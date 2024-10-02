Угледар. Расстрел пленных | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации на фронте и последствиях потери города Угледар в Донецкой области.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

