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Вугледар. Розстріл полонених | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію на фронті та наслідки втрати міста Вугледар на Донеччині.

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Також дивіться: Вугледар, Куп’янськ, Гірник | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (947) Бутусов Юрій (3600) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+15
Місто втрачене, розстріл наших воїнів, потрібно не форсити, а слухати тільки позитивні новини, правда, андрій?
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02.10.2024 20:54
+15
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02.10.2024 21:18
+10
Вчора 72-га просила не форсити здачу Вугледару, але ж хайп важливіший, правда, юра?...
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02.10.2024 20:50
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Вчора 72-га просила не форсити здачу Вугледару, але ж хайп важливіший, правда, юра?...
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02.10.2024 20:50 Відповісти
Місто втрачене, розстріл наших воїнів, потрібно не форсити, а слухати тільки позитивні новини, правда, андрій?
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02.10.2024 20:54 Відповісти
Я навіть не знаю як ще пояснити - якщо військові, які там у Вугледарі, просять не пиз.діть то можна трохи припнути язики і не пиз.діть. Це елементарна логіка а не "позитивні новини".
Але тоді канєшно не буде лайків та підписок...
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02.10.2024 21:01 Відповісти
Про дивани нам пише герой
аж із самих штатів.
Загинули мої друзі, побратими яких ти, сопля, мізинця не вартий...
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02.10.2024 21:09 Відповісти
а твоє прізвище часом не єрмак?
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03.10.2024 02:12 Відповісти
+100%
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02.10.2024 21:30 Відповісти
Пиз.ті або ні це вже факт.Вугледар вже не наш.Тут питаня в іншому.Що далі,,,
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03.10.2024 07:00 Відповісти
Те "вчора" було тому що 72-га тоді ще не отримала наказу на відхід.
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02.10.2024 20:58 Відповісти
Якщо ви в курсі справ, напевно знаєте що місто вже тоді було оточене.
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02.10.2024 22:12 Відповісти
Тиждень тому?
Тобто військовий "бреше"? Може брешете - ви?

Микола Ворошнов, дві години тому:
"Вугледар пав.
Вугледар був приречений,
врятувати його було неможливо.
А от людей врятувати можно було.
Але наказу про вихід так і не дали.
Всі в місті і довкола нього розуміли що відлік йде на дні, а потім вже й на години, але наказу на відхід так і не надійшло."
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02.10.2024 22:18 Відповісти
солдати попали в полон тому що на карті суспільного сайту їх намалювали на зайнятій території

ти зовсім обанувся, ЗЄльоний?!

Земля обертається НЕ тому що ЗЄльоний говорить, а
ЗЄльоний говорить тому що Земля обертається
как-то так!
да, і ще до твого відома Земля кругла, а не пласка
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02.10.2024 22:25 Відповісти
Що ви,сьогодні він уже пише,що наказу на вихід не було,що пробивалися самі. А вранці тут же було від Хортиця наказ залишити місто. Після Полтави я не маю довіри до його публікацій, сенсації але неправда.
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02.10.2024 22:34 Відповісти
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02.10.2024 21:18 Відповісти
немає Залужного !

тому в Державі бардак
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02.10.2024 22:32 Відповісти
Залужний не міг змінити політичне керівництво, а без системної роботи політичного керівництва армія не отримує у достатній кількості зброю та солдатів, що неминуче призводить до поразки. Відосики не можуть забезпечити необхідну кількість зброї та особового складу, вони тільки можуть побудувати паралельну реальність, але вона віртуальна і не витримує зіткнення з дійсністю.
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02.10.2024 23:23 Відповісти
так, але
Залужний принаймі утримував керованість ЗСУ 😕
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02.10.2024 23:40 Відповісти
Це реалізовувалося за рахунок, яких ресурсів? У нього були інші полковники, майори, капітани та лейтенанти? Ні не були, тому це тільки ілюзія, що він забезпечував більшу керованість. Просто тоді були більш мотивовані солдати та офіцери, але це було про_бано і зараз цього немає. І його повернення цього вже не змінить. Україна про_бала 2 роки в паралельній реальності перемоги за 3 тижні і кави у Ялті, а зараз з'явилися перші квіточки і скоро з'являться ягідки, але вони будуть дуже гіркі на смак.
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02.10.2024 23:52 Відповісти
б"яха, що робити? хто може змінити політичне керівництво? хто може усунути дєрмака, який керує піаністом? і що робити з піаністом?
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03.10.2024 02:16 Відповісти
А хтось казав про усунення? Українці мають насолодитися в повній мірі своїм вибором, це як вакцинація в медицині, або організм виживає і стає несприйнятливим до даного збудника захворювання, або помирає, бо виявився занадто слабким. Те що при цьому загине мільйон лейкоцитів лікарів не хвилює.
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03.10.2024 08:11 Відповісти
400 бійців вже вийшли з оточення?
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02.10.2024 21:24 Відповісти
Промишленого города,? ( яка кацапська мова дурна) бачу тут що "промишлєнікі набудували , це просто ?іздєц.
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02.10.2024 21:24 Відповісти
Безлад?((Якби по статуту спілкувалися тільки українською,то москалі б не прикинулися б своїми і підступно захопили в полон,а потім розстріляли наших.Плюс сирський є гандон.
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02.10.2024 21:46 Відповісти
+💯!
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02.10.2024 22:29 Відповісти
плять !

