РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости Война
9 954 83

Падение Угледара является следствием отказа США разрешить Украине нанести удары вглубь РФ, - AP

У чому причина падіння Вугледару

Одним из ключевых факторов захвата города Угледар ВС РФ является нежелание западных партнеров снять ограничения для Украины, чтобы она наносила удары дальнобойным оружием вглубь территории страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считают журналисты Associated Press.

"Недавняя потеря прифронтового города Угледар вряд ли изменит ход войны России против Украины. Однако его потеря подчеркивает ухудшение позиции Киева, в частности из-за нерешительности западных стран позволить Силам обороны нанести дальнобойные удары вглубь РФ с помощью предоставленного западного вооружения", - говорится в материале.

Медиа указывает, что падение Угледара является показателем тяжелого положения Украины на третьем году полномасштабной войны. Оно также отражает отказ США не предоставлять Украине разрешение на дальнобойные удары по целям вглубь России, что не дает Киеву снизить военные возможности Москвы. Уход Сил обороны от города произошел после визита президента Украины Владимира Зеленского в США после попыток получить разрешение на использование ATACMS, однако администрация Байдена не изменила своей позиции.

СМИ отмечает, что отсутствие соответствующего решения позволяет РФ доминировать в небе, разрабатывать и совершенствовать управляемые авиационные бомбы, на которые Украина не имеет эффективного ответа. Именно массированные сбросы таких авиабомб на позиции украинских военных ускорили их отступление из Угледара.

"Основная тактика [россиян] заключалась в том, чтобы окружить нас с флангов, и они делали это постоянно в течение шести-семи месяцев постоянными атаками с воздуха - благодаря этой тактике они успели исчерпать наши ресурсы, потому что мы не имеем столько как у них", - сказал глава пресс-службы 72-й бригады ВСУ Арсений Прилипка для AP.

Издание указывает, что два года неудачных атак заставили россиян изменить тактику наступления на Угледар. Оккупанты начали комплексные атаки с северного и южного флангов, используя мощные средства РЭБ и группы пехотинцев на мотоциклах, которые поддерживались артиллерийским огнем, беспилотниками и КАБами. Москва понесла большие жертвы, но своей цели достигла.

Также смотрите: Угледар. Расстрел пленных | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Журналисты пишут, что потеря Угледара имеет тактическое значение и не является решающим логистическим центром для Киева, ведь доступ к другим важным линиям снабжения остается неизменным. Вероятнее всего, что следующим шагом российских войск станет вытеснение украинских войск из Курахово.

"Эта линия является взаимосвязанной, и противник не сможет зайти в Покровск и приблизиться к Покровску, если не сможет выбить наши войска из Курахово. Иначе россияне обнажили бы свои фронты во фланги и получили бы серьезный удар в бок", - цитирует СМИ председателя Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко. Он добавляет, что враг понимает, что "если он не возьмет Курахово, то не сможет серьезно повлиять на ход событий вокруг Угледара.

Напомним, 2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

Автор: 

