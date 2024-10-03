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Новини Війна
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Падіння Вугледара є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ, - AP

У чому причина падіння Вугледару

Одним з ключових факторів захоплення міста Вугледар ЗС РФ є небажання західних партнерів зняти обмеження для України, аби вона завдавала ударів далекобійною зброєю углиб території країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважають журналісти Associated Press.

"Нещодавня втрата прифронтового міста Вугледар навряд чи змінить хід війни Росії проти України. Однак його втрата підкреслює погіршення позиції Києва, зокрема через нерішучість західних країн дозволити Силам оборони завдати далекобійних ударів углиб РФ за допомогою наданого західного озброєння", - йдеться  в матеріалі.

Медіа вказує, що падіння Вугледара є показником важкого становища України на третьому році повномасштабної війни. Воно також відображає відмову США не надавати Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях углиб Росії, що не дає Києву знизити військові можливості Москви. Відхід Сил оборони від міста стався після візиту президента України Володимира Зеленського до США після спроб отримати дозвіл на використання ATACMS, однак адміністрація Байдена не змінила своєї позиції.

ЗМІ зазначає, що відсутність відповідного рішення дозволяє РФ домінувати в небі, розробляти та вдосконалювати керовані авіаційні бомби, на які Україна не має ефективної відповіді. Саме масовані скиди таких авіабомб на позиції українських військових пришвидшили їхній відступ з Вугледара.

"Основна тактика [росіян] полягала в тому, щоб оточити нас з флангів, і вони робили це постійно протягом шести-семи місяців постійними атаками з повітря - завдяки цій тактиці вони встигли вичерпати наші ресурси, тому що ми не маємо стільки як у них", – сказав очільник пресслужби 72-ї бригади ЗСУ Арсеній Приліпка для AP.

Видання вказує, що два роки невдалих атак змусили росіян змінити тактику наступу на Вугледар. Окупанти розпочали комплексні атаки з північного та південного флангів, використовуючи потужні засоби РЕБ та групи піхотинців на мотоциклах, які підтримувалися артилерійським вогнем, безпілотниками та КАБами. Москва зазнала великих жертв, але своєї мети досягла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вугледар. Розстріл полонених | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Журналісти пишуть, що втрата Вугледара має тактичне значення та не є вирішальним логістичним центром для Києва, адже доступ до інших важливих ліній постачання залишається незмінним. Найімовірніше, що наступним кроком російських військ стане витіснення українських військ із Курахового.

"Ця лінія є взаємозв’язаною, і противник не зможе зайти в Покровськ і наблизитися до Покровська, якщо не зможе вибити наші війська з Курахового. Інакше росіяни оголили б свої фронти у фланги та отримали б серйозний удар у бік", – цитує ЗМІ голову Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка. Він додає, що ворог розуміє, що "якщо він не візьме Курахове, то не зможе серйозно вплинути на хід подій навколо Вугледара.

Нагадаємо, 2 жовтня  Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

Автор: 

Вугледар (143)


