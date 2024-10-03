Север Донетчины останется без водоснабжения на неопределенный период
Из-за российских обстрелов север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный период.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.
28 сентября 2024 года российские войска критически повредили 2 объекта "Воды Донбасса". Учитывая объем повреждений отсутствует техническая возможность восстановления работы оборудования.
"ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения. Сейчас временно поставки технической воды осуществляется из летнего водозабора КП Вода Донбасса", - добавил Филашкин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль