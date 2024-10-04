В Покровске на Донетчине остается 13 тысяч человек, в том числе - 94 ребенка, - ГВА

По состоянию на сегодня в Покровске до сих пор остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Покровской ГВА.

Отмечается, что враг не прекращает разрушать жилую застройку города и объекты критической инфраструктуры, лишая жителей самого необходимого: электро-, газо- и водоснабжения.

"Вчера целый день в городе было шумно. На этот раз войска РФ применили КАБы, разрушили частные дома, повреждены объекты газового хозяйства, социальные учреждения. Еще раз подчеркиваю необходимость эвакуации. Это единственный способ на сегодня спасти свою жизнь. Переживем зиму - вернемся", - рассказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.

Напомним, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела.

