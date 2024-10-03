Падение Угледара является следствием отказа США разрешить Украине нанести удары вглубь РФ, - AP
Одним из ключевых факторов захвата города Угледар ВС РФ является нежелание западных партнеров снять ограничения для Украины, чтобы она наносила удары дальнобойным оружием вглубь территории страны-агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, так считают журналисты Associated Press.
"Недавняя потеря прифронтового города Угледар вряд ли изменит ход войны России против Украины. Однако его потеря подчеркивает ухудшение позиции Киева, в частности из-за нерешительности западных стран позволить Силам обороны нанести дальнобойные удары вглубь РФ с помощью предоставленного западного вооружения", - говорится в материале.
Медиа указывает, что падение Угледара является показателем тяжелого положения Украины на третьем году полномасштабной войны. Оно также отражает отказ США не предоставлять Украине разрешение на дальнобойные удары по целям вглубь России, что не дает Киеву снизить военные возможности Москвы. Уход Сил обороны от города произошел после визита президента Украины Владимира Зеленского в США после попыток получить разрешение на использование ATACMS, однако администрация Байдена не изменила своей позиции.
СМИ отмечает, что отсутствие соответствующего решения позволяет РФ доминировать в небе, разрабатывать и совершенствовать управляемые авиационные бомбы, на которые Украина не имеет эффективного ответа. Именно массированные сбросы таких авиабомб на позиции украинских военных ускорили их отступление из Угледара.
"Основная тактика [россиян] заключалась в том, чтобы окружить нас с флангов, и они делали это постоянно в течение шести-семи месяцев постоянными атаками с воздуха - благодаря этой тактике они успели исчерпать наши ресурсы, потому что мы не имеем столько как у них", - сказал глава пресс-службы 72-й бригады ВСУ Арсений Прилипка для AP.
Издание указывает, что два года неудачных атак заставили россиян изменить тактику наступления на Угледар. Оккупанты начали комплексные атаки с северного и южного флангов, используя мощные средства РЭБ и группы пехотинцев на мотоциклах, которые поддерживались артиллерийским огнем, беспилотниками и КАБами. Москва понесла большие жертвы, но своей цели достигла.
Журналисты пишут, что потеря Угледара имеет тактическое значение и не является решающим логистическим центром для Киева, ведь доступ к другим важным линиям снабжения остается неизменным. Вероятнее всего, что следующим шагом российских войск станет вытеснение украинских войск из Курахово.
"Эта линия является взаимосвязанной, и противник не сможет зайти в Покровск и приблизиться к Покровску, если не сможет выбить наши войска из Курахово. Иначе россияне обнажили бы свои фронты во фланги и получили бы серьезный удар в бок", - цитирует СМИ председателя Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко. Он добавляет, что враг понимает, что "если он не возьмет Курахово, то не сможет серьезно повлиять на ход событий вокруг Угледара.
Напомним, 2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після майже трьох років жорстокої війни на знищення український народ чує від зебілів лише розповідки про "успішні випробування".
Так недавно було з "українським КАБом", а на днях Зеленський розповідав про "балістичну ракету".
Якщо небуде оголошений СТАН ВІЙНИ, ми втратимо все....
За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень
За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень.
Про це http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cd1d48a1-cd77-46d3-abc8-a74f83d491f1&title=Top100-DerzhkompaniiZakinchiliPershePivrichchia2017-RokuZPributkomV32-6-MlrdGrn йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку.
Близько 73% загального фінансового результату портфелю топ-100 держпідприємств заробив Нафтогаз. Його прибуток склав 23,3 мільярди гривень.
Як повідомляється у Мінекономрозвитку, прибуток найбільших держпідприємств зріс на 34,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. В той же час, підприємства вугільної галузі показали збиток у 2 мільярди гривень."
Чомусь про це мовчок.
"6 серпня потужне українське військо - близько дюжини батальйонів, кожен із 400-осіб, з восьми різних бригад, увірвалося в Курську область росії, швидко захопивши 400 квадратних миль області і її непідготовлених російських строковиків.
