У Покровську на Донеччині залишається 13 тисяч осіб, зокрема 94 дитини, - МВА

Станом на сьогодні в Покровську досі залишаються 13 тисяч осіб та 94 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі Покровської МВА.

Зазначається, що ворог не припиняє руйнувати житлову забудову міста та об’єкти критичної інфраструктури, позбавляючи жителів найнеобхіднішого: електро-, газо- та водопостачання.

"Вчора цілий день в місті було гучно. Цього разу війська РФ застосували КАБи, зруйнували приватні будинки, пошкоджено об’єкти газового господарства, соціальні установи. Вкотре наголошую на необхідності евакуації. Це єдиний спосіб на сьогодні врятувати своє життя. Переживемо зиму - повернемось", - розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

Нагадаємо, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл.