Угледар (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Все так. Але одразу ж постає питання: де далекобійна зброя українського виробництва?
Після майже трьох років жорстокої війни на знищення український народ чує від зебілів лише розповідки про "успішні випробування".
Так недавно було з "українським КАБом", а на днях Зеленський розповідав про "балістичну ракету".
показать весь комментарий
03.10.2024 07:46 Ответить
+29
Напоминаю, что Ху#ло захватило часть Запорожской и Херсонской, а также Николаевской областей в течение февраля-марта 2022 г. без всяких КАБов и дальнобойных ударов по параше. И всё для этого сделал Янелох с шоблой парашных агентов во главе с Дерьмаком и Бакановым вокруг него, но для идиотов всех мастей "виноваты" в этом Запад и Минские соглашения.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:52 Ответить
+27
Падіння Вугледару, як і інші останні втрати є наслідком абсолютно бездарного командування ЗСУ, особливо Генерального Штабу та його начальника. Таке враження, що Боргилевичу не сказали на тих недолугих Ставках - за кого треба воювати. Жодної результативної дії після відставки Шаптали! А ворог покращується як по озброєнні, так і по тактиці, вміло маневрує резервами, концентрує сили на основних напрямах без остраху на активну протидію ЗСУ. Курська авнтюра таке враження, що у москві готувалася. Якщо ТЕРМІНОВО не робити кадрові "висновки", то завтра втратимо Миноград та Покровськ, а післязавтра - Дніпро. І замаячить пухнасте звірятко..
показать весь комментарий
03.10.2024 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне щоб "відмазка" була!
показать весь комментарий
03.10.2024 07:44 Ответить
ПРо це писалося тисячі разів. Будемо чекати виборів. Байден ла-ла-ла.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:44 Ответить
Байден президент України?
показать весь комментарий
03.10.2024 07:48 Ответить
А Україна - 51-й штат
показать весь комментарий
03.10.2024 08:16 Ответить
Скоріше наслідком піврічної затримки допомоги. Показник, що говорящим головам з ютубів не можна вірити, котрі говорили, що пвсля розблокування допомоги всіх переможемо.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:45 Ответить
Сьогоднішня ситуація була закладена керівництвом України ще в 2022 році, коли замість наведення ладу з обліком військовозобовязаних знімали відосики про каву в Криму та москву за три тижні. А відсутність допомоги заходу це вже результат місцевих про_бів в управлінні.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:07 Ответить
Ця ситуація була закладена значно раніше, аніж у 91-му. Подивіться на надписи на могилах цвинтарів звичайних українських міст: 85% чекмарьових/газізових/дємьянових/сідорових/панкратових... "дружба народов", "совєцкій нарот"...
показать весь комментарий
03.10.2024 09:19 Ответить
Все так. Але одразу ж постає питання: де далекобійна зброя українського виробництва?
Після майже трьох років жорстокої війни на знищення український народ чує від зебілів лише розповідки про "успішні випробування".
Так недавно було з "українським КАБом", а на днях Зеленський розповідав про "балістичну ракету".
показать весь комментарий
03.10.2024 07:46 Ответить
А бубочка нівчому не винен?
показать весь комментарий
03.10.2024 07:46 Ответить
так.Він непідсудний.В нього і довідка є.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:23 Ответить
Біла доріжка?
показать весь комментарий
03.10.2024 09:20 Ответить
Знову союзники винні.Байден клятий замість зброї асфальт на слав.Добре хоч зеленський з єрмаком перед повномасш н-лави та стінгери десь дістали.А то б прийшлося шашликами байденівськими відбиватися
показать весь комментарий
03.10.2024 07:47 Ответить
А чому б не написати, так як є, нас просто здають на поталу.....
Якщо небуде оголошений СТАН ВІЙНИ, ми втратимо все....
показать весь комментарий
03.10.2024 07:48 Ответить
А все почалося в 2019р!
показать весь комментарий
03.10.2024 07:57 Ответить
Причин дуже багато -- нестача снарядів - мін - ракет - солдатів в окопах - перевага рашки в авіаціі
показать весь комментарий
03.10.2024 07:48 Ответить
вірно.В 19 одразу після виборів було необхідно вводити стан війни
показать весь комментарий
03.10.2024 08:24 Ответить
А в 2014 р захопленя Криму - частини Донбасу - це ше не стан віини? - ми розумні заднім розумом
показать весь комментарий
03.10.2024 08:30 Ответить
тоді стан війни би нас добив.Нам були потрібні вибори президента та ВРУ.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:43 Ответить
Вибрали і перевели краіну на віиськові реики - причину завжди можна знаити
показать весь комментарий
03.10.2024 08:53 Ответить
ну да.А як економіку піднімати без реформ?
показать весь комментарий
03.10.2024 09:09 Ответить
Економіку ми почали губити ше при Кравчуку - Кучмі - якии сказав - я тазіки випускати не буду - для нього все що нижче космічноі ракети - тазік - а Китаи робив навіть циганські голки - тепер Китаи виготовляє космічні кораблі і циганські голки а наша промисловість успішно схлопувалась - краіна переходила на бізнес купи - продаи -- з"іздив в Турцію - купив товару на 1000 дол - продав на 3000 дол і життя вдалося
показать весь комментарий
03.10.2024 09:41 Ответить
і?Не потрібно було піднімати економіку?Економіка-це гроші.І в тому числі на зсу."Економіка України в 2018 році, порівняно з 2017 роком, зросла на 3,3%, що відповідає прогнозним параметрам і загальним орієнтирам розвитку України. Як свідчать дані Державної служби статистики України, номінальний ВВП становив 3,5 трлн грн, а у перерахунку на душу населення - 84 190 грн. Тенденція до зростання зберігається 12 кварталів поспіль."
показать весь комментарий
03.10.2024 09:45 Ответить
Ми впали в два рази а підняли на 3.3 % - це про що
показать весь комментарий
03.10.2024 09:52 Ответить
впали в наслідок чого?І як можна було відновитися падіння на 100%?Це прям як зараз шлунки чекають "справедливого миру" і очікують що просто заживуть як до 22р.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:00 Ответить
Писав - краіна перетворилась на хаб - купи - продаи - краіна ж випускала вантажівки - легковики - автобуси - трактори - морські судна - телевізори - ніхто з нуворишів не захотів робити на перспективу
показать весь комментарий
03.10.2024 10:07 Ответить
згідний.Так і було.Але ж,плять,після реформ було і таке-"

