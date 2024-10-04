УКР
У Покровську на Донеччині залишається 13 тисяч осіб, зокрема 94 дитини, - МВА

Удари по Покровську: наслідки

Станом на сьогодні в Покровську досі залишаються 13 тисяч осіб та 94 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі Покровської МВА.

Зазначається, що ворог не припиняє руйнувати житлову забудову міста та об’єкти критичної інфраструктури, позбавляючи жителів найнеобхіднішого: електро-, газо- та водопостачання.

"Вчора цілий день в місті було гучно. Цього разу війська РФ застосували КАБи, зруйнували приватні будинки, пошкоджено об’єкти газового господарства, соціальні установи. Вкотре наголошую на необхідності евакуації. Це єдиний спосіб на сьогодні врятувати своє життя. Переживемо зиму - повернемось", - розповів начальник Покровської МВА  Сергій Добряк.

Нагадаємо, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не зможуть штурмувати Покровськ після захоплення Вугледару, - The Times

евакуація (2398) Покровськ (779)
+2
Дітей рятуйте!!
Ждунів та бідолашних старців мало хто зможе переконати.
п.с. якщо там в самому місті наші військові, то відселення обов'язкове! Будуть здавати або ще й в спину вистрілять..
показати весь коментар
04.10.2024 13:03 Відповісти
+2
Сам ти ждун, не у всіх людец є автівка, або сили, гроші, щоб кудись виїхати. Дякуйте величайшому боневтіку
показати весь коментар
04.10.2024 13:12 Відповісти
+2
Нехай самі вибирають їхати їм куди чи залишатись..
показати весь коментар
04.10.2024 13:21 Відповісти
навіть у Вугледарі залишилося близько 300 осіб.

а ви про місто яке ще не штурмували.
показати весь коментар
04.10.2024 13:10 Відповісти
Вугледарці вже роздають вюхи,що вони на кінець то дождались своїх.
показати весь коментар
04.10.2024 14:23 Відповісти
аналогічно вже й по канстахі. основна маса лягли й ждуть ((.
показати весь коментар
04.10.2024 13:14 Відповісти
А накуя відселяти? От накуя?
показати весь коментар
04.10.2024 13:16 Відповісти
Дітей у батьків відбирати силою чи як?
показати весь коментар
04.10.2024 13:19 Відповісти
Дивний в нас народ, любе рукою поводити та вказівним пальцем тикнути. От скажи, що б ті 13k без твоєї надважливої підказки робили б?
показати весь коментар
04.10.2024 13:25 Відповісти
Правильно кумакаєш, хай там зостаються.
показати весь коментар
04.10.2024 13:18 Відповісти
А скільки у Покровську на Донеччині залишилося тцкунів?
Питання риторичне...
показати весь коментар
04.10.2024 13:23 Відповісти
 
 