УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 550 52

Російські війська за 7 кілометрів від Покровська, 80% інфраструктури у місті пошкоджено, - МВА

Бої за Покровськ

У місті Покровськ на Донеччині через російські обстріли пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону 4 жовтня.

За інформацією місцевої влади, російські військові перебувають за 7 кілометрів від околиць міста. Однак  у Покровську залишаються 13 тисяч людей, з них 94 дитини.

"Тільки вчора було два обстріли. Це шість КАБів. О 10:30 гатили по центру міста, на жаль, у нас четверо поранених – два за перший обстріл. І о 23:00 також було три КАБи і також були поранені. Це цивільна інфраструктура, як завжди, критична інфраструктура, вже майже її немає. Там майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. Тобто, скажемо так, готують нас до зими", – розповів начальник МВА.

Також читайте: Російські окупанти не зможуть штурмувати Покровськ після захоплення Вугледару, - The Times

Як зазначив Добряк, триває евакуація. Зокрема ще півтора місяця тому у Покровську було 48 тисяч людей і майже 5900 дітей.

Упродовж останнього місяця лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом.

Про воєнну обстановку довколо Покровська читайте в матеріалі головреда Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: Чому здають Покровськ: Як Росія веде наступ

Автор: 

Покровськ (779)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Ну як же так? Тільки зовсім недавно улада Покровська оголошувала тендери на дороги.
показати весь коментар
04.10.2024 15:18 Відповісти
+19
Звіздець Покровську. Катастрофа за катастрофою. А шо там гнидомарафон каже - Курськ ще міняєм на донбамс чи ще ні.
показати весь коментар
04.10.2024 15:22 Відповісти
+17
Незламний Бахмут, незламна Авдіївка...незламний Вугледар, незламний Покровськ..
показати весь коментар
04.10.2024 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ше на 1км просунулись - з"ідають Украіну
показати весь коментар
04.10.2024 15:16 Відповісти
Офіцер з окопу сказав -- ше рік - два такоі заруби - підуть всі - і 18+ і 60+
показати весь коментар
04.10.2024 15:29 Відповісти
Ну як же так? Тільки зовсім недавно улада Покровська оголошувала тендери на дороги.
показати весь коментар
04.10.2024 15:18 Відповісти
https://gov.e-tender.ua/?_gl=1*16o6896*_gcl_aw*R0NMLjE3MjgwNDQ0NjUuQ2owS0NRandwUDYzQmhEWUFSSXNBT1FrQVRZZ1lUaWUtVGNvb1YzZjJ1aUI2TUtGdUNPbnBDTDZqLWNtc3JsOVZzRTQtTXZ2YV9jZlczY2FBamFKRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTI5NTI0MDg2MS4xNzI4MDQ0NDUw*_ga*MTcxMzE2MjExOS4xNzI4MDQ0NDUx*_ga_D5H0FNS3KB*MTcyODA0NDQ1MC4xLjEuMTcyODA0NDQ2OS40MS4wLjA.&_ga=2.252381452.460191031.1728044451-1713162119.1728044451&_gac=1.117444731.1728044451.Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAOQkATYgYTie-************************-cmsrl9VsE4-Mvva_cfW3caAjaJEALw_wcB А вони і не завершувалися - тендери .... "асвабадітєлєй" потрібно срочно зустрічати....
показати весь коментар
04.10.2024 15:23 Відповісти
а куди поїдуть жителі Краматорська, Слов'янська, Павлограда, Новомосковська, Дніпра, нарешті....
показати весь коментар
04.10.2024 15:20 Відповісти
Курахово, Мирноград, Запоріжжя
показати весь коментар
04.10.2024 15:21 Відповісти
а мешканці Курахово, Мирноград, Запоріжжя євакуть у Львів та Польшу
показати весь коментар
04.10.2024 15:26 Відповісти
хєрово
показати весь коментар
04.10.2024 15:28 Відповісти
Влада попіклуваалася шоб всі загинули тут, зачинивши кордони для безкоштовного виїзду.
показати весь коментар
04.10.2024 15:58 Відповісти
Виъзду КОГО?
показати весь коментар
04.10.2024 17:21 Відповісти
Бажаючих виїхати.
показати весь коментар
04.10.2024 18:02 Відповісти
Ухилянтів?
показати весь коментар
04.10.2024 19:53 Відповісти
Ухилянти з депутатів і чинуш і так виїзжають.
показати весь коментар
04.10.2024 22:18 Відповісти
А только недавно было видео где сажали- поливали цветы.....
показати весь коментар
04.10.2024 15:20 Відповісти
Цікаво влада в місті під Новий Рік думає ялинку ставити, бо квіти садилися влітку успішно 🤦🤦🤦
показати весь коментар
04.10.2024 15:21 Відповісти
Незламний Бахмут, незламна Авдіївка...незламний Вугледар, незламний Покровськ..
показати весь коментар
04.10.2024 15:21 Відповісти
Щось хвилююся за Львів уже...
показати весь коментар
04.10.2024 15:23 Відповісти
Воно все незламне зламає
показати весь коментар
04.10.2024 15:23 Відповісти