За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень

За першу половину 2017 року 100 найбільших держпідприємств України принесли державі прибуток у розмірі 32,6 мільярдів гривень.

Про це http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cd1d48a1-cd77-46d3-abc8-a74f83d491f1&title=Top100-DerzhkompaniiZakinchiliPershePivrichchia2017-RokuZPributkomV32-6-MlrdGrn йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку.

Близько 73% загального фінансового результату портфелю топ-100 держпідприємств заробив Нафтогаз. Його прибуток склав 23,3 мільярди гривень.

Як повідомляється у Мінекономрозвитку, прибуток найбільших держпідприємств зріс на 34,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. В той же час, підприємства вугільної галузі показали збиток у 2 мільярди гривень."
показать весь комментарий
03.10.2024 10:10 Ответить
Вересень закінчився - то що там з тими 6 мільярдами - їх встигли задіяти ?
Чомусь про це мовчок.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:50 Ответить
Напоминаю, что Ху#ло захватило часть Запорожской и Херсонской, а также Николаевской областей в течение февраля-марта 2022 г. без всяких КАБов и дальнобойных ударов по параше. И всё для этого сделал Янелох с шоблой парашных агентов во главе с Дерьмаком и Бакановым вокруг него, но для идиотов всех мастей "виноваты" в этом Запад и Минские соглашения.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:52 Ответить
30 років дерибанили армію, а винуватий чомусь дворічний віслюк.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:11 Ответить
Саме цей віслюк зі своєю ко ****** розмінував Чонгар та ігнорував попередження союзників про підготовку наступу кацапів. Навіть зі стрілками на картах.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:29 Ответить
А ще віддав пуйлу громадянина України цемаха, котрий міг би злити міжнародній спільноті ті реалії з "апалчєнцамі" з кацапськими БУКами, що склалися на Донбасі тоді.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:32 Ответить
Чонгар розмінували інженери ворога і два зрадника, бо ця служба в них краща за нашу і про це вже казав Залужний.
показать весь комментарий
04.10.2024 04:05 Ответить
Загугліть що таке машина розмінування і засоби реб для розмінування.
показать весь комментарий
04.10.2024 04:09 Ответить
Чому ще не згадали Івана Сестриватовського? Нагадайте тут людям про нього, разом посміємося. Не пишіть більше цю маячню, засміють
показать весь комментарий
04.10.2024 08:18 Ответить
Адресуй своє лайно Залужному, бо це він сказав а не я.
показать весь комментарий
04.10.2024 12:35 Ответить
Це твоє лайно, а не моє чи Залужного.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:17 Ответить
30 р у нас була загроза повномасш вторгнення?
показать весь комментарий
03.10.2024 08:41 Ответить
Какаяразніца?хочеш миру - готуйся до війни.
показать весь комментарий
04.10.2024 04:04 Ответить
Так в його "кварталі" всі ті, хто 30 років дерибанипи армію.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:44 Ответить
Виноваты все, но этот поц просто поднёс Ху#лу заряженный против Украины пистолет.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:06 Ответить
Я здесь 30 лет назад не жил.
показать весь комментарий
04.10.2024 07:57 Ответить
А я не до тебе особисто писав
показать весь комментарий
04.10.2024 12:39 Ответить
Якась дивна логіка? Яке відношення має оборона Вугледара до далекобійних ударів??
показать весь комментарий
03.10.2024 07:53 Ответить
ņijakovo Vugļedar boroņiļi 2 roki - a vot ščas prjamo opjatj Baiden vinovat.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:10 Ответить
Падіння Вугледару, як і інші останні втрати є наслідком абсолютно бездарного командування ЗСУ, особливо Генерального Штабу та його начальника. Таке враження, що Боргилевичу не сказали на тих недолугих Ставках - за кого треба воювати. Жодної результативної дії після відставки Шаптали! А ворог покращується як по озброєнні, так і по тактиці, вміло маневрує резервами, концентрує сили на основних напрямах без остраху на активну протидію ЗСУ. Курська авнтюра таке враження, що у москві готувалася. Якщо ТЕРМІНОВО не робити кадрові "висновки", то завтра втратимо Миноград та Покровськ, а післязавтра - Дніпро. І замаячить пухнасте звірятко..
показать весь комментарий
