Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському та Курахівському напрямку, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку.

Російські обстріли України

На даний час відбулося 132 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала трьох ракетних ударів трьома ракетами, 48 авіаударів, скинувши при цьому 97 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 788 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Стариці, а також скинули десять авіабомб на Черкаську Лозову, Старицю та Бочкове. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку вбито та поранено 110 окупантів, знешкоджено один танк, сім артилерійських систем, чотири РСЗВ, 11 автомобілів, 33 безпілотних літальних апарати та чотири одиниці спеціальної техніки.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Курилівки, Піщаного та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Тривають боєзіткнення у районі Вишневого та Петропавлівки.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Спірного на Сіверському напрямку. Отримавши жорстку відсіч, відійшов.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед. Ворог концентрував зусилля в районі Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Крім того, за підтримки бомбардувальної авіації ворог атакував Часів Яр.

Торецьк, Дачне та Неліпівка дев’ять разів були атаковані на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 28 разів атакував наші позиції в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 288 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", один розвідувальний БпЛА та одну артилерійську систему. Також українські захисники завдали значних пошкоджень двом артсистемам, двом автомобілям, п’ятьом бронемашинам та одному танку.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 23 ворожих атаки. Дві з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.

Обстановка на Півдні

Чотири рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в напрямку Максимівки та Богоявленки на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку зупинено дві атаки російських загарбників неподалік Кам'янського та Новоданилівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де ворог завдав шість авіаударів, застосувавши 13 керованих авіабомб.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 110-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 425-го окремого штурмового батальйону, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