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Топ коментарі
+30
Все так. Але одразу ж постає питання: де далекобійна зброя українського виробництва?
Після майже трьох років жорстокої війни на знищення український народ чує від зебілів лише розповідки про "успішні випробування".
Так недавно було з "українським КАБом", а на днях Зеленський розповідав про "балістичну ракету".
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03.10.2024 07:46
+29
Напоминаю, что Ху#ло захватило часть Запорожской и Херсонской, а также Николаевской областей в течение февраля-марта 2022 г. без всяких КАБов и дальнобойных ударов по параше. И всё для этого сделал Янелох с шоблой парашных агентов во главе с Дерьмаком и Бакановым вокруг него, но для идиотов всех мастей "виноваты" в этом Запад и Минские соглашения.
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03.10.2024 07:52
+27
Падіння Вугледару, як і інші останні втрати є наслідком абсолютно бездарного командування ЗСУ, особливо Генерального Штабу та його начальника. Таке враження, що Боргилевичу не сказали на тих недолугих Ставках - за кого треба воювати. Жодної результативної дії після відставки Шаптали! А ворог покращується як по озброєнні, так і по тактиці, вміло маневрує резервами, концентрує сили на основних напрямах без остраху на активну протидію ЗСУ. Курська авнтюра таке враження, що у москві готувалася. Якщо ТЕРМІНОВО не робити кадрові "висновки", то завтра втратимо Миноград та Покровськ, а післязавтра - Дніпро. І замаячить пухнасте звірятко..
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03.10.2024 07:54
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Головне щоб "відмазка" була!
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03.10.2024 07:44 Відповісти
ПРо це писалося тисячі разів. Будемо чекати виборів. Байден ла-ла-ла.
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03.10.2024 07:44 Відповісти
Байден президент України?
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03.10.2024 07:48 Відповісти
А Україна - 51-й штат
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03.10.2024 08:16 Відповісти
Скоріше наслідком піврічної затримки допомоги. Показник, що говорящим головам з ютубів не можна вірити, котрі говорили, що пвсля розблокування допомоги всіх переможемо.
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03.10.2024 07:45 Відповісти
Сьогоднішня ситуація була закладена керівництвом України ще в 2022 році, коли замість наведення ладу з обліком військовозобовязаних знімали відосики про каву в Криму та москву за три тижні. А відсутність допомоги заходу це вже результат місцевих про_бів в управлінні.
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03.10.2024 08:07 Відповісти
Ця ситуація була закладена значно раніше, аніж у 91-му. Подивіться на надписи на могилах цвинтарів звичайних українських міст: 85% чекмарьових/газізових/дємьянових/сідорових/панкратових... "дружба народов", "совєцкій нарот"...
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03.10.2024 09:19 Відповісти
Все так. Але одразу ж постає питання: де далекобійна зброя українського виробництва?
Після майже трьох років жорстокої війни на знищення український народ чує від зебілів лише розповідки про "успішні випробування".
Так недавно було з "українським КАБом", а на днях Зеленський розповідав про "балістичну ракету".
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03.10.2024 07:46 Відповісти
А бубочка нівчому не винен?
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03.10.2024 07:46 Відповісти
так.Він непідсудний.В нього і довідка є.
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03.10.2024 08:23 Відповісти
Біла доріжка?
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03.10.2024 09:20 Відповісти
Знову союзники винні.Байден клятий замість зброї асфальт на слав.Добре хоч зеленський з єрмаком перед повномасш н-лави та стінгери десь дістали.А то б прийшлося шашликами байденівськими відбиватися
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03.10.2024 07:47 Відповісти
А чому б не написати, так як є, нас просто здають на поталу.....
Якщо небуде оголошений СТАН ВІЙНИ, ми втратимо все....
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03.10.2024 07:48 Відповісти
А все почалося в 2019р!
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03.10.2024 07:57 Відповісти
Причин дуже багато -- нестача снарядів - мін - ракет - солдатів в окопах - перевага рашки в авіаціі
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03.10.2024 07:48 Відповісти
вірно.В 19 одразу після виборів було необхідно вводити стан війни
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03.10.2024 08:24 Відповісти
А в 2014 р захопленя Криму - частини Донбасу - це ше не стан віини? - ми розумні заднім розумом
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03.10.2024 08:30 Відповісти
тоді стан війни би нас добив.Нам були потрібні вибори президента та ВРУ.
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03.10.2024 08:43 Відповісти
Вибрали і перевели краіну на віиськові реики - причину завжди можна знаити
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03.10.2024 08:53 Відповісти
ну да.А як економіку піднімати без реформ?
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03.10.2024 09:09 Відповісти
Економіку ми почали губити ше при Кравчуку - Кучмі - якии сказав - я тазіки випускати не буду - для нього все що нижче космічноі ракети - тазік - а Китаи робив навіть циганські голки - тепер Китаи виготовляє космічні кораблі і циганські голки а наша промисловість успішно схлопувалась - краіна переходила на бізнес купи - продаи -- з"іздив в Турцію - купив товару на 1000 дол - продав на 3000 дол і життя вдалося
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03.10.2024 09:41 Відповісти
і?Не потрібно було піднімати економіку?Економіка-це гроші.І в тому числі на зсу."Економіка України в 2018 році, порівняно з 2017 роком, зросла на 3,3%, що відповідає прогнозним параметрам і загальним орієнтирам розвитку України. Як свідчать дані Державної служби статистики України, номінальний ВВП становив 3,5 трлн грн, а у перерахунку на душу населення - 84 190 грн. Тенденція до зростання зберігається 12 кварталів поспіль."
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03.10.2024 09:45 Відповісти
Ми впали в два рази а підняли на 3.3 % - це про що
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03.10.2024 09:52 Відповісти
впали в наслідок чого?І як можна було відновитися падіння на 100%?Це прям як зараз шлунки чекають "справедливого миру" і очікують що просто заживуть як до 22р.
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03.10.2024 10:00 Відповісти
Писав - краіна перетворилась на хаб - купи - продаи - краіна ж випускала вантажівки - легковики - автобуси - трактори - морські судна - телевізори - ніхто з нуворишів не захотів робити на перспективу
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03.10.2024 10:07 Відповісти
згідний.Так і було.Але ж,плять,після реформ було і таке-"

