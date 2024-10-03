Північ Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період

Через російські обстріли північ Донецької області залишиться без водопостачання на невизначений період.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.

28 вересня 2024 року російські війська критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу". Зважаючи на обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

"ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річкового водозабору КП Вода Донбасу", - додав Філашкін.

