Север Донетчины останется без водоснабжения на неопределенный период

Из-за российских обстрелов север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный период.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

28 сентября 2024 года российские войска критически повредили 2 объекта "Воды Донбасса". Учитывая объем повреждений отсутствует техническая возможность восстановления работы оборудования.

"ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения. Сейчас временно поставки технической воды осуществляется из летнего водозабора КП Вода Донбасса", - добавил Филашкин.

