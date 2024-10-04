Російські війська за 7 кілометрів від Покровська, 80% інфраструктури у місті пошкоджено, - МВА
У місті Покровськ на Донеччині через російські обстріли пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону 4 жовтня.
За інформацією місцевої влади, російські військові перебувають за 7 кілометрів від околиць міста. Однак у Покровську залишаються 13 тисяч людей, з них 94 дитини.
"Тільки вчора було два обстріли. Це шість КАБів. О 10:30 гатили по центру міста, на жаль, у нас четверо поранених – два за перший обстріл. І о 23:00 також було три КАБи і також були поранені. Це цивільна інфраструктура, як завжди, критична інфраструктура, вже майже її немає. Там майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. Тобто, скажемо так, готують нас до зими", – розповів начальник МВА.
Як зазначив Добряк, триває евакуація. Зокрема ще півтора місяця тому у Покровську було 48 тисяч людей і майже 5900 дітей.
Упродовж останнього місяця лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом.
Про воєнну обстановку довколо Покровська читайте в матеріалі головреда Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: Чому здають Покровськ: Як Росія веде наступ
