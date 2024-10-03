РУС
Север Донетчины останется без водоснабжения на неопределенный период

Північ Донеччини залишиться без води на невизначений час через обстріли РФ

Из-за российских обстрелов север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный период.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

28 сентября 2024 года российские войска критически повредили 2 объекта "Воды Донбасса". Учитывая объем повреждений отсутствует техническая возможность восстановления работы оборудования.

"ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения. Сейчас временно поставки технической воды осуществляется из летнего водозабора КП Вода Донбасса", - добавил Филашкин.

обстрел (29023) Донецкая область (10506) водоснабжение (728)
Можно було 1000 раз лишити все ДНР без води з Сіверсього Донця! Але ж там наші , бл..., люди! Зелені дебіли, чи то все договорено? Кацапня одразу отруїла Сейм і Десну (з Дніпром, то 100%). І продовжумете отруювати! Скиньте в донець хімреактиви! Не треба багато, але регулярно скидуйте!
03.10.2024 12:53 Ответить
Кацапи з усього зроблять пустелю
03.10.2024 13:00 Ответить
 
 