на одному СП "сборная" з двох бригад, якою мала б командувати третя бригада, але вона не в темі

хтось може уявити більший бардак ? 👿

за потрапляння в полон солдат треба судити всіх трьох "атцов"-комбригів !
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02.10.2024 22:36 Відповісти
Також.Але мова про мову як про код..нації.
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02.10.2024 22:50 Відповісти
А тим часом чувак,який називає себе президентом України присвоїв звання Героя України.....тітушці Киви Ширяєву,який перед війною був ще й рейдером....І дивна справа,неодноразово палився на рейдерстві але жодного покарання.....
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02.10.2024 21:50 Відповісти
що за курва ширяєв ?
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02.10.2024 22:30 Відповісти
Бардак був при виході з Лісичанська, Сєверодонецька, Авдіївки, Соледара, Бахмута, зараз вже з Вугледара! Ці гавнокомандуючі будуть колись відповідати?!
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02.10.2024 21:58 Відповісти
їх терміни в тюрмі на нашій з вами совісті.... 👿
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02.10.2024 22:38 Відповісти
Слідкуйте за переміщеннями людей ОПи. Скоро почнуть вспливати на Луб'янці.
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02.10.2024 22:08 Відповісти
Сенаторами на росії?
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02.10.2024 23:51 Відповісти
Якби зняв мавік того підрозділу то це відео кудись в архів би пішло та і все.
ВОП/СП це жах,орки як роблять то на СП нариють штук шість схованок але в двох тільки ховаються,за ними ВОП який бачить та може завдати ураження якщо наблизитися до СП,по діагоналі трохи на відстані ще АГС та печеніг,які можуть крити всю посадку

А в нас три копанки на посадку ,одним не бачать іншіх,чують постріли на першій бо за спиною комусь щось здалося ,знімається бо думає що з тилу починають рухатися ти що позаду чують від перших що орки з тилу і теж знімаються...а зв'язок як же а не вірять що нікого нема бо їх до цього постійно на...ють
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02.10.2024 23:05 Відповісти
З усього того,навіть ті бідолашні 16 ніпричому і вічна їм память.
А причина в тому,що державою керує фсб і навіть ті ф16 нич не зарадили.Дадуть амери ще атомну,кротоферма також зведе все до нуля.Омельченкогриг називає козиря генерал-лейтенантом фсб.
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03.10.2024 00:03 Відповісти
Стосовно відходу з Вугледара, а чи дійсно це безвідповідальність? Оскільки подібний випадок не перший, не другий та й не третій, дуже вже нагадує систематичну роботу по заведенню найбоєздатніших підрозділів в ситуацію, в якій вони понесуть величезні втрати, і явно без тактичної чи стратегічної необхідності. До речі, там же й комбрига замінили.
Будівництво оборонних споруд теж систематично неправильне, під ширмою безвідповідальності.
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03.10.2024 00:32 Відповісти
-- Дивуватись тут нічому --- все це передбачено провладною ЗЕ-бездар*ю...
В іншому разі--НЕ перекидались би найбоєздатніші підрозділи ЗСУ на помпезно-- показові ( та вцілому безперспективні ) маневри в тили Курщини...
А нам. тим часом. запудрювали мізки дотошним сіканням ЗЕ-перевертнів. в адресу союзників: --Дайте! Дайте нам дозвіл на збільшення далекобійності зброї !!! Наче прокляті рашо-виродки просили (аналогічного дозволу ) у Китаю.Ірану. чи п.н. Кореї ??? В перспективі і надалі будуть --помпезні ПРОЖЕКТИ --ПЛАНИ--ВІДОСИКИ ЗЕ--переможців ( на тлі підло--підступної і системної здачі України...)
Це і є ота розплата -- життями наших дітеей (НЕ розважливо- збайдужілих. до своєї долі українців) час вибрів до влади промосковського сміття ...
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03.10.2024 11:09 Відповісти
Сырский делает то что ему скажут. Ответственность на Оп и на том кто неделю тусил в америке. Не бЫло приказа чтобы хреново не выглядеть. Как можно победить имея внутри столько предателей.
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03.10.2024 11:41 Відповісти
 
 