http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cd1d48a1-cd77-46d3-abc8-a74f83d491f1&title=Top100-DerzhkompaniiZakinchiliPershePivrichchia2017-RokuZPributkomV32-6-MlrdGrn йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку.
Близько 73% загального фінансового результату портфелю топ-100 держпідприємств заробив Нафтогаз. Його прибуток склав 23,3 мільярди гривень.
Як повідомляється у Мінекономрозвитку, прибуток найбільших держпідприємств зріс на 34,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. В той же час, підприємства вугільної галузі показали збиток у 2 мільярди гривень."
Чомусь про це мовчок.
"6 серпня потужне українське військо - близько дюжини батальйонів, кожен із 400-осіб, з восьми різних бригад, увірвалося в Курську область росії, швидко захопивши 400 квадратних миль області і її непідготовлених російських строковиків.
Це був ризикований крок українців. Присвятивши свої останні добре оснащені підрозділи для наступу через кордон, вони позбавили підрозділи вздовж лінії фронту на сході та півдні України життєво важливих підкріплень - вибір, який безпосередньо призвів до того, що українці втратили кілька ключових сіл і міст через атаку росіян.
Найпомітніші серед цих втрат - східне місто Вугледар, де постраждала українська 72-а механізована бригада, що трималася проти російських загарбників впротовж білтш як двох років. Бригада, яка втратила важке озброєння, врешті змушена була відступити під час потужного бомбардування цього тижня.
Український генеральний штаб у Києві відмахнувся від втрат і не лише втримав позиції у перші місяці від початку вторгнення під Курськ - він подвоїв зусилля, розпочавши другий наступ на росію в 20 милях на захід від головного Курського виступу 12 вересня.
Тут, навколо російського села Веселе, 21-ша механізована бригада та 225-й десантно-штурмовий батальйон української армії, а також підрозділи підтримки, ведуть мобільні бої з місцевим російським гарнізоном, маневруючи полями та смугами дерев, щоб знайти та використати прогалини в російській обороні. - мабуть, маючи на меті котитися на схід і врешті-решт з'єднатися з головним виступом, таким чином оточуючи будь-які російські війська, що залишилися східніше Веселого і кордоном.
Це були важкі і хаотичні бої для 21-ї механізованої бригади та 225-го десантно-штурмового батальйону, які були помічені в Курську з бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського чи німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6. Це одні з найкращих машин серед важкої техніки на озброєнні ЗСУ.
Відео, опубліковані в соцмережах на вихідних українським підрозділом безпілотників Хорне Груп, відображають хаос. На одному відео Strv 122 або Leopard 2A6 - ці два типи загалом схожі, відрізняються здебільшого довжиною основних гармат - буксирує пошкоджений танк Т-72, можливо, ушкодженого від ударів російських безпілотників у полях на південний захід від Веселого, коли щось вибухає під Strv 122 або Leopard 2A6. Можливо, міна. Можливо дрон.
На щастя для чотирьох осіб екіпажу постраждалого танка, Strv 122 і Leopard 2A6 ці машини є одними з найкраще захищених танків у світі. Обидва важать майже 70 тонн, головним чином завдяки товстим шарам сталі та композитної броні. Що б не вразило український танк на відео групи «Хорне», це лише завдало йому незручностей.
Викидаючи дим або вогнегасник, Strv 122 або Leopard 2A6 продовжує буксирувати виведений з ладу Т-72, вочевидь, прямуючи до відносно безпечного українського боку кордону.
Кожен Strv 122 і Leopard 2A6 дорогоцінний. У 2023 році Україна отримала лише 10 Strv 122 від Швеції та 21 Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Нещодавно цієї весни близько 20 уцілілих із 31 танка належали до 21-ї механізованої бригади.
У той час як інші бригади української армії «Леопард-2» - 33-тя та 155-та механізовані бригади - експлуатують старіші та чисельніші моделі «Леопард-2А4» і отримали декілька партій нових танків, щоб компенсувати втрати на полі бою, 21-ша механізована бригада з її новими моделями танків навряд чи отримає ще одні свіжі мешини. Шведська та німецька армії намагаються утримувати власні танкові бригади; жодна з них не виявила бажання розлучитися з кращими танками.
Є деякі свідчення того, що 21-ша механізована бригада вже втратила принаймні один танк під Курськом. На відео, опублікованому в Інтернеті російськими джерелами наприкінці минулого місяця, видно, як один Strv 122 горить після того, як у нього влучив вибуховий безпілотний літальний апарат. Цілком ймовірно, що танк спалений зсередини і ремонтувати його недоцілтно, навіть якщо українським військам вдалося б відбуксирувати його з поля бою так, як відбуксирували пошкоджений Т-72.