За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень

За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень.

Про це http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cd1d48a1-cd77-46d3-abc8-a74f83d491f1&title=Top100-DerzhkompaniiZakinchiliPershePivrichchia2017-RokuZPributkomV32-6-MlrdGrn йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку.

Близько 73% загального фінансового результату портфелю топ-100 держпідприємств заробив Нафтогаз. Його прибуток склав 23,3 мільярди гривень.

Як повідомляється у Мінекономрозвитку, прибуток найбільших держпідприємств зріс на 34,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. В той же час, підприємства вугільної галузі показали збиток у 2 мільярди гривень."
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03.10.2024 10:10 Відповісти
Вересень закінчився - то що там з тими 6 мільярдами - їх встигли задіяти ?
Чомусь про це мовчок.
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03.10.2024 07:50 Відповісти
Напоминаю, что Ху#ло захватило часть Запорожской и Херсонской, а также Николаевской областей в течение февраля-марта 2022 г. без всяких КАБов и дальнобойных ударов по параше. И всё для этого сделал Янелох с шоблой парашных агентов во главе с Дерьмаком и Бакановым вокруг него, но для идиотов всех мастей "виноваты" в этом Запад и Минские соглашения.
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03.10.2024 07:52 Відповісти
30 років дерибанили армію, а винуватий чомусь дворічний віслюк.
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03.10.2024 08:11 Відповісти
Саме цей віслюк зі своєю ко ****** розмінував Чонгар та ігнорував попередження союзників про підготовку наступу кацапів. Навіть зі стрілками на картах.
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03.10.2024 08:29 Відповісти
А ще віддав пуйлу громадянина України цемаха, котрий міг би злити міжнародній спільноті ті реалії з "апалчєнцамі" з кацапськими БУКами, що склалися на Донбасі тоді.
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03.10.2024 09:32 Відповісти
Чонгар розмінували інженери ворога і два зрадника, бо ця служба в них краща за нашу і про це вже казав Залужний.
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04.10.2024 04:05 Відповісти
Загугліть що таке машина розмінування і засоби реб для розмінування.
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04.10.2024 04:09 Відповісти
Чому ще не згадали Івана Сестриватовського? Нагадайте тут людям про нього, разом посміємося. Не пишіть більше цю маячню, засміють
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04.10.2024 08:18 Відповісти
Адресуй своє лайно Залужному, бо це він сказав а не я.
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04.10.2024 12:35 Відповісти
Це твоє лайно, а не моє чи Залужного.
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04.10.2024 13:17 Відповісти
30 р у нас була загроза повномасш вторгнення?
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03.10.2024 08:41 Відповісти
Какаяразніца?хочеш миру - готуйся до війни.
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04.10.2024 04:04 Відповісти
Так в його "кварталі" всі ті, хто 30 років дерибанипи армію.
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03.10.2024 08:44 Відповісти
Виноваты все, но этот поц просто поднёс Ху#лу заряженный против Украины пистолет.
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03.10.2024 09:06 Відповісти
Я здесь 30 лет назад не жил.
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04.10.2024 07:57 Відповісти
А я не до тебе особисто писав
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04.10.2024 12:39 Відповісти
Якась дивна логіка? Яке відношення має оборона Вугледара до далекобійних ударів??
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03.10.2024 07:53 Відповісти
ņijakovo Vugļedar boroņiļi 2 roki - a vot ščas prjamo opjatj Baiden vinovat.
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03.10.2024 08:10 Відповісти
Падіння Вугледару, як і інші останні втрати є наслідком абсолютно бездарного командування ЗСУ, особливо Генерального Штабу та його начальника. Таке враження, що Боргилевичу не сказали на тих недолугих Ставках - за кого треба воювати. Жодної результативної дії після відставки Шаптали! А ворог покращується як по озброєнні, так і по тактиці, вміло маневрує резервами, концентрує сили на основних напрямах без остраху на активну протидію ЗСУ. Курська авнтюра таке враження, що у москві готувалася. Якщо ТЕРМІНОВО не робити кадрові "висновки", то завтра втратимо Миноград та Покровськ, а післязавтра - Дніпро. І замаячить пухнасте звірятко..
