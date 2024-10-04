Росія кидає в штурми на Курахівському напрямку цілі колони бронетехніки, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

ЗС РФ пробиваються в напрямку міста Курахове у Покровському районі Донецької області. На Курахівському напрямку з початку жовтня Сили оборони відбили дві масовані атаки бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

"Кидають великі сили на прорив, зокрема, оборони 79 ОДШБр в районі села Костянтинівка. У жовтні вже було два масовані штурми", - зазначив він.

1 жовтня окупанти кинули в бій 19 одиниць бронетехніки. Вже за пару днів, 3 жовтня, на штурм вирушили 10 одиниць бронетехніки.

"Наші десантники фактично помножили цей російський штурм на нуль", - підкреслив військовий.

З 10 одиниць техніки Сили оборони уразили 7 - один танк і 6 бойових броньованих машин з десантом. ЗС РФ втратили 20 бійців загиблими та ще понад 20 - пораненими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському та Курахівському напрямку, - Генштаб

"Очевидно, окупанти відчули кров і намагаються пришвидшити свій наступ. Наші воїни роблять все, щоб ці плани ворога зламати й завдати йому відчутних втрат. Ситуація залишається дуже напруженою. Район, де стоять миколаївські десантники, поблизу села Костянтинівка у Мар’їнській громаді — це фактично кладовище російської бронетехніки. Якщо подивитися з висоти пташиного лету, це фактично сотні спалених російських танків та іншої бронетехніки", - додав пресофіцер.