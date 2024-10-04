Россия бросает в штурмы на Кураховском направлении целые колонны бронетехники, - пресс-офицер 79-й ОДШБр Дрималовский

ВС РФ пробиваются в направлении города Курахово в Покровском районе Донецкой области. На Кураховском направлении с начала октября Силы обороны отбили две массированные атаки бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

"Бросают большие силы на прорыв, в частности, обороны 79-й ОДШБр в районе села Константиновка. В октябре уже было два массированных штурма", - отметил он.

1 октября оккупанты бросили в бой 19 единиц бронетехники. Уже через пару дней, 3 октября, на штурм отправились 10 единиц бронетехники.

"Наши десантники фактически помножили этот российский штурм на ноль", - подчеркнул военный.

Из 10 единиц техники Силы обороны поразили 7 - один танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. ВС РФ потеряли 20 бойцов погибшими и еще более 20 - ранеными.

"Очевидно, оккупанты почувствовали кровь и пытаются ускорить свое наступление. Наши воины делают все, чтобы эти планы врага сломать и нанести ему ощутимые потери. Ситуация остается очень напряженной. Район, где стоят николаевские десантники, вблизи села Константиновка в Марьинской громаде, - это фактически кладбище российской бронетехники. Если посмотреть с высоты птичьего полета, это фактически сотни сожженных российских танков и другой бронетехники", - добавил пресс-офицер.