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03.10.2024 07:54 Відповісти
Якшо бути відвертим, то допоки на Банковій керують зрадники, то оте звірятко зовсім поруч, просто за рогом.
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03.10.2024 09:39 Відповісти
Кацапи зробили "гейм чангер" - дешеві плануючі авіабомби, відправляти людей в посадки як раніше, без укриття в 3м залізобетону, узаконене вбивство.
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03.10.2024 07:55 Відповісти
Зате в України є план перемоги...
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03.10.2024 08:00 Відповісти
А Байден не узгодив!
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03.10.2024 08:03 Відповісти
"Нещодавня втрата прифронтового міста навряд чи змінить хід війни Росії проти України. Однак його втрата підкреслює погіршення позиції Києва, зокрема через можливі таємні домовленності західних країн з вбивцею українського народу ,та окупантом України - куйлом всія 3,14дерації ,дозволити Силам оборони завдати далекобійних ударів углиб РФ за допомогою наданого західного озброєння", через те,що в плані домовленосткй є вказані українські території.котрі в майбутньому(не далекому) мають бути передані під рашистський контроль....
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03.10.2024 08:03 Відповісти
всё поправимо главное что ребята отошли и живы
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03.10.2024 08:07 Відповісти
нічого ми не поправимо
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03.10.2024 22:30 Відповісти
Усунення від посад найкращих бойових генералів та офіцерів, а замість них призначення тільки тих, хто догоджає владі - це одна з основних причин. А за те, що не будуються фортифікаційні споруди повинно відповідати Міністерство оборони
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03.10.2024 08:09 Відповісти
povny bred jakis. vinovnie sidjat v OP ta naglo srut vsem v uši .
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03.10.2024 08:17 Відповісти
У втраті Вугледара винна безмозгла!...
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03.10.2024 08:20 Відповісти
https://tsn.ua/ato/nas-zlovili-na-rotaciyi-cherez-dopis-bezugloyi-osint-analitik-pro-prichini-prosuvannya-rf-u-vugledari-2671485.html Через допис народної депутатки Мар'яни Безуглої у Мереж і, ворог дізнався про ротацію 72-ї бригади імені "Чорних запорожців" у Вугледарі на Донеччині та пішов у потужний наступ.
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03.10.2024 08:25 Відповісти
@ Forbes.
"6 серпня потужне українське військо - близько дюжини батальйонів, кожен із 400-осіб, з восьми різних бригад, увірвалося в Курську область росії, швидко захопивши 400 квадратних миль області і її непідготовлених російських строковиків.
Це був ризикований крок українців. Присвятивши свої останні добре оснащені підрозділи для наступу через кордон, вони позбавили підрозділи вздовж лінії фронту на сході та півдні України життєво важливих підкріплень - вибір, який безпосередньо призвів до того, що українці втратили кілька ключових сіл і міст через атаку росіян.
Найпомітніші серед цих втрат - східне місто Вугледар, де постраждала українська 72-а механізована бригада, що трималася проти російських загарбників впротовж білтш як двох років. Бригада, яка втратила важке озброєння, врешті змушена була відступити під час потужного бомбардування цього тижня.
Український генеральний штаб у Києві відмахнувся від втрат і не лише втримав позиції у перші місяці від початку вторгнення під Курськ - він подвоїв зусилля, розпочавши другий наступ на росію в 20 милях на захід від головного Курського виступу 12 вересня.
Тут, навколо російського села Веселе, 21-ша механізована бригада та 225-й десантно-штурмовий батальйон української армії, а також підрозділи підтримки, ведуть мобільні бої з місцевим російським гарнізоном, маневруючи полями та смугами дерев, щоб знайти та використати прогалини в російській обороні. - мабуть, маючи на меті котитися на схід і врешті-решт з'єднатися з головним виступом, таким чином оточуючи будь-які російські війська, що залишилися східніше Веселого і кордоном.
Це були важкі і хаотичні бої для 21-ї механізованої бригади та 225-го десантно-штурмового батальйону, які були помічені в Курську з бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського чи німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6. Це одні з найкращих машин серед важкої техніки на озброєнні ЗСУ.