03.10.2024 07:54 Ответить
Якшо бути відвертим, то допоки на Банковій керують зрадники, то оте звірятко зовсім поруч, просто за рогом.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:39 Ответить
Кацапи зробили "гейм чангер" - дешеві плануючі авіабомби, відправляти людей в посадки як раніше, без укриття в 3м залізобетону, узаконене вбивство.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:55 Ответить
Зате в України є план перемоги...
показать весь комментарий
03.10.2024 08:00 Ответить
А Байден не узгодив!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:03 Ответить
"Нещодавня втрата прифронтового міста навряд чи змінить хід війни Росії проти України. Однак його втрата підкреслює погіршення позиції Києва, зокрема через можливі таємні домовленності західних країн з вбивцею українського народу ,та окупантом України - куйлом всія 3,14дерації ,дозволити Силам оборони завдати далекобійних ударів углиб РФ за допомогою наданого західного озброєння", через те,що в плані домовленосткй є вказані українські території.котрі в майбутньому(не далекому) мають бути передані під рашистський контроль....
показать весь комментарий
03.10.2024 08:03 Ответить
всё поправимо главное что ребята отошли и живы
показать весь комментарий
03.10.2024 08:07 Ответить
нічого ми не поправимо
показать весь комментарий
03.10.2024 22:30 Ответить
Усунення від посад найкращих бойових генералів та офіцерів, а замість них призначення тільки тих, хто догоджає владі - це одна з основних причин. А за те, що не будуються фортифікаційні споруди повинно відповідати Міністерство оборони
показать весь комментарий
03.10.2024 08:09 Ответить
povny bred jakis. vinovnie sidjat v OP ta naglo srut vsem v uši .
показать весь комментарий
03.10.2024 08:17 Ответить
У втраті Вугледара винна безмозгла!...
показать весь комментарий
03.10.2024 08:20 Ответить
https://tsn.ua/ato/nas-zlovili-na-rotaciyi-cherez-dopis-bezugloyi-osint-analitik-pro-prichini-prosuvannya-rf-u-vugledari-2671485.html Через допис народної депутатки Мар'яни Безуглої у Мереж і, ворог дізнався про ротацію 72-ї бригади імені "Чорних запорожців" у Вугледарі на Донеччині та пішов у потужний наступ.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:25 Ответить
@ Forbes.
"6 серпня потужне українське військо - близько дюжини батальйонів, кожен із 400-осіб, з восьми різних бригад, увірвалося в Курську область росії, швидко захопивши 400 квадратних миль області і її непідготовлених російських строковиків.
Це був ризикований крок українців. Присвятивши свої останні добре оснащені підрозділи для наступу через кордон, вони позбавили підрозділи вздовж лінії фронту на сході та півдні України життєво важливих підкріплень - вибір, який безпосередньо призвів до того, що українці втратили кілька ключових сіл і міст через атаку росіян.
Найпомітніші серед цих втрат - східне місто Вугледар, де постраждала українська 72-а механізована бригада, що трималася проти російських загарбників впротовж білтш як двох років. Бригада, яка втратила важке озброєння, врешті змушена була відступити під час потужного бомбардування цього тижня.
Український генеральний штаб у Києві відмахнувся від втрат і не лише втримав позиції у перші місяці від початку вторгнення під Курськ - він подвоїв зусилля, розпочавши другий наступ на росію в 20 милях на захід від головного Курського виступу 12 вересня.
Тут, навколо російського села Веселе, 21-ша механізована бригада та 225-й десантно-штурмовий батальйон української армії, а також підрозділи підтримки, ведуть мобільні бої з місцевим російським гарнізоном, маневруючи полями та смугами дерев, щоб знайти та використати прогалини в російській обороні. - мабуть, маючи на меті котитися на схід і врешті-решт з'єднатися з головним виступом, таким чином оточуючи будь-які російські війська, що залишилися східніше Веселого і кордоном.
Це були важкі і хаотичні бої для 21-ї механізованої бригади та 225-го десантно-штурмового батальйону, які були помічені в Курську з бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського чи німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6. Це одні з найкращих машин серед важкої техніки на озброєнні ЗСУ.
