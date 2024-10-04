РУС
В Покровске на Донетчине остается 13 тысяч человек, в том числе - 94 ребенка, - ГВА

Удари по Покровську: наслідки

По состоянию на сегодня в Покровске до сих пор остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Покровской ГВА.

Отмечается, что враг не прекращает разрушать жилую застройку города и объекты критической инфраструктуры, лишая жителей самого необходимого: электро-, газо- и водоснабжения.

"Вчера целый день в городе было шумно. На этот раз войска РФ применили КАБы, разрушили частные дома, повреждены объекты газового хозяйства, социальные учреждения. Еще раз подчеркиваю необходимость эвакуации. Это единственный способ на сегодня спасти свою жизнь. Переживем зиму - вернемся", - рассказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.

Напомним, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела.

Также читайте: Российские оккупанты не смогут штурмовать Покровск после захвата Угледара, - The Times

+2
Дітей рятуйте!!
Ждунів та бідолашних старців мало хто зможе переконати.
п.с. якщо там в самому місті наші військові, то відселення обов'язкове! Будуть здавати або ще й в спину вистрілять..
04.10.2024 13:03 Ответить
+2
Сам ти ждун, не у всіх людец є автівка, або сили, гроші, щоб кудись виїхати. Дякуйте величайшому боневтіку
04.10.2024 13:12 Ответить
+2
Нехай самі вибирають їхати їм куди чи залишатись..
04.10.2024 13:21 Ответить
навіть у Вугледарі залишилося близько 300 осіб.

а ви про місто яке ще не штурмували.
04.10.2024 13:10 Ответить
Вугледарці вже роздають вюхи,що вони на кінець то дождались своїх.
04.10.2024 14:23 Ответить
аналогічно вже й по канстахі. основна маса лягли й ждуть ((.
04.10.2024 13:14 Ответить
А накуя відселяти? От накуя?
04.10.2024 13:16 Ответить
Дітей у батьків відбирати силою чи як?
04.10.2024 13:19 Ответить
Дивний в нас народ, любе рукою поводити та вказівним пальцем тикнути. От скажи, що б ті 13k без твоєї надважливої підказки робили б?
04.10.2024 13:25 Ответить
Правильно кумакаєш, хай там зостаються.
04.10.2024 13:18 Ответить
А скільки у Покровську на Донеччині залишилося тцкунів?
Питання риторичне...
04.10.2024 13:23 Ответить
 
 