Звіздець Покровську. Катастрофа за катастрофою. А шо там гнидомарафон каже - Курськ ще міняєм на донбамс чи ще ні.
показати весь коментар
04.10.2024 15:22 Відповісти
нарід не бажає задавати питання владі тому вна творить те що хоче.
показати весь коментар
04.10.2024 15:28 Відповісти
Спробував у школі сказати шо зеленский здав Південь України рашистам - майже з гівном не з'їли. Підтримка більше ніж у 19 році. Вони на колінах хочуть у рашку. То і знищив зеленский українську меньшість що воьйювала за Україну.
показати весь коментар
04.10.2024 15:32 Відповісти
Як ви собі бачите цю процедуру - задавання питань владі?
показати весь коментар
04.10.2024 15:37 Відповісти
Мирні акції протесту нариклад як це відбувається і європейскіх державах. але ж в нас нарід на такі акції виходить тільки за грошенята. нажаль. тому так все
показати весь коментар
04.10.2024 15:45 Відповісти
"тільки за грошенята" - як у 13-му? Сказали б ви це тоді в очі людям на площі...
А взагалі "мирні акції протесту" абсолютно нічого не вирішують. Влада їх просто ігнорує.
показати весь коментар
04.10.2024 15:56 Відповісти
та да якщо мовать як равлики то влада на вс буде й надалі срати
показати весь коментар
04.10.2024 16:10 Відповісти
Ni , abmena nibudet , Ofiss ZElikava peremestitsa na Kurshchinu !!
показати весь коментар
04.10.2024 15:49 Відповісти
Цікава думка. Свіжа. І я про такий розвиток подій не думав. Дякую.
показати весь коментар
04.10.2024 16:12 Відповісти
Даремно сміялися з хйлових слів "па плану".
показати весь коментар
04.10.2024 15:28 Відповісти
якщо не знищемо зелену плисняву то вона знищить нас....
показати весь коментар
04.10.2024 15:28 Відповісти
А кацапів ви знищувати не бажаєте?
показати весь коментар
04.10.2024 17:24 Відповісти
у хомячків відсутній причинно-наслідковий звязок
показати весь коментар
05.10.2024 01:38 Відповісти
Перепрошує, але цих прекрасних тваринок не прирівнюйте до зебілів - у яких повністю відсутній мозок, а ті каплі, що залишилися, обожнюють зе...
показати весь коментар
07.10.2024 08:42 Відповісти
А ********* впевнені що істеричною мобілізацією усіх підряд вирішать проблему. Де ракети? Де наші КАБи? Де мільйон дронів врешті решт? Тварюки. Гниди.
показати весь коментар
04.10.2024 15:29 Відповісти
Та сьогодні десь читав - хоче ще 200 тисяч мобілізувати-знищити. І ви трішки відстали від події - вже 4 міліона дронів.
показати весь коментар
04.10.2024 16:16 Відповісти
Все згідно оманського плану..
показати весь коментар
04.10.2024 15:29 Відповісти
Зебіли кохають свій вибір
показати весь коментар
04.10.2024 15:36 Відповісти
Ну ось рашиська орда знищує все ,але де відповідь по так званих днр ,лнр ? там перебувають понад триста тисяч рашистів ,їхні казарми, склади з ************ ,технікою ,кожен день прибувають в Донецьк ,Ясинувату,Горлівку ,Макіївку ,Дебальцове ворожі ешелони з технікою ,пальним і гарматним мясом і що спостирігати будем ?
показати весь коментар
04.10.2024 16:25 Відповісти
Для *********** важлиіше шибки десь у москві побити та в курській області якийсь хутір захопити.
показати весь коментар
04.10.2024 17:45 Відповісти
почему у меня 2сына воёёт2 года без ротации , а вы ухилянты ещё з десь имеете право кого- то лбсуждать
показати весь коментар
04.10.2024 16:32 Відповісти
В нас сил оборони які отримють зарплату 1.3 млн і вже можу більше після літа. Але не має ким зробити ротацію та замінити 300 тис на передовій. Тому тут питання не до ухилянтів.

По заявам старого генштабу вони не можуть зробити ротацію з тиловиками тому що ті немають важкого озброєння та забезпечення а передавати довго.
показати весь коментар
04.10.2024 17:28 Відповісти
І до ухилянтів також. Більшість ухилянтів цю зелену плісняву і обрало в 2019-му.
показати весь коментар
04.10.2024 17:47 Відповісти
Знову Безугла накосячила?)
показати весь коментар
04.10.2024 16:47 Відповісти
Прощавай Покровськ.
показати весь коментар
04.10.2024 17:02 Відповісти
Одразу прибігла купа стривожених експертів та контролерів. Здалеку. Та дуже здалеку...
показати весь коментар
04.10.2024 17:23 Відповісти
Мало того. Кацапи можуть цим обвалити фронт, і прорватись в тили. Бо багатоешелонована оборона з небаченими укріпленнями тільки у Найвідоснішого на екрані суфлера.
показати весь коментар
04.10.2024 18:13 Відповісти
80%. Почали підготовку до здачи, воно ж зруйноване і непотрібне.
показати весь коментар
04.10.2024 18:38 Відповісти
 
 