Відео, опубліковані в соцмережах на вихідних українським підрозділом безпілотників Хорне Груп, відображають хаос. На одному відео Strv 122 або Leopard 2A6 - ці два типи загалом схожі, відрізняються здебільшого довжиною основних гармат - буксирує пошкоджений танк Т-72, ​​можливо, ушкодженого від ударів російських безпілотників у полях на південний захід від Веселого, коли щось вибухає під Strv 122 або Leopard 2A6. Можливо, міна. Можливо дрон.
На щастя для чотирьох осіб екіпажу постраждалого танка, Strv 122 і Leopard 2A6 ці машини є одними з найкраще захищених танків у світі. Обидва важать майже 70 тонн, головним чином завдяки товстим шарам сталі та композитної броні. Що б не вразило український танк на відео групи «Хорне», це лише завдало йому незручностей.
Викидаючи дим або вогнегасник, Strv 122 або Leopard 2A6 продовжує буксирувати виведений з ладу Т-72, ​​вочевидь, прямуючи до відносно безпечного українського боку кордону.
Кожен Strv 122 і Leopard 2A6 дорогоцінний. У 2023 році Україна отримала лише 10 Strv 122 від Швеції та 21 Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Нещодавно цієї весни близько 20 уцілілих із 31 танка належали до 21-ї механізованої бригади.
У той час як інші бригади української армії «Леопард-2» - 33-тя та 155-та механізовані бригади - експлуатують старіші та чисельніші моделі «Леопард-2А4» і отримали декілька партій нових танків, щоб компенсувати втрати на полі бою, 21-ша механізована бригада з її новими моделями танків навряд чи отримає ще одні свіжі мешини. Шведська та німецька армії намагаються утримувати власні танкові бригади; жодна з них не виявила бажання розлучитися з кращими танками.
Є деякі свідчення того, що 21-ша механізована бригада вже втратила принаймні один танк під Курськом. На відео, опублікованому в Інтернеті російськими джерелами наприкінці минулого місяця, видно, як один Strv 122 горить після того, як у нього влучив вибуховий безпілотний літальний апарат. Цілком ймовірно, що танк спалений зсередини і ремонтувати його недоцілтно, навіть якщо українським військам вдалося б відбуксирувати його з поля бою так, як відбуксирували пошкоджений Т-72.
Те, що українські командири готові ризикнути кількома своїми останніми Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, говорить про те, яке важливе значення вони надають українському вторгненню в цю область рф.
Ці зусилля із вторгненням коштують українцям власних міст та незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб ще більше захопити і, сподіваюся, утримувати невелику частину росії."
показать весь комментарий
03.10.2024 08:23 Ответить
Тільки не "хорне груп", а "Кхорн груп", хто такий Кхорн можна почитати в інтернеті.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:31 Ответить
Як розповідали Світан і Бутусов, Вугледар також було втрачено в основному через його оточення з флангів, бо командування ЗСУ вирішило поставити на цих напрямках недосвідчених небоєздатних мобіків. Тому результат і здача рашистам Вугледару таким чином були передбачуваними.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:07 Ответить
Що ти тут забуло? Маєш телемарафон
показать весь комментарий
03.10.2024 08:42 Ответить
На 90 % причина в проваленій мобілізації.
По 5% причина в незрозумілій заміні комбрига і "далекобійній" зброї...
показать весь комментарий
03.10.2024 08:35 Ответить
Не колобаранти при владі, а відмова США. ******* газєтьонка!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:38 Ответить
А ви зауважили, що США взагалі заборонили України бити навіть безпілотниками по расії ?!
НПЗ орків під суворою забороною!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:40 Ответить
vybačete , ale ce povna majačņa.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:21 Ответить
У всьому винна чинна влада, її неспроможність працювати на користь людей.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:43 Ответить
Nu u nas , v Eirope , naverna nekagda nipaimut ( ili nihatiat panimat ) kakaia vlast v Ukraine zasela . Paetamu i mnoga ashibochnih i neadekvatnih konstatacii i deistvii .
показать весь комментарий
03.10.2024 08:53 Ответить
вы у вас в европе со своей властью разберитесь.
У вас орбан и фицо путину яйца лижут, поляки торгуют русским зерном, хорватия заблокировала саммит Украины и НАТО, италия выставила артистку цирка за ее протест против никулина в жури, нетребко поет в австрии