Відео, опубліковані в соцмережах на вихідних українським підрозділом безпілотників Хорне Груп, відображають хаос. На одному відео Strv 122 або Leopard 2A6 - ці два типи загалом схожі, відрізняються здебільшого довжиною основних гармат - буксирує пошкоджений танк Т-72, ​​можливо, ушкодженого від ударів російських безпілотників у полях на південний захід від Веселого, коли щось вибухає під Strv 122 або Leopard 2A6. Можливо, міна. Можливо дрон.
На щастя для чотирьох осіб екіпажу постраждалого танка, Strv 122 і Leopard 2A6 ці машини є одними з найкраще захищених танків у світі. Обидва важать майже 70 тонн, головним чином завдяки товстим шарам сталі та композитної броні. Що б не вразило український танк на відео групи «Хорне», це лише завдало йому незручностей.
Викидаючи дим або вогнегасник, Strv 122 або Leopard 2A6 продовжує буксирувати виведений з ладу Т-72, ​​вочевидь, прямуючи до відносно безпечного українського боку кордону.
Кожен Strv 122 і Leopard 2A6 дорогоцінний. У 2023 році Україна отримала лише 10 Strv 122 від Швеції та 21 Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Нещодавно цієї весни близько 20 уцілілих із 31 танка належали до 21-ї механізованої бригади.
У той час як інші бригади української армії «Леопард-2» - 33-тя та 155-та механізовані бригади - експлуатують старіші та чисельніші моделі «Леопард-2А4» і отримали декілька партій нових танків, щоб компенсувати втрати на полі бою, 21-ша механізована бригада з її новими моделями танків навряд чи отримає ще одні свіжі мешини. Шведська та німецька армії намагаються утримувати власні танкові бригади; жодна з них не виявила бажання розлучитися з кращими танками.
Є деякі свідчення того, що 21-ша механізована бригада вже втратила принаймні один танк під Курськом. На відео, опублікованому в Інтернеті російськими джерелами наприкінці минулого місяця, видно, як один Strv 122 горить після того, як у нього влучив вибуховий безпілотний літальний апарат. Цілком ймовірно, що танк спалений зсередини і ремонтувати його недоцілтно, навіть якщо українським військам вдалося б відбуксирувати його з поля бою так, як відбуксирували пошкоджений Т-72.
Те, що українські командири готові ризикнути кількома своїми останніми Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, говорить про те, яке важливе значення вони надають українському вторгненню в цю область рф.
Ці зусилля із вторгненням коштують українцям власних міст та незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб ще більше захопити і, сподіваюся, утримувати невелику частину росії."
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03.10.2024 08:23 Відповісти
Тільки не "хорне груп", а "Кхорн груп", хто такий Кхорн можна почитати в інтернеті.
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03.10.2024 09:31 Відповісти
Як розповідали Світан і Бутусов, Вугледар також було втрачено в основному через його оточення з флангів, бо командування ЗСУ вирішило поставити на цих напрямках недосвідчених небоєздатних мобіків. Тому результат і здача рашистам Вугледару таким чином були передбачуваними.
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03.10.2024 13:07 Відповісти
Що ти тут забуло? Маєш телемарафон
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03.10.2024 08:42 Відповісти
На 90 % причина в проваленій мобілізації.
По 5% причина в незрозумілій заміні комбрига і "далекобійній" зброї...
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03.10.2024 08:35 Відповісти
Не колобаранти при владі, а відмова США. ******* газєтьонка!
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03.10.2024 08:38 Відповісти
А ви зауважили, що США взагалі заборонили України бити навіть безпілотниками по расії ?!
НПЗ орків під суворою забороною!
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03.10.2024 08:40 Відповісти
vybačete , ale ce povna majačņa.
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03.10.2024 09:21 Відповісти
У всьому винна чинна влада, її неспроможність працювати на користь людей.
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03.10.2024 08:43 Відповісти
Nu u nas , v Eirope , naverna nekagda nipaimut ( ili nihatiat panimat ) kakaia vlast v Ukraine zasela . Paetamu i mnoga ashibochnih i neadekvatnih konstatacii i deistvii .
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03.10.2024 08:53 Відповісти
вы у вас в европе со своей властью разберитесь.
У вас орбан и фицо путину яйца лижут, поляки торгуют русским зерном, хорватия заблокировала саммит Украины и НАТО, италия выставила артистку цирка за ее протест против никулина в жури, нетребко поет в австрии

