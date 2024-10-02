РУС
Угледар. Расстрел пленных | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации на фронте и последствиях потери города Угледар в Донецкой области.

Смотрите также: Угледар, Купянск, Горняк | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Місто втрачене, розстріл наших воїнів, потрібно не форсити, а слухати тільки позитивні новини, правда, андрій?
02.10.2024 20:54 Ответить
02.10.2024 21:18 Ответить
Вчора 72-га просила не форсити здачу Вугледару, але ж хайп важливіший, правда, юра?...
02.10.2024 20:50 Ответить
Я навіть не знаю як ще пояснити - якщо військові, які там у Вугледарі, просять не пиз.діть то можна трохи припнути язики і не пиз.діть. Це елементарна логіка а не "позитивні новини".
Але тоді канєшно не буде лайків та підписок...
02.10.2024 21:01 Ответить
Про дивани нам пише герой
аж із самих штатів.
Загинули мої друзі, побратими яких ти, сопля, мізинця не вартий...
02.10.2024 21:09 Ответить
а твоє прізвище часом не єрмак?
03.10.2024 02:12 Ответить
+100%
02.10.2024 21:30 Ответить
Пиз.ті або ні це вже факт.Вугледар вже не наш.Тут питаня в іншому.Що далі,,,
03.10.2024 07:00 Ответить
Те "вчора" було тому що 72-га тоді ще не отримала наказу на відхід.
02.10.2024 20:58 Ответить
Якщо ви в курсі справ, напевно знаєте що місто вже тоді було оточене.
02.10.2024 22:12 Ответить
Тиждень тому?
Тобто військовий "бреше"? Може брешете - ви?

Микола Ворошнов, дві години тому:
"Вугледар пав.
Вугледар був приречений,
врятувати його було неможливо.
А от людей врятувати можно було.
Але наказу про вихід так і не дали.
Всі в місті і довкола нього розуміли що відлік йде на дні, а потім вже й на години, але наказу на відхід так і не надійшло."
02.10.2024 22:18 Ответить
солдати попали в полон тому що на карті суспільного сайту їх намалювали на зайнятій території

ти зовсім обанувся, ЗЄльоний?!

Земля обертається НЕ тому що ЗЄльоний говорить, а
ЗЄльоний говорить тому що Земля обертається
как-то так!
да, і ще до твого відома Земля кругла, а не пласка
02.10.2024 22:25 Ответить
Що ви,сьогодні він уже пише,що наказу на вихід не було,що пробивалися самі. А вранці тут же було від Хортиця наказ залишити місто. Після Полтави я не маю довіри до його публікацій, сенсації але неправда.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:34 Ответить
02.10.2024 21:18 Ответить
немає Залужного !

тому в Державі бардак
показать весь комментарий
02.10.2024 22:32 Ответить
Залужний не міг змінити політичне керівництво, а без системної роботи політичного керівництва армія не отримує у достатній кількості зброю та солдатів, що неминуче призводить до поразки. Відосики не можуть забезпечити необхідну кількість зброї та особового складу, вони тільки можуть побудувати паралельну реальність, але вона віртуальна і не витримує зіткнення з дійсністю.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:23 Ответить
так, але
Залужний принаймі утримував керованість ЗСУ 😕
показать весь комментарий
02.10.2024 23:40 Ответить
Це реалізовувалося за рахунок, яких ресурсів? У нього були інші полковники, майори, капітани та лейтенанти? Ні не були, тому це тільки ілюзія, що він забезпечував більшу керованість. Просто тоді були більш мотивовані солдати та офіцери, але це було про_бано і зараз цього немає. І його повернення цього вже не змінить. Україна про_бала 2 роки в паралельній реальності перемоги за 3 тижні і кави у Ялті, а зараз з'явилися перші квіточки і скоро з'являться ягідки, але вони будуть дуже гіркі на смак.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:52 Ответить
б"яха, що робити? хто може змінити політичне керівництво? хто може усунути дєрмака, який керує піаністом? і що робити з піаністом?
показать весь комментарий
03.10.2024 02:16 Ответить
А хтось казав про усунення? Українці мають насолодитися в повній мірі своїм вибором, це як вакцинація в медицині, або організм виживає і стає несприйнятливим до даного збудника захворювання, або помирає, бо виявився занадто слабким. Те що при цьому загине мільйон лейкоцитів лікарів не хвилює.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:11 Ответить
400 бійців вже вийшли з оточення?
показать весь комментарий
02.10.2024 21:24 Ответить
Промишленого города,? ( яка кацапська мова дурна) бачу тут що "промишлєнікі набудували , це просто ?іздєц.
показать весь комментарий
02.10.2024 21:24 Ответить
Безлад?((Якби по статуту спілкувалися тільки українською,то москалі б не прикинулися б своїми і підступно захопили в полон,а потім розстріляли наших.Плюс сирський є гандон.
показать весь комментарий
02.10.2024 21:46 Ответить
+💯!
показать весь комментарий
02.10.2024 22:29 Ответить
плять !