Це був ризикований крок українців. Присвятивши свої останні добре оснащені підрозділи для наступу через кордон, вони позбавили підрозділи вздовж лінії фронту на сході та півдні України життєво важливих підкріплень - вибір, який безпосередньо призвів до того, що українці втратили кілька ключових сіл і міст через атаку росіян.
Найпомітніші серед цих втрат - східне місто Вугледар, де постраждала українська 72-а механізована бригада, що трималася проти російських загарбників впротовж білтш як двох років. Бригада, яка втратила важке озброєння, врешті змушена була відступити під час потужного бомбардування цього тижня.
Український генеральний штаб у Києві відмахнувся від втрат і не лише втримав позиції у перші місяці від початку вторгнення під Курськ - він подвоїв зусилля, розпочавши другий наступ на росію в 20 милях на захід від головного Курського виступу 12 вересня.
Тут, навколо російського села Веселе, 21-ша механізована бригада та 225-й десантно-штурмовий батальйон української армії, а також підрозділи підтримки, ведуть мобільні бої з місцевим російським гарнізоном, маневруючи полями та смугами дерев, щоб знайти та використати прогалини в російській обороні. - мабуть, маючи на меті котитися на схід і врешті-решт з'єднатися з головним виступом, таким чином оточуючи будь-які російські війська, що залишилися східніше Веселого і кордоном.
Це були важкі і хаотичні бої для 21-ї механізованої бригади та 225-го десантно-штурмового батальйону, які були помічені в Курську з бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського чи німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6. Це одні з найкращих машин серед важкої техніки на озброєнні ЗСУ.
Відео, опубліковані в соцмережах на вихідних українським підрозділом безпілотників Хорне Груп, відображають хаос. На одному відео Strv 122 або Leopard 2A6 - ці два типи загалом схожі, відрізняються здебільшого довжиною основних гармат - буксирує пошкоджений танк Т-72, можливо, ушкодженого від ударів російських безпілотників у полях на південний захід від Веселого, коли щось вибухає під Strv 122 або Leopard 2A6. Можливо, міна. Можливо дрон.
На щастя для чотирьох осіб екіпажу постраждалого танка, Strv 122 і Leopard 2A6 ці машини є одними з найкраще захищених танків у світі. Обидва важать майже 70 тонн, головним чином завдяки товстим шарам сталі та композитної броні. Що б не вразило український танк на відео групи «Хорне», це лише завдало йому незручностей.
Викидаючи дим або вогнегасник, Strv 122 або Leopard 2A6 продовжує буксирувати виведений з ладу Т-72, вочевидь, прямуючи до відносно безпечного українського боку кордону.
Кожен Strv 122 і Leopard 2A6 дорогоцінний. У 2023 році Україна отримала лише 10 Strv 122 від Швеції та 21 Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Нещодавно цієї весни близько 20 уцілілих із 31 танка належали до 21-ї механізованої бригади.
У той час як інші бригади української армії «Леопард-2» - 33-тя та 155-та механізовані бригади - експлуатують старіші та чисельніші моделі «Леопард-2А4» і отримали декілька партій нових танків, щоб компенсувати втрати на полі бою, 21-ша механізована бригада з її новими моделями танків навряд чи отримає ще одні свіжі мешини. Шведська та німецька армії намагаються утримувати власні танкові бригади; жодна з них не виявила бажання розлучитися з кращими танками.
Є деякі свідчення того, що 21-ша механізована бригада вже втратила принаймні один танк під Курськом. На відео, опублікованому в Інтернеті російськими джерелами наприкінці минулого місяця, видно, як один Strv 122 горить після того, як у нього влучив вибуховий безпілотний літальний апарат. Цілком ймовірно, що танк спалений зсередини і ремонтувати його недоцілтно, навіть якщо українським військам вдалося б відбуксирувати його з поля бою так, як відбуксирували пошкоджений Т-72.
Те, що українські командири готові ризикнути кількома своїми останніми Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, говорить про те, яке важливе значення вони надають українському вторгненню в цю область рф.