С*ки вы конченые! в суд потом подадим на каждого!
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03.10.2024 22:33 Відповісти
ruski , chio , podgaraiet ? Koneshno , ZEkloun s Jermakom vashi kumiri . I da , vsia zelionnaia shobla atvetit pered sudom , i nivazhno kakim !!!! ( Ani raznie bivaiut )
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04.10.2024 08:40 Відповісти
со своей шоблой разберись сначала, придурок
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05.10.2024 01:11 Відповісти
Як би не пішли на Курск не було б провалів на Донеччині, агентуру треба вирізати в охфісі.
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03.10.2024 09:00 Відповісти
якось це стрьомно..., весь офіс це і є агентура
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03.10.2024 09:27 Відповісти
Навіть не здивуюся, якшо наших вояків на курщині невдовзі оточать та візьмуть у полон. Допоки на Банковій зрадники, позитивів чекати марно.
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03.10.2024 09:58 Відповісти
хто всрався.....невістка
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03.10.2024 09:32 Відповісти
Загальновідомо "допомога не надавалсь півроку":
- закон не передавали з Сенату в Палату, до лютого 2024
- залишок PDA 2022-2023 років "не комфортно" користуватись. Зараз залишок 4.8млрд

тепер
PDA 2024, скористались тільки 34%, пообіцявши решту надати до 20 січня 2025
заборона на далекобійні удари

і хто все це ескалує...
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03.10.2024 10:05 Відповісти
Сумніваюсь що орки взяли б Вугледар якби туди перекинули десятки тисяч воїнів ЗСУ із найкращою західною технікою які зелені відправили на утилізацію в курську область.Найімовірніше Покровськ чекає така ж доля.
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03.10.2024 10:22 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=42389 Страсти-мордасти (Часть 1)