С*ки вы конченые! в суд потом подадим на каждого!
показать весь комментарий
03.10.2024 22:33 Ответить
ruski , chio , podgaraiet ? Koneshno , ZEkloun s Jermakom vashi kumiri . I da , vsia zelionnaia shobla atvetit pered sudom , i nivazhno kakim !!!! ( Ani raznie bivaiut )
показать весь комментарий
04.10.2024 08:40 Ответить
со своей шоблой разберись сначала, придурок
показать весь комментарий
05.10.2024 01:11 Ответить
Як би не пішли на Курск не було б провалів на Донеччині, агентуру треба вирізати в охфісі.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:00 Ответить
якось це стрьомно..., весь офіс це і є агентура
показать весь комментарий
03.10.2024 09:27 Ответить
Навіть не здивуюся, якшо наших вояків на курщині невдовзі оточать та візьмуть у полон. Допоки на Банковій зрадники, позитивів чекати марно.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:58 Ответить
хто всрався.....невістка
показать весь комментарий
03.10.2024 09:32 Ответить
Загальновідомо "допомога не надавалсь півроку":
- закон не передавали з Сенату в Палату, до лютого 2024
- залишок PDA 2022-2023 років "не комфортно" користуватись. Зараз залишок 4.8млрд

тепер
PDA 2024, скористались тільки 34%, пообіцявши решту надати до 20 січня 2025
заборона на далекобійні удари

і хто все це ескалує...
показать весь комментарий
03.10.2024 10:05 Ответить
Сумніваюсь що орки взяли б Вугледар якби туди перекинули десятки тисяч воїнів ЗСУ із найкращою західною технікою які зелені відправили на утилізацію в курську область.Найімовірніше Покровськ чекає така ж доля.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:22 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=42389 Страсти-мордасти (Часть 1)