Ці зусилля із вторгненням коштують українцям власних міст та незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб ще більше захопити і, сподіваюся, утримувати невелику частину росії."
По 5% причина в незрозумілій заміні комбрига і "далекобійній" зброї...
НПЗ орків під суворою забороною!
У вас орбан и фицо путину яйца лижут, поляки торгуют русским зерном, хорватия заблокировала саммит Украины и НАТО, италия выставила артистку цирка за ее протест против никулина в жури, нетребко поет в австрии
С*ки вы конченые! в суд потом подадим на каждого!
- закон не передавали з Сенату в Палату, до лютого 2024
- залишок PDA 2022-2023 років "не комфортно" користуватись. Зараз залишок 4.8млрд
тепер
PDA 2024, скористались тільки 34%, пообіцявши решту надати до 20 січня 2025
заборона на далекобійні удари
і хто все це ескалує...
Коллеги, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что захват Угледара оказался совсем не праздничным для лаптей. По их утверждениям, полевое командование нашло какой-то канал для того, чтобы обратиться к царю и открыть ему глаза на то, чего стоило им это «достижение». Правда, про Бездупу и ее помощь они ничего не писали, но якобы, они указали реальные цифры потерь в личном составе и особенно - технике. Якобы, в этом обращении кто-то блеснул знаниями и привел слова царя Пирра, которыми он описал свои впечатления от победы над римлянами в битве при Аускуле.
Трудно сказать, насколько надо быть своеобразными на всю голову, чтобы допустить мысль о том, что прутина в принципе могут заботить какие-то потери. И дело тут уже не в старческих изменениях психики, а в сути этого царька. Ему всегда было плевать на чернь, и ее потери прутина никогда не заботили, а к черни относятся и военные. Достаточно только вспомнить, с каким видом, еще совсем не матерый прутин, рассказывал о том, что случилось с АПЛ «Курск», чтобы понять его отношение к фуражкам. Возможно, именно поэтому к потерям личного состава там прибавили и потери техники, а ее действительно похоронено огромное количество. Скажем так, пресловутая «Курская дуга» и «Сталинград» вместе взятые, нервно курят в стороне.
Как сообщают источники, что-то из путинской администрации пришло в генштаб и разразилась натуральная склока между штабными и полевыми. Понятно, что ничем полезным все это не закончится, но просто надо понимать, что лапти тоже не в восторге от их собственных «достижений». И между прочим, эта склока накладывается еще на несколько таких же неприятных аспектов «бытия». Так например, прямо сейчас лапти начинают подвывать по поводу того, что не того они ожидали от Китая, не того! В частности, там пишут такое:
«Тут же риторика России изменилась. Лавров уже выражает недоумение… Российские паблики и газеты начали вопить как резанные, что "китайцы нам не друзья", что они нам "нанесли удар в спину", что "китайцы нас».
Откровенно говоря, именно этот пассаж мы как-то пропустили и если бы не бдительность коллег, мы бы и не наткнулись на этот узел. А далее идет пояснение ситуации:
«Мирные предложения Китая России оказались совершенно не по нраву. Уже слито в СМИ, что "друзья мира" поддерживают международные границы, территориальную целостность, независимость, суверенитет государств. И на этой основе должны заключаться соглашения. А это Крым - Украине, никакого "Л/ДНР", никаких «новых областей". Путину сказали, что он не получит ничего. И делает это Китай».
Их пресса обозначает еще одну проблему, которая засвечена только одним эпизодом, но тут уже мы помним о том, что таких эпизодов там как минимум - несколько. А этот выглядит примерно так:
«Преследование ученых, которые занимались исследованиями в сфере гиперзвуковых ракет, фактически убивает эту отрасль науки. Никто не хочет оказаться следующим в длинной череде тех, которых обвинили в госизмене за работу в этой области… Действия ФСБ породили атмосферу страха в научном сообществе. Пока другие исследователи ожидают суда, многие ученые перестали заниматься значимыми исследованиями в сфере гиперзвука и высокоскоростной аэродинамики».
https://dl-news.defence-line.org/?p=42389