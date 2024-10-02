Угледар. Расстрел пленных | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации на фронте и последствиях потери города Угледар в Донецкой области.
Igor Bez
02.10.2024 20:54
Перехватчик
02.10.2024 21:18
Andrew Moon
02.10.2024 20:50
Але тоді канєшно не буде лайків та підписок...
аж із самих штатів.
Загинули мої друзі, побратими яких ти, сопля, мізинця не вартий...
Тобто військовий "бреше"? Може брешете - ви?
Микола Ворошнов, дві години тому:
"Вугледар пав.
Вугледар був приречений,
врятувати його було неможливо.
А от людей врятувати можно було.
Але наказу про вихід так і не дали.
Всі в місті і довкола нього розуміли що відлік йде на дні, а потім вже й на години, але наказу на відхід так і не надійшло."
ти зовсім обанувся, ЗЄльоний?!
Земля обертається НЕ тому що ЗЄльоний говорить, а
ЗЄльоний говорить тому що Земля обертається
как-то так!
да, і ще до твого відома Земля кругла, а не пласка
тому в Державі бардак
Залужний принаймі утримував керованість ЗСУ 😕
на одному СП "сборная" з двох бригад, якою мала б командувати третя бригада, але вона не в темі
хтось може уявити більший бардак ? 👿
за потрапляння в полон солдат треба судити всіх трьох "атцов"-комбригів !
ВОП/СП це жах,орки як роблять то на СП нариють штук шість схованок але в двох тільки ховаються,за ними ВОП який бачить та може завдати ураження якщо наблизитися до СП,по діагоналі трохи на відстані ще АГС та печеніг,які можуть крити всю посадку
А в нас три копанки на посадку ,одним не бачать іншіх,чують постріли на першій бо за спиною комусь щось здалося ,знімається бо думає що з тилу починають рухатися ти що позаду чують від перших що орки з тилу і теж знімаються...а зв'язок як же а не вірять що нікого нема бо їх до цього постійно на...ють
А причина в тому,що державою керує фсб і навіть ті ф16 нич не зарадили.Дадуть амери ще атомну,кротоферма також зведе все до нуля.Омельченкогриг називає козиря генерал-лейтенантом фсб.
Будівництво оборонних споруд теж систематично неправильне, під ширмою безвідповідальності.
В іншому разі--НЕ перекидались би найбоєздатніші підрозділи ЗСУ на помпезно-- показові ( та вцілому безперспективні ) маневри в тили Курщини...
А нам. тим часом. запудрювали мізки дотошним сіканням ЗЕ-перевертнів. в адресу союзників: --Дайте! Дайте нам дозвіл на збільшення далекобійності зброї !!! Наче прокляті рашо-виродки просили (аналогічного дозволу ) у Китаю.Ірану. чи п.н. Кореї ??? В перспективі і надалі будуть --помпезні ПРОЖЕКТИ --ПЛАНИ--ВІДОСИКИ ЗЕ--переможців ( на тлі підло--підступної і системної здачі України...)
Це і є ота розплата -- життями наших дітеей (НЕ розважливо- збайдужілих. до своєї долі українців) час вибрів до влади промосковського сміття ...