Коллеги, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что захват Угледара оказался совсем не праздничным для лаптей. По их утверждениям, полевое командование нашло какой-то канал для того, чтобы обратиться к царю и открыть ему глаза на то, чего стоило им это «достижение». Правда, про Бездупу и ее помощь они ничего не писали, но якобы, они указали реальные цифры потерь в личном составе и особенно - технике. Якобы, в этом обращении кто-то блеснул знаниями и привел слова царя Пирра, которыми он описал свои впечатления от победы над римлянами в битве при Аускуле.

Трудно сказать, насколько надо быть своеобразными на всю голову, чтобы допустить мысль о том, что прутина в принципе могут заботить какие-то потери. И дело тут уже не в старческих изменениях психики, а в сути этого царька. Ему всегда было плевать на чернь, и ее потери прутина никогда не заботили, а к черни относятся и военные. Достаточно только вспомнить, с каким видом, еще совсем не матерый прутин, рассказывал о том, что случилось с АПЛ «Курск», чтобы понять его отношение к фуражкам. Возможно, именно поэтому к потерям личного состава там прибавили и потери техники, а ее действительно похоронено огромное количество. Скажем так, пресловутая «Курская дуга» и «Сталинград» вместе взятые, нервно курят в стороне.

Как сообщают источники, что-то из путинской администрации пришло в генштаб и разразилась натуральная склока между штабными и полевыми. Понятно, что ничем полезным все это не закончится, но просто надо понимать, что лапти тоже не в восторге от их собственных «достижений». И между прочим, эта склока накладывается еще на несколько таких же неприятных аспектов «бытия». Так например, прямо сейчас лапти начинают подвывать по поводу того, что не того они ожидали от Китая, не того! В частности, там пишут такое:

«Тут же риторика России изменилась. Лавров уже выражает недоумение… Российские паблики и газеты начали вопить как резанные, что "китайцы нам не друзья", что они нам "нанесли удар в спину", что "китайцы нас».

Откровенно говоря, именно этот пассаж мы как-то пропустили и если бы не бдительность коллег, мы бы и не наткнулись на этот узел. А далее идет пояснение ситуации:

«Мирные предложения Китая России оказались совершенно не по нраву. Уже слито в СМИ, что "друзья мира" поддерживают международные границы, территориальную целостность, независимость, суверенитет государств. И на этой основе должны заключаться соглашения. А это Крым - Украине, никакого "Л/ДНР", никаких «новых областей". Путину сказали, что он не получит ничего. И делает это Китай».

Их пресса обозначает еще одну проблему, которая засвечена только одним эпизодом, но тут уже мы помним о том, что таких эпизодов там как минимум - несколько. А этот выглядит примерно так:

«Преследование ученых, которые занимались исследованиями в сфере гиперзвуковых ракет, фактически убивает эту отрасль науки. Никто не хочет оказаться следующим в длинной череде тех, которых обвинили в госизмене за работу в этой области… Действия ФСБ породили атмосферу страха в научном сообществе. Пока другие исследователи ожидают суда, многие ученые перестали заниматься значимыми исследованиями в сфере гиперзвука и высокоскоростной аэродинамики».
https://dl-news.defence-line.org/?p=42389
показать весь комментарий
03.10.2024 10:54 Ответить
"Бездупа" (с) - це щось новеньке!
показать весь комментарий
03.10.2024 11:11 Ответить
а ніхто нічого не забороняв: власними ракетами пуляйте майже до камчатки...
показать весь комментарий
03.10.2024 11:09 Ответить
Це все відмазки. ЗСУ під керівництвом ГШ поки що эфективно нічого не може протиставити китайської тактики "просочування" росіяк у відсутності лінії суцільного фронту та інженерних споруд у ньому..
показать весь комментарий
03.10.2024 13:59 Ответить
 
 