Те, що українські командири готові ризикнути кількома своїми останніми Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, говорить про те, яке важливе значення вони надають українському вторгненню в цю область рф.
Ці зусилля із вторгненням коштують українцям власних міст та незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб ще більше захопити і, сподіваюся, утримувати невелику частину росії."
По 5% причина в незрозумілій заміні комбрига і "далекобійній" зброї...
НПЗ орків під суворою забороною!
У вас орбан и фицо путину яйца лижут, поляки торгуют русским зерном, хорватия заблокировала саммит Украины и НАТО, италия выставила артистку цирка за ее протест против никулина в жури, нетребко поет в австрии
С*ки вы конченые! в суд потом подадим на каждого!
- закон не передавали з Сенату в Палату, до лютого 2024
- залишок PDA 2022-2023 років "не комфортно" користуватись. Зараз залишок 4.8млрд
тепер
PDA 2024, скористались тільки 34%, пообіцявши решту надати до 20 січня 2025
заборона на далекобійні удари
і хто все це ескалує...
Коллеги, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что захват Угледара оказался совсем не праздничным для лаптей. По их утверждениям, полевое командование нашло какой-то канал для того, чтобы обратиться к царю и открыть ему глаза на то, чего стоило им это «достижение». Правда, про Бездупу и ее помощь они ничего не писали, но якобы, они указали реальные цифры потерь в личном составе и особенно - технике. Якобы, в этом обращении кто-то блеснул знаниями и привел слова царя Пирра, которыми он описал свои впечатления от победы над римлянами в битве при Аускуле.
Трудно сказать, насколько надо быть своеобразными на всю голову, чтобы допустить мысль о том, что прутина в принципе могут заботить какие-то потери. И дело тут уже не в старческих изменениях психики, а в сути этого царька. Ему всегда было плевать на чернь, и ее потери прутина никогда не заботили, а к черни относятся и военные. Достаточно только вспомнить, с каким видом, еще совсем не матерый прутин, рассказывал о том, что случилось с АПЛ «Курск», чтобы понять его отношение к фуражкам. Возможно, именно поэтому к потерям личного состава там прибавили и потери техники, а ее действительно похоронено огромное количество. Скажем так, пресловутая «Курская дуга» и «Сталинград» вместе взятые, нервно курят в стороне.
Как сообщают источники, что-то из путинской администрации пришло в генштаб и разразилась натуральная склока между штабными и полевыми. Понятно, что ничем полезным все это не закончится, но просто надо понимать, что лапти тоже не в восторге от их собственных «достижений». И между прочим, эта склока накладывается еще на несколько таких же неприятных аспектов «бытия». Так например, прямо сейчас лапти начинают подвывать по поводу того, что не того они ожидали от Китая, не того! В частности, там пишут такое:
«Тут же риторика России изменилась. Лавров уже выражает недоумение… Российские паблики и газеты начали вопить как резанные, что "китайцы нам не друзья", что они нам "нанесли удар в спину", что "китайцы нас».
Откровенно говоря, именно этот пассаж мы как-то пропустили и если бы не бдительность коллег, мы бы и не наткнулись на этот узел. А далее идет пояснение ситуации:
«Мирные предложения Китая России оказались совершенно не по нраву. Уже слито в СМИ, что "друзья мира" поддерживают международные границы, территориальную целостность, независимость, суверенитет государств. И на этой основе должны заключаться соглашения. А это Крым - Украине, никакого "Л/ДНР", никаких «новых областей". Путину сказали, что он не получит ничего. И делает это Китай».
Их пресса обозначает еще одну проблему, которая засвечена только одним эпизодом, но тут уже мы помним о том, что таких эпизодов там как минимум - несколько. А этот выглядит примерно так:
«Преследование ученых, которые занимались исследованиями в сфере гиперзвуковых ракет, фактически убивает эту отрасль науки. Никто не хочет оказаться следующим в длинной череде тех, которых обвинили в госизмене за работу в этой области… Действия ФСБ породили атмосферу страха в научном сообществе. Пока другие исследователи ожидают суда, многие ученые перестали заниматься значимыми исследованиями в сфере гиперзвука и высокоскоростной аэродинамики».
https://dl-news.defence-line.org/?p=42389