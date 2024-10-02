Вугледар. Розстріл полонених | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію на фронті та наслідки втрати міста Вугледар на Донеччині.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Вугледар, Куп’янськ, Гірник | Юрій Бутусов. ВIДЕО