Коллеги, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что захват Угледара оказался совсем не праздничным для лаптей. По их утверждениям, полевое командование нашло какой-то канал для того, чтобы обратиться к царю и открыть ему глаза на то, чего стоило им это «достижение». Правда, про Бездупу и ее помощь они ничего не писали, но якобы, они указали реальные цифры потерь в личном составе и особенно - технике. Якобы, в этом обращении кто-то блеснул знаниями и привел слова царя Пирра, которыми он описал свои впечатления от победы над римлянами в битве при Аускуле.

Трудно сказать, насколько надо быть своеобразными на всю голову, чтобы допустить мысль о том, что прутина в принципе могут заботить какие-то потери. И дело тут уже не в старческих изменениях психики, а в сути этого царька. Ему всегда было плевать на чернь, и ее потери прутина никогда не заботили, а к черни относятся и военные. Достаточно только вспомнить, с каким видом, еще совсем не матерый прутин, рассказывал о том, что случилось с АПЛ «Курск», чтобы понять его отношение к фуражкам. Возможно, именно поэтому к потерям личного состава там прибавили и потери техники, а ее действительно похоронено огромное количество. Скажем так, пресловутая «Курская дуга» и «Сталинград» вместе взятые, нервно курят в стороне.

Как сообщают источники, что-то из путинской администрации пришло в генштаб и разразилась натуральная склока между штабными и полевыми. Понятно, что ничем полезным все это не закончится, но просто надо понимать, что лапти тоже не в восторге от их собственных «достижений». И между прочим, эта склока накладывается еще на несколько таких же неприятных аспектов «бытия». Так например, прямо сейчас лапти начинают подвывать по поводу того, что не того они ожидали от Китая, не того! В частности, там пишут такое:

«Тут же риторика России изменилась. Лавров уже выражает недоумение… Российские паблики и газеты начали вопить как резанные, что "китайцы нам не друзья", что они нам "нанесли удар в спину", что "китайцы нас».

Откровенно говоря, именно этот пассаж мы как-то пропустили и если бы не бдительность коллег, мы бы и не наткнулись на этот узел. А далее идет пояснение ситуации:

«Мирные предложения Китая России оказались совершенно не по нраву. Уже слито в СМИ, что "друзья мира" поддерживают международные границы, территориальную целостность, независимость, суверенитет государств. И на этой основе должны заключаться соглашения. А это Крым - Украине, никакого "Л/ДНР", никаких «новых областей". Путину сказали, что он не получит ничего. И делает это Китай».

Их пресса обозначает еще одну проблему, которая засвечена только одним эпизодом, но тут уже мы помним о том, что таких эпизодов там как минимум - несколько. А этот выглядит примерно так:

«Преследование ученых, которые занимались исследованиями в сфере гиперзвуковых ракет, фактически убивает эту отрасль науки. Никто не хочет оказаться следующим в длинной череде тех, которых обвинили в госизмене за работу в этой области… Действия ФСБ породили атмосферу страха в научном сообществе. Пока другие исследователи ожидают суда, многие ученые перестали заниматься значимыми исследованиями в сфере гиперзвука и высокоскоростной аэродинамики».
https://dl-news.defence-line.org/?p=42389
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03.10.2024 10:54 Відповісти
"Бездупа" (с) - це щось новеньке!
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03.10.2024 11:11 Відповісти
а ніхто нічого не забороняв: власними ракетами пуляйте майже до камчатки...
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03.10.2024 11:09 Відповісти
Це все відмазки. ЗСУ під керівництвом ГШ поки що эфективно нічого не може протиставити китайської тактики "просочування" росіяк у відсутності лінії суцільного фронту та інженерних споруд у ньому..
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03.10.2024 13:59 Відповісти
 
 