на одному СП "сборная" з двох бригад, якою мала б командувати третя бригада, але вона не в темі

хтось може уявити більший бардак ? 👿

за потрапляння в полон солдат треба судити всіх трьох "атцов"-комбригів !
показать весь комментарий
02.10.2024 22:36 Ответить
Також.Але мова про мову як про код..нації.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:50 Ответить
А тим часом чувак,який називає себе президентом України присвоїв звання Героя України.....тітушці Киви Ширяєву,який перед війною був ще й рейдером....І дивна справа,неодноразово палився на рейдерстві але жодного покарання.....
показать весь комментарий
02.10.2024 21:50 Ответить
що за курва ширяєв ?
показать весь комментарий
02.10.2024 22:30 Ответить
Бардак був при виході з Лісичанська, Сєверодонецька, Авдіївки, Соледара, Бахмута, зараз вже з Вугледара! Ці гавнокомандуючі будуть колись відповідати?!
показать весь комментарий
02.10.2024 21:58 Ответить
їх терміни в тюрмі на нашій з вами совісті.... 👿
показать весь комментарий
02.10.2024 22:38 Ответить
Слідкуйте за переміщеннями людей ОПи. Скоро почнуть вспливати на Луб'янці.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:08 Ответить
Сенаторами на росії?
показать весь комментарий
02.10.2024 23:51 Ответить
Якби зняв мавік того підрозділу то це відео кудись в архів би пішло та і все.
ВОП/СП це жах,орки як роблять то на СП нариють штук шість схованок але в двох тільки ховаються,за ними ВОП який бачить та може завдати ураження якщо наблизитися до СП,по діагоналі трохи на відстані ще АГС та печеніг,які можуть крити всю посадку

А в нас три копанки на посадку ,одним не бачать іншіх,чують постріли на першій бо за спиною комусь щось здалося ,знімається бо думає що з тилу починають рухатися ти що позаду чують від перших що орки з тилу і теж знімаються...а зв'язок як же а не вірять що нікого нема бо їх до цього постійно на...ють
показать весь комментарий
02.10.2024 23:05 Ответить
З усього того,навіть ті бідолашні 16 ніпричому і вічна їм память.
А причина в тому,що державою керує фсб і навіть ті ф16 нич не зарадили.Дадуть амери ще атомну,кротоферма також зведе все до нуля.Омельченкогриг називає козиря генерал-лейтенантом фсб.
показать весь комментарий
03.10.2024 00:03 Ответить
Стосовно відходу з Вугледара, а чи дійсно це безвідповідальність? Оскільки подібний випадок не перший, не другий та й не третій, дуже вже нагадує систематичну роботу по заведенню найбоєздатніших підрозділів в ситуацію, в якій вони понесуть величезні втрати, і явно без тактичної чи стратегічної необхідності. До речі, там же й комбрига замінили.
Будівництво оборонних споруд теж систематично неправильне, під ширмою безвідповідальності.
показать весь комментарий
03.10.2024 00:32 Ответить
-- Дивуватись тут нічому --- все це передбачено провладною ЗЕ-бездар*ю...
В іншому разі--НЕ перекидались би найбоєздатніші підрозділи ЗСУ на помпезно-- показові ( та вцілому безперспективні ) маневри в тили Курщини...
А нам. тим часом. запудрювали мізки дотошним сіканням ЗЕ-перевертнів. в адресу союзників: --Дайте! Дайте нам дозвіл на збільшення далекобійності зброї !!! Наче прокляті рашо-виродки просили (аналогічного дозволу ) у Китаю.Ірану. чи п.н. Кореї ??? В перспективі і надалі будуть --помпезні ПРОЖЕКТИ --ПЛАНИ--ВІДОСИКИ ЗЕ--переможців ( на тлі підло--підступної і системної здачі України...)
Це і є ота розплата -- життями наших дітеей (НЕ розважливо- збайдужілих. до своєї долі українців) час вибрів до влади промосковського сміття ...
показать весь комментарий
03.10.2024 11:09 Ответить
Сырский делает то что ему скажут. Ответственность на Оп и на том кто неделю тусил в америке. Не бЫло приказа чтобы хреново не выглядеть. Как можно победить имея внутри столько предателей.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:41 